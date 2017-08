Handball SV Allensbach II feiert Heimsieg beim Härtetest

Die Handballerinnen des SV Allensbach II gewinnen das eigene Sommer­turnier vor dem TV Uster und der dritten SVA-Mannschaft.

Frauenhandball: Das Sommerturnier des SV Allensbach begann denkbar schlecht. Als am Sonntagmorgen der TV Weingarten aufgrund von Krankheit einiger Spielerinnen absagen musste, einigten sich die drei verbliebenen Beteiligten auf den Modus jeder gegen jeden und jeweils zweimal 30 Minuten Spielzeit – ein Härtetest also. Auch der SV Allensbach II konnte wegen Urlaub, Krankheiten oder Verletzungen nicht komplett antreten. Zudem musste Ronja Holzmann kurzfristig wegen einer chronischen Entzündung absagen, welche ihr ein sechswöchiges Sportverbot einbrachte. Positiv war, dass Lucy Dzialoszynski nach langer verletzungsbedingter Pause ihr Comeback gab.

Im ersten Spiel des Tages trafen die beiden Allensbacher Mannschaften, die zweite und die dritte, aufeinander. Der SV Allensbach III, gerade in die Landesliga aufgestiegen, sah sich dem recht hohen Tempo des Oberligateams nicht gewachsen. In schöner Regelmäßigkeit fielen die Tore für die zweite Mannschaft. Am Ende stand ein deutlicher 38:14-Erfolg der Zweiten. Trainer Andy Spiegel sagte, dass er mit der sehr hohen Niederlage seiner Mannschaft leben könne, nicht aber mit dem Rückzugsverhalten seiner Mädels.

Nach einer halben Stunde Pause musste der SV Allensbach II gleich wieder ran. Diesmal gegen den TV Uster aus der Schweiz, der zum Trainingslager am Bodensee war. Allensbach begann recht gut gegen das Team aus der dritthöchsten Schweizer Liga. Nach einer Viertelstunde stand es 10:5. Der Vorsprung wurde bis zur Pause auf 17:8 ausgebaut – ein Indiz für die gute Abwehrarbeit der Gastgeberinnen. Vor allem die schnellen Tempogegenstöße führten das eine oder andere Mal zum Erfolg. Torhüterin Julia Gruber entnervte die gegnerischen Werferinnen des Öfteren mit guten Paraden. Da das muntere Durchwechseln – alle Spielerinnen bekamen Einsatzzeiten – nicht zum großen Einbruch der Leistung führte, stand am Ende ein verdienter 27:23-Erfolg des SV Allensbach II.

Nach einer weiteren 30-minütigen Pause stand das Spiel des TV Uster gegen den SV Allensbach III auf dem Programm. Schnell hatte Uster ein paar Tore vorgelegt, doch die Allensbacherinnen rafften sich auf zu einer sehenswerten Leistung. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit war der Gleichstand hergestellt, und so ging es mit 14:14 in die Pause. Auch in den zweiten 30 Minuten waren beide Teams auf Augenhöhe, doch am Ende hatten die Schweizerinnen knapp die Nase vorn (24:23). Trotz allem war Trainer Spiegel mit der Leistung zufrieden. Er gab aber zu, dass noch eine Menge Arbeit auf seine Mannschaft wartet, um die Schwachstellen in den Griff zu bekommen. (up)