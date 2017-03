Schwimmen SSF Singen im Bezirk überragend

Die Schwimmer vom Hohentwiel holen 87 AK-Titel und 28 offene Titel in 35 Disziplinen bei den Bezirksmeisterschaften des BSV-Bezirks Schwarzwald-Bodensee in Villingen. Starke Leistungen zeigen auch die Aktiven des SK Sparta Konstanz.

Schwimmen: Bei den Bezirksmeisterschaften des BSV-Bezirks Schwarzwald-Bodensee, an denen in Villingen acht Vereine mit 120 Schwimmern in 725 Einzel- und 24 Staffelrennen an den Start gingen, dominierten die Schwimm-Sport-Freunde (SSF) Singen erneut: Mit 28 Gold-, 18 Silber- und zwölf Bronzemedaillen sicherte sich das Team der Trainer Norbert Mayer und Bettina Heck in der offenen Klasse überlegen Rang eins vor Sparta Konstanz (5/11/10) und dem SC Villingen (3/4/10). In der Altersklassenwertung behaupteten die SSF Singen mit 87 Titeln ebenso Rang eins vor Villingen (76) und Konstanz (23). Die fünf weiteren Clubs teilten sich die restlichen neun AK-Titel.

Dabei beeindruckte auch die Qualität der SSF-Leistungen, die unter anderem in einem Bezirksrekord von Vanessa Steigauf über 400 m Freistil (4:25,76 Minuten und 29 Sekunden Vorsprung) und einem weiteren badischen Altersklassen-Rekord von Nils Miedler über 100 m Lagen (1:02,62) mündete. Wie breit die SSF-Spitze ist, verdeutlichten mehrere Dreifach-Triumpfe: Bei den Männern über 100 m Freistil (Schmid, M. Scigliano, J. Heck), 200 m Rücken (Schmid, C. Scigliano, F. Axmann), 50 m Freistil (Schmid, J. Heck, Napel), 100 m Rücken (Schmid, Miedler, Napel), 50 m Schmetterling (M. Scigliano, J. Heck, Miedler), 100 m Schmetterling (M. Scigliano, Da Silva, Busam), 50 m Rücken (Schmid, Napel, Miedler), sowie bei den Frauen über 50 m Freistil (Steigauf, L. Gigl, Ruh). Über 200 m Rücken der Männer erschwamm das SSF-Team gar die ersten neun Ränge.

Die Titel in der offenen Klasse gingen bei den SSF-Frauen an die auf allen drei Bruststrecken und mit zwei Vereinsrekorden dominierende Melanie Heck (0:34,91 / 1:17,07 / 2:45,93), an die ebenfalls mehrere Vereinsrekorde schwimmende Vanessa Steigauf über 50/100/200/400 m Freistil (0:27,25 / 0:57,57 / 2:08,62 / 4:25,76) und über 100/200 m Lagen (1:07,91 / 2:24,94) sowie an Rebekka Ruh über 50 m Schmetterling (0:30,58), die den 24 Jahre alten SSF-Rekord einstellte. Bei den Männern gingen die Titel an den auf allen drei Schmetterlingsstrecken überragenden Mattia Scigliano (0:26,50 / 0:58,30 / 2:11,51), der auch über 200/400 m Freistil (1:58,47 / 4:14,99) zu Gold kam, sowie an den mit acht offenen Titeln erfolgreichsten Starter dieser Veranstaltung, Moritz Schmid. Schmid gewann bei seinem Mammutprogramm über 50/100/400 m Freistil (0:24,64 / 0:53,61 / 4:14,99), über 50/100/200 m Rücken (0:28,11 / 1:00,29 / 2:18,85) und 100/200 m Lagen (1:01,44 / 2:13,55). Ein Kuriosum lieferten sich Scigliano und Schmid, die nach 400 m Freistil nach 4:14,99 Minuten zeitgleich anschlugen und Doppelgold holten.

Am Gewinn der weiteren „offenen“ 18 Silber- und zwölf Bronzemedaillen in den Einzelwettbewerben waren Moritz Schmid, Mattia Scigliano, Nils Miedler, Jan Heck, Johannes Napel, Ciro Scigliano, Espen da Silva, Flavio Axmann, Melanie Heck, Rebekka Ruh und Lisa Gigl beteiligt. Zudem sicherte sich das Team der SSF Singen alle fünf Staffel-Titel: 4x50m Freistil der Frauen (Steigauf, L. Gigl, Ruh, Oklmann) und Männer (M. Scigliano, C. Scigliano, Schmid, J. Heck), 4x50m Lagen der Frauen (L. Gigl, M. Heck, Ruh, Steigauf) und Männer (Napel, Miedler, Heck, Schmid) sowie der 4x50m Lagen-Mixed-Staffel (Schmid, M. Heck, M. Scigliano, Steigauf) und verbesserte dabei nicht nur drei Vereinsrekorde deutlich, sondern dürfte sich jetzt schon für die Deutschen Kurzbahn-Meisterschaften im Winter qualifiziert haben.

