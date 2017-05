Segeln SMC Überlingen an Deutschlands Spitze

SMCÜ-Crew führt nach der zweiten Etappe in Lindau die Segel-Bundesliga-Tabelle an. In der 2. Bundesliga sichert sich der Konstanzer Yachtclub den achten und der BYC Überlingen den neunten Platz

Segeln, Bundesliga: Am Himmelfahrtstag startete die zweite Etappe der Segel-Bundesliga in Lindau zunächst mit einer Startverschiebung. Erst gegen 14 Uhr gab es einigermaßen segelbaren Wind vor der Traumkulisse der Bergwelt in der Bregenzer Bucht.

Gegen Abend gab es dann beständigere Winde, weshalb statt der ursprünglichen geplanten vier Rennen noch weitere zwei Läufe bis fast 21 Uhr gesegelt wurden. Der SMC Überlingen, unter Pinnenführung von Steffen Heßberger mit Sven Heßberger, Dominik Waibel und Frederik Schaal an Bord, kam an diesem Abend bei den eher schwachen Winden nicht so recht in Form und fand sich in der Wertung dieses ersten Ligatages zunächst auf dem elften Rang wieder.

Ganz anders ihre Vorstellung am Freitag, als sie bei dem etwas stärkeren Wind von 8 bis 13 Knoten souverän segelten und ihren achten, neunten, zehnten und elften Start jeweils als Sieger beendeten. Während die Platzierungen der anderen Vereine in der Tabelle permanent rauf und runter wechselten, ging es für den überragend segelnden und taktierenden SMCÜ Spalte für Spalte aufwärts. In der Wertungsliste beider Tage ergab sich trotz der vier Einser eine Punktgleichheit mit den Seglern vom Klub am Rupenhorn und aus Lindau – alle für einen vorläufigen dritten Platz nominiert. Der WYC hatte inzwischen drei Laufsiege auf seinem Konto, fand sich aber an zehnter Stelle der Liste, da alle Teams so leistungsdicht agieren, dass jeder noch so kleine Fehler sofort Punkte und dementsprechend Platzierungen kostet. Am Samstag, dem letzten Starttag, standen für jedes Team noch vier Rennen an, die für die Erstligisten tatsächlich bis zum 16. Flight komplett gesegelt wurden. Im Kampf der thermischen Westwinde mit dem dagegen stehenden Ostwind vereitelten jedoch häufige Winddreher so manchen taktischen Plan, und selbst gute Starts waren kein Garant für den Rennverlauf.

Im Race 43 des 15. Flights waren alle drei Bodenseevereine der 1. Liga gemeinsam auf der Bahn. Nach dem Startgedrängel an der Leeseite gab es für den Lindauer SC einen Frühstart-Kringel, und die Württemberger mussten wegen Tonnenberührung kringeln, wodurch sich das Feld der Boote zunächst auseinanderzog. Am ersten Lee Gate Durchgang entschieden sich alle für die rechte Seite und gaben eine sehr fotogene Reihe ab. Als sie weit genug aufgeholt hatten und sich plötzlich im Abwind ihres Vordermanns wiederfanden, sahen sich zwei Crews zum Rauswenden gezwungen, was ihre Positionen im weiteren Verlauf jedoch nicht wesentlich änderte. Obwohl der SMCÜ mit sauberen Manövern brillierte, konnte er dem Tempo des Bayrischen YC nichts entgenensetzen und musste sich mit einem Zieldurchlauf als Zweiter und satten 65 Metern Abstand zufriedengeben. Der LSC wurde noch Vierter, der WYC Letzter. So entschieden sich die ersten beiden Platzierungen der Lindauer Etappe schon im 46. Race, da der Bayrische YC nach einem weiteren Laufsieg mit seinen 39 Punkten, ebenso wie der NRV mit 42,6, nicht mehr zu schlagen war. Nach dem letzten Bootswechsel anschließend der LSC und der SMCÜ im heißen Kampf um den dritten Podestplatz, wieder gemeinsam auf der Bahn. Am Ende ergatterten ihn die Lindauer mit einem weiteren Zieldurchgang als Sieger. Schon beim Einlaufen zollten die Clubmitglieder ihrem Team, Skipper Veit Hemmeter, Martin Hostenkamp, Yannik Netzband und Fabian Gielen, Applaus für diese Leistung. Dicht gedrängt auf der Mole hatten sie zusammen mit Urlaubern und Seglern befreundeter Clubs die Vorgänge auf dem See verfolgt und wussten dank der schnellen Hochrechnung und Übertragung des SAP-Systems vermutlich eher als die Segler selbst über das erfreuliche Ergebnis im heimatlichen Revier Bescheid.

Nach dieser zweiten Etappe führt weiterhin der SMC Überlingen die Gesamtwertung der 1. Bundesliga mit fünf Punkten Vorsprung an. Mit zehn Punkten folgt der DTYC als Zweiter, danach sind mit je zwölf Punkten der NRV und der LSC gelistet. Die junge Crew vom WYC mit Yannick Hafner als Steuermann, Dennis und Kevin Mehlig sowie Max Bäurle an Bord, erreichte einen neunten Platz in der Lindauer Wertung und hat als Zehnter in der Gesamtrangliste Punktgleichstand mit dem einen Platz besser postierten Chiemsee YC.

In der 2. Liga kam der Konstanzer Yachtclub auf den achten Platz vor dem weiteren Bodensee-Verein BYC Überlingen. Jeden Tag hatte das Konstanzer Team mit Steuermann Felix Schrimper, Adrian und Dominic Maier-Ring und Noel Beck in Lindau einen Zieldurchlauf als Erster in der Serie, womit sie bewiesen, dass sie sowohl mit schwächeren, als auch mit drehenden oder stärkeren Winden zurechtkommen. Ob ihre schwankenden Ergebnisse dieser Wettfahrtserie an den vielen privaten Zuschauerbooten oder an dem sehr heißen Wetter auf dem See lagen, oder ob ihnen der Gedanke, nun in der Bundesliga zu starten, zu schaffen machte, ist sicherlich ein analysierendes Gespräch wert. Ihr achter Platz in Lindau ist insgesamt eine tolle Leistung, aber da sie in gleicher Crewzusammenstellung beim Bodensee Battle unter ebenfalls starken J 70- Seglern einen fünften Platz hatten erreichen können, hatte man im Verein wohl auf einen weiteren Podestplatz gehofft. In der Gesamtwertung steht der Konstanzer Yachtclub nach dieser zweiten Etappe auf Rang vier.

Die Mannschaft des BYC Überlingen mit Skipper Joseph Pochhammer, Matthias Steidle, Alexandra Lauber und Jonathan Koch verbesserte in Lindau ihr Handling und erreichte einen neunten Platz, wodurch die Überlinger als Club in der Gesamtwertung nun auf Rang zwölf stehen, also einen Platz aufgestiegen sind.