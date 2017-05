Fußball SG Dettingen-Dingelsdorf kämpft gegen den Abstieg

Die SG Dettingen-Dingelsdorf empfängt in der Fußball-Landesliga den SC Markdorf. SG-Trainer Serdar Kokal erwartet ein Duell auf Augenhöhe.

Fußball, Landesliga: SG Dettingen-Dingelsdorf – SC Markdorf (Samstag, 15.30 Uhr). – Es wird heftig gerechnet und kalkuliert in der Landesliga, zumal der FC Neustadt und vor allem der SC Pfullendorf in der Verbandsliga stark abstiegsgefährdet sind und man wohl mit fünf Absteigern rechnen muss. Der Fünftletzte FC Furtwangen (34 Punkten) könnte sogar noch den FV Walbertsweiler-Rengetsweiler auf Rang sechs (41) einholen. Da sich die Teams aus der unteren Tabellenhälfte noch gegenseitig Punkte abjagen werden, dürften neben dem FV auch F.A.L. und Löffingen auf der sicheren Seite sein.

Dahinter wird wohl bis zuletzt – auch bedingt durch die Aufstiegsspiele – Spannung herrschen. Den Tabellenneunten SC Markdorf trennen vom Vorletzten, Hegauer FV, gerade einmal die neun Punkte, die noch zu holen sind. Die DJK Villingen hat es vorgemacht, wie man aus einer hoffnungslosen Lage noch etwas machen kann. Nach der Hinrunde mit nur acht Punkten weit abgeschlagen haben die Villinger mit zuletzt sieben Spielen ohne Niederlage wieder für Hoffnung gesorgt und dabei sogar beim FC Singen gewonnen.

Mittendrin im Abstiegskampf ist trotz starker Rückrunde die SG Dettingen-Dingelsdorf. Nur ein Zähler trennt die Elf von Trainer Serdar Kokal vom heiklen fünftletzten Rang. „Wir haben noch alles in der eigenen Hand und sind nicht auf andere Ergebnisse angewiesen. Das Team steht jetzt, gegen einen Gegner auf Augenhöhe, in der Pflicht zu punkten“, so der SG-Coach zur anstehenden Aufgabe.

Die Gäste aus Markdorf stehen drei Punkte besser da, doch rechnet Trainer Bernd Filzinger damit, dass noch „ein bis zwei Siege“ nötig sind, um den Klassenerhalt sicher zu haben. Einen weiteren Erfolg will Filzinger natürlich am Samstag einfahren, um nicht bis zuletzt zittern zu müssen. Zwar muss der SC weiter auf Esref Su verzichten, der sich im Trainingslager mit der türkischen Gehörlosen-Nationalmannschaft befindet, doch die Reaktion mit dem 2:1 über Löffingen nur zwei Tage nach der 2:3-Niederlage in Salem, gibt dem SCM-Coach Zuversicht: „Meine Mannschaft hat da eine gute Moral und einen starken Willen gezeigt.“ Da im Moment nahezu jedes Team mit überraschenden Ergebnissen aufwartet, spielt der Gegner eine untergeordnete Rolle, sein Ziel ist es, am Wochenende die 40-Punkte-Grenze zu überschreiten.

