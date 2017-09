Fußball SG Dettingen-Dingelsdorf mit starkem Saisonauftakt

Der Platz der SG Dettingen-Dingelsdorf ist noch nicht bespielbar, doch auch auf fremden Plätzen überzeugt der Tabellensechste.

Fußball, Landesliga: Vier Spiele sind in der Landesliga-Staffel 3 absolviert und die Tabelle zeigt bereits die eine oder andere Überraschung: Die hoch gehandelten Teams aus Donaueschingen und Konstanz legten einen kapitalen Fehlstart hin, konnten erst je einen von zwölf möglichen Punkten holen und stehen daher schon früh in der Saison gehörig unter Druck.

Der SC Pfullendorf hat sich mit dem Heimsieg am Wochenende immerhin in die obere Tabellenhälfte geschoben, doch vor dem Ex-Regionalligisten stehen noch der FC RW Salem, der bisher noch keine Niederlage hinnehmen musste und damit so gut startete wie kaum einmal zuvor in der Landesliga, und die SG Dettingen-Dingelsdorf, die drei der vier Spiele für sich entscheiden konnte. „Der Start ist geglückt!“, freut sich auch der neue SG-Trainer Alex May und er ergänzt: „Die Jungs setzen das um, was wir von ihnen fordern.“

Zwar steht die SG aktuell auf Rang sechs, das Ziel heißt aber nach wie vor Klassenerhalt. Es lohnt hier auch ein genauer Blick auf die Spiele. Der FC Furtwangen, gegen den die SG zum Auftakt 2:1 gewann, kommt sehr zäh aus den Startblöcken, danach gab es zwei knappe Siege gegen die Aufsteiger FC Hilzingen und am vergangenen Wochenende beim SV Obereschach, der weiter punktlos ist. Die 0:3-Niederlage in Pfullendorf schmerzt da nicht. Fast schon Pflichtsiege bei einem vermeintlich leichten Auftaktprogramm? Nein, so sieht es Alex May nicht: „Bei diesen Spielen muss man auch erst einmal seinen Mann stehen, und das waren keine Selbstläufer. Aber die jungen Spieler entwickeln sich von Spiel zu Spiel.“

Vor diesem Hintergrund hat er auch keine Sorge vor den Aufgaben, die seine Mannschaft in den nächsten Wochen zu lösen hat – zunächst gegen einen weiteren Aufsteiger, den FC Überlingen (Samstag, 15.30 Uhr, Schwaketenplatz), danach geht es zur DJK Donaueschingen, die wohl bald ihre Ambitionen, ganz oben mitspielen zu wollen, unterstreichen möchte, und dann kommt die SpVgg F.A.L., das momentan einzige Team mit einer völlig weißen Weste. „Die Aufgaben in den nächsten Wochen werden sicher schwerer, aber mir ist nicht angst und bange“, so der Coach.

Allerdings: Einen echten Heimvorteil hat die SG aktuell nicht, denn aufgrund der Platzsanierung ist der Rasen in Dettingen noch nicht bespielbar, die Elf von Alex May muss auf den Konstanzer Schwaketenplatz ausweichen. Hat dies Auswirkungen auf die Ergebnisse? „Natürlich wäre es schön, wenn wir in der Hinrunde noch ein oder zwei Spiele auf unserem Platz machen könnten", sagt May, "aber letztendlich können wir das ja nicht beeinflussen. Wir gehen ohnehin in jedes Spiel mit dem Ziel, es gewinnen zu wollen, unabhängig davon, wo wir spielen!“