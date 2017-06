Fußball SG Illmensee/Heiligenberg gewinnt zum Auftakt der Relegation

Die SG Illmensee/Heiligenberg hat einen perfekten Start in die Aufstiegsspiele zur Bezirksliga Bodensee erwischt. Dem Vizemeister der Kreisliga-A-Staffel 3 gelang beim Zweiten der Staffel 1, dem CFE Independiente Singen, ein 4:2 (3:0)-Sieg.

Nach einem schwachen Beginn der Partie reichten den Gästen vor 537 Zuschauern sechs gute Minuten mit drei langen Bällen und drei erfolgreichen Torschüssen, um bis zur Pause auf 3:0 davonzuziehen. In der 27. und der 33. Minute erzielte Andre Mutter die Treffer zum 0:1 und 0:3, dazwischen war Kapitän Mathias Weber (rechts im Bild) per Strafstoß zum 0:2 erfolgreich. Die Singener Gastgeber agierten zunehmend ruppig, sie wurden dann aber auch vor dem Tor gefährlich. In der 61. Minute verkürzte Marcel Simsek (links im Bild) mit einem sehenswerten Schuss aus der Drehung auf 1:3. Neun Minuten später war der Jubel unter den CFE-Fans im Münchriedstadion groß, als Francesco Santoro nach einem Konter den Anschlusstreffer erzielte. Die Freude währte allerdings nicht allzu lange, denn in der 76. Minute traf Johannes Weber für die SG nach einer schönen Flanke von rechts zum 2:4-Endstand. Simsek hätte es noch einmal spannend machen können, doch er schoss in der 80. Minute einen Strafstoß neben das Tor. Somit spielen die Singener am Samstag, 16 Uhr, beim FC Bodman-Ludwigshafen. Das letzte Spiel zwischen Illmensee/Heiligenberg und Bodman-Ludwigshafen ist am Mittwoch, 19 Uhr. (fei)