Für die 87 Titel, 35 zweiten und 21 dritten Ränge in den Altersklassen-Wertungen von den Schülern bis zu den Junioren zeichneten alle 25 SSF-Ak-Starter mit einer über 50-prozentigen Bestzeitenquote verantwortlich: Moritz Schmid (9/0/0), Alessandro Axmann (8/0/0), Nils Miedler (8/0/0), Vincent Jakob (7/0/0), Mattia Scigliano (7/0/0), Vanessa Steigauf (6/0/2), Lisa Gigl (6/0/0), Ciro Scigliano (5/2/0), Kim Koch (5/1/0), Dominik Osann (4/3/0), Erika Wochner (4/2/1), Espen da Silva (4/2/0), Anna Gigl (4/2/0), Rebekka Ruh (3/3/0), Melanie Heck (3/1/2), Flavio Axmann (1/4/0), Thomas Wochner (1/3/2), Helena Winkler (1/2/1), Tamara Groß (1/0/1), Paul Wilsberg (0/7/0), Nils Weber (0/2/5), Laurenz Busam (0/1/4), Alessia Speranza (0/0/1), Paulina Kampka (0/0/1) und Levin Rau (0/0/1).

Benjamin Singer holt drei Titel

Das Team des SK Sparta Konstanz überzeugte mit einem zweiten Platz im Medaillenspiegel der offenen Wertung und einem dritten Platz bei den Altersklassenwertungen. Gleich drei Titel gingen an Benjamin Singer, der souverän in allen Brustdisziplinen (50m, 100m und 200m) siegte. Um die zwei weiteren Titel lieferten sich die Spartanerinnen Johanna Pietzko und Jasmin Wagner einen spannenden Zweikampf: Pietzko ließ über 200m Schmetterling in 2:32,21 min. ihre Vereinskameradin knapp hinter sich, während Wagner über 100m Schmetterling mit 1:09,58 min. die Schnellere war. Besonders überzeugte auch Nina Haake. Sie schwamm in allen drei Brustdisziplinen neue Sparta-Altersklassenrekorde (16 Jahre) und wurde damit drei Mal Vizemeisterin. Weitere zweite und dritte Plätze in der offenen Wertung holten Dominic Bächle (200m und 400m Freistil), Jana Clasen (100m Freistil), Nina Haake (200m Lagen), Johanna Pietzko (200m und 400m Freistil), Marlene Pietzko (400m Freistil), Benjamin Singer (100m Lagen) und Philipp Singer (50m, 100m und 200m Brust, 200m Lagen).

Plätze eins bis drei in ihren Altersklassen belegten David Bächle (0/0/1), Sara Bächle (2/0/1), Kari Barlinn (3/3/1), Niklas Bolten (0/2/1), Nina Bolten (1/1/1), Matilda Briechle (2/1/0), Jana Clasen (2/1/2), Celina Gruber (0/3/2), Nina Haake (0/3/2), Anika Kuder (4/3/0), Johanna Pietzko (2/3/0), Marlene Pietzko (6/0/0), Paula Schambach (1/0/1), Felix Schön (0/3/2) und Luca Uhlemann (0/0/2). Persönliche Bestzeiten schwammen Teodora Ana Borda (Jg. 2005) und Jannis Trage (Jg. 2007). Zum ersten Mal Wettkampfluft schnupperten Tania Seyer Lavandeira (Jg. 2001), Luca Uhlemann und Ole Oswald (beide Jg. 2007), die gemeinsam mit Carina Keller (Jg. 2005) und Justus Müller (Jg. 2005) das Team komplettierten.

Auch in den Staffelwettbewerben konnten die Spartaner gut mithalten. Hier gewannen die Männer in der Besetzung Benjamin Singer, Philipp Singer, Dominic Bächle und Felix Schön Silber sowohl in der 4x50m Freistilstaffel als auch in der 4x50m Lagenstaffel. Nur knapp unterlag die 4x50m Lagenstaffel (mixed) in der Besetzung Sophie Beck, Benjamin Singer, Philipp Singer und Jana Clasen hinter Singen. Sparta-Cheftrainerin Carmen Braun war mit den Ergebnissen sehr zufrieden.