Fußball SG Dettingen-Dingelsdorf geht mit 1:4 baden

In der Fußball-Landesliga verliert die SG Dettingen-Dingelsdorf klar gegen den Aufsteiger FC Überlingen mit 1:4. Die SpVgg F.A.L. gewinnt das Topduell gegen den FC Löffingen mit 2:1 und der SC Konstanz-Wollmatingen ist weiterhin ohne Sieg.

Fußball, Landesliga

SG Dettingen-Dingelsdorf

FC Überlingen

1:4 (0:2)

Schon nach zwei Minuten hatte Ott eine gute Möglichkeit mit einem Freistoß an der Strafraumgrenze, sein Schuss ging jedoch weit am Überlinger Tor vorbei. Beide Teams spielten abwartend und zogen sich bei gegnerischem Ballbesitz bis zur Mittellinie zurück. Nach zehn Minuten bediente Huber mit einem klasse Zuspiel Büttner, dessen Schuss gerade noch zur Ecke geblockt werden konnte. In Folge dieser setzte Haibel seinen Kopfball knapp neben den Pfosten. Vier Minuten später erneut Gefahr im FC-Strafraum, doch auch Stadelhofer brachte den Ball nicht im Gehäuse unter. Die Gäste versuchten immer wieder mit langen Bällen auf ihre Spitzen gefährlich zu werden, was ihnen in der 28. Minute auch gelang, als Kuczkowski sich gegen die SG-Verteidigung durchsetzte und trocken zum 0:1 traf. Die Gastgeber brauchten einen kurzen Moment, diesen Treffer zu verdauen, kamen dann aber wieder besser ins Spiel. Dennoch waren in der 43. Minute erneut die Gäste erfolgreich. Diesmal war Blank erfolgreich.

Dettingen-Dingelsdorf steckte nicht auf und kam wacher aus der Kabine. In der 48. Minute konnte Boller-Berger mit einem Flachschuss in die Ecke auf 1:2 verkürzen. Die SG machte weiter Druck und wollte den Ausgleich, machte aber im Aufbauspiel stellenweise zu viele Fehler, was den lauernden Überlingern in die Karten spielte. In der 71. Minute scheiterte der eingewechselte Oberle am glänzend aufgelegten Negrassus im Überlinger Tor. Ebenso war dieser kurz darauf gegen Jansen zur Stelle. Als die SG in den Schlussminuten alles nach vorne warf, machte Kuczkowski mit dem 1:3 per Elfmeter in der 90. Minute den Sack endgültig zu, Auer konnte eine Minute darauf sogar noch auf 1:4 erhöhen. Insgesamt ein nicht unverdienter Sieg der Gäste, der etwas zu hoch ausgefallen ist. (sb)

Tore: 0:1 (28.) Kuczkowski, 0:2 (43.) Blank, 1:2 (48.) Boller-Berger, 1:3 (90./FE) Kuczkowski, 1:4 (90.+1) Auer. – SR: Heilig. – Z: 110.

FC Rot-Weiß Salem

SV Obereschach

1:2 (0:1)

Gegen das Tabellenschlusslicht übernahmen die Einheimischen gleich nach Anpfiff zwar die Initiative, mussten aber bereits in der siebten Spielminute einen Rückstand hinnehmen. Zimmermann ließ nach einer schnellen Ballstaffette, bei der die Salemer Abwehr nur eine Statistenrolle einnahm, Torhüter Livgökcmen mit einem strammen Flachschuss ins lange Eck keine Chance. In der Folge plätscherte die an Torraumszenen arme Begegnung vor sich hin und die geschickt agierende Gästedefensive konnte gegen ideenlose Gastgeber mühelos die Führung bis zur Halbzeitpause behaupten.

Nach Wiederaufnahme der Partie erhöhten die Rot-Weißen deutlich den Druck, doch endeten die überwiegend steil gespielten Bälle allesamt im Nirwana. Nach einem fahrlässigen Ballverlust im Salemer Mittelfeld schloss die Obereschacher Elf den darauf folgenden Konter auf eiskalte Art und Weise mit dem 2:0 ab. Roman Riegger überwand dabei mit einem Sonntagsschuss aus fast 25 Metern direkt unter die Latte Livgöcmen, als 70 Minuten gespielt waren. Daraufhin bliesen die bis dato ungeschlagenen Salemer zur Schlussoffensive, doch besonders die Gästeverteidiger René Riegger und Christoph Hayn standen wie Felsen in der Brandung und räumten alle Bälle souverän ab. Nur dem kurz zuvor eingewechselten Schatz blieb es vorbehalten, nach einem Freistoß in der 83. Minute per Kopfball noch den Anschlusstreffer herzustellen. So erkämpfte sich der Aufsteiger aus dem Schwarzwald gegen die technisch bessere Heimelf seinen insgesamt glücklichen ersten Saisonsieg. (ja)

Tore: 0:1 (7.) Zimmermann, 0:2 (70.) Riegger, 1:2 (83.) Schatz. – SR: Schweizer (Oberried). – Z: 211.

FC Löffingen

SpVgg F.A.L.

1:2 (1:2)

Die Partie begann ohne größere Abtastphase, die Heimmannschaft – von Beginn an mit Zug zum Tor – hatte in der 3. Minute die erste Möglichkeit durch Hoheisel , der aber am aufmerksamen Gästetorhüter Hummel scheiterte. In der 9. Minute setzte sich Weißenberger über die rechte Außenbahn durch, die folgende Flanke vors Tor verpassten Schuler und Beha nur knapp. Im Gegenzug markierte dann Mark Burgenmeister die Gästeführung. Nach einem Zuspiel aus dem Mittelfeld marschierte er gekonnt durch die Löffinger Abwehrreihe und vollendete mit trockenem Schuss von der Strafraumgrenze zum 0:1. Postwendend die Antwort: Nach einer Beha-Flanke vors Tor war Schuler zur Stelle und drückte zum Ausgleich ein. Die Platzherren zeigten nun in der Folge gute Aktionen durch Weißenberger (21.), Hirschbolz (24.) und Schuler (25.). In der 40. Minute scheiterte Mark Burgenmeister nach einem präzisen Zuspiel von Sebastiani an der starken Reaktion von Löffingens Torhüter Osek. Vier Minuten später nutzte Mark Burgenmeister ein zu lässiges Zuspiel in den Löffinger Abwehrreihen und ließ diesesmal Torhüter Osek keine Chance – 1:2. Im Gegenzug scheiterte Beha mit einem Kopfball an Torhüter Hummel.

Im zweiten Durchgang hatte dann Weißenberger in der 46. Minute den Ausgleich auf dem Fuß, setzte den Ball aber am Pfosten vorbei. Die Gastgeber gerieten nun zunehmend unter Druck. In der 55. Minute scheiterte Burgenmeister mit seinem Schuss an der Latte und in der 62. Minute am Pfosten. Es folgte nun ein spannender Schlagabtausch mit Möglichkeiten auf beiden Seiten, es blieb aber beim knappen F.A.L.-Sieg.

Tore: 0:1 (12.) M. Burgenmeister, 1:1 (13.) Schuler, 1:2 (44.) M. Burgenmeister. – SR: Schmid (Fischerbach). – Z: 100.

DJK Villingen

SC Pfullendorf

0:4 (0:2)

Marc Riesle hatte kurz nach Anpfiff eine dicke Chance zur Villinger Führung. Dies erwies sich letztlich als kleines Strohfeuer. Zu groß war die Eigenfehlerquote der Gastgeber an diesem Tag. Wie beim frühen 0:1 in der 4. Minute: Nach einem Patzer im DJK-Strafraum reagierte Patrick Fähnrich am schnellsten und erwischte die Hellmer-Elf mit einem Torschuss eiskalt. Die Linzgauer hätten durch Lukas Stützle direkt eine Minute später den zweiten Treffer nachlegen können, doch Amiti verhinderte reaktionsschnell das nächste Gegentor.

Die DJK agierte ohne Konzept nach vorne, hatte keine Ideen im Spielaufbau und es fehlte vollkommen die Durchschlagskraft. Pfullendorf beherrschte Ball und Gegner, agierte laufstark und legte folgerichtig in der 35. Minute durch Stützle nach einem weiteren bösen Abwehrfehler das 0:2 nach. Der beste DJK-Spieler, Amiti, verhinderte gegen Fähnrich mit einer tollen Parade das dritte Tor. Der Keeper war zur Pause sichtlich bedient.

Seine Vorderleute wurden nach dem Seitenwechsel jedoch nicht besser, von einer Aufholjagd oder gar Wende war nichts zu sehen. Im Gegenteil: Der SCP erhielt in der 47. Minute einen Foulelfmeter, den Fähnrich zum 0:3 verwandelte. Nach knapp einer Stunde legte Faruk Erdem freistehend sogar das 0:4 (61.) für die Linzgauer nach. In den letzten 30 Minuten bahnte sich ein Debakel an, welches Amiti gegen Stützle (66.) und Heiko Behr (76.) aber verhindern konnte. Die Gäste kamen ohne Mühe zum klaren Auswärtssieg.

Tore: 0:1 (4.) Fähnrich, 0:2 (35.) Stützle, 0:3 (47./FE) Fähnrich, 0:4 (60.) Erdem. – SR: Gallus (Freiburg). – Z: 90.

FV Walbertsweiler/Reng.

DJK Donaueschingen

2:0 (2:0)

Bei herbstlichen Temperaturen waren es die Gäste aus Donaueschingen, die die ersten Torchancen hatten, doch Schorpp und Heitzmann scheiterten an Specker. Nach 20 Minuten kam die Heimelf um Spielertrainer Bach dann besser ins Spiel. Die erste große Torchance hatte Fischer, der von Müller freigespielt wurde, doch sein Schuss ging knapp übers Tor. Der FV Walbertsweiler/Rengetsweiler war nun Spiel bestimmend. In der 37. Spielminute tankte sich Moser nach einem Eckball durch und erzielte das 1:0. Mit dem Pausenpfiff nutzte Strobel einen Fehler in der Gästeabwehr und erhöhte auf 2:0.

Die zweite Spielhälfte startete ähnlich wie die erste. Die Gäste aus dem Schwarzwald versuchten nach dem Rückschlag wieder ins Spiel zu kommen, fanden aber gegen die sehr gut stehende Defensive der Heimmannschaft kein Mittel. Der FV Walbertsweiler-Rengetsweiler versuchte immer wieder mit Kontern das Spiel zu entscheiden, ließ aber die nötige Konsequenz vermissen. Schiedsrichter Kefer pfiff die Partie pünktlich nach einer ereignislosen zweiten Hälfte zum verdienten 2:0-Endstand für die Gastgeber ab. (bo)

Tore: 1:0 (37.) Moser, 2:0 (45.) Strobel. – SR: Kefer (Freiburg). – Z: 150.

FC 08 Villingen II

SC Konstanz-Wollmatingen

2:1 (0:0)

Die Gastgeber erwischten mit Neuzugang Tim Zölle den besseren Start und hatten nach sechs Minuten die erste große Chance zur Führung. Maurice Dresel feuerte einen 20-Meter-Freistoß ab, den SC-Keeper Pascal Bisinger um den Pfosten lenkte. Kurz darauf wurde ein Treffer der 08-Reserve wegen Abseits nicht anerkannt. Bisinger wehrte dann einen strammen Schuss von Stefano Campisciano gerade noch zur Ecke ab (10.). Zwei Minuten später kratzten die Gäste einen Ball von Mauro Chiurazzi von der Linie. Nach der guten Villinger Phase befreite sich der SC Konstanz-Wollmatingen, und das ausgeglichene Spiel ging hin und her. Die Gäste hatten wenig gefährliche Aktionen, ihre beste Chance machte 08-Keeper Jannes Otte in der 44. Minute zunichte und verhinderte den Rückstand.

Direkt nach der Pause platzte dann der Knoten bei den Villingern: Mauro Chiurazzi erzielte das 1:0 (58.). Danach brachten sich die Gäste selber auf die Verliererstraße mit zwei Platzverweisen. Erst kassierte Harald Slef Gelb-Rot (60.), dann folgte Ben Chaieb mit glatt Rot (62). Mit zwei Mann Überzahl hatte Villingens U23 leichtes Spiel in den letzten 30 Minuten. Mauro Chiurazzi legte in der 69. Minute das 2:0 aus kurzer Distanz nach. Im direkten Gegenzug gab es Elfmeter für die Gäste, den Adel Grimm zum 2:1-Anschluss verwandelte (70.) Dabei blieb es. (olg)

Tore: 1:0 (59.) Chiurazzi, 2:0 (69.) Chiurazzi, 2:1 (70./FE) Grimm. – SR: Porep (Freiburg). – Z: 60. – Bes. Vork.: Gelb-Rot Slef (SCK/60.), Rot Chaieb (SCK/62.).

SC Markdorf

FC Furtwangen

3:1 (0:1)

Der erste Torschuss der Partie von Gästestürmer Meier in der 2. Spielminute ging genau in die Arme des Markdorfer Torwarts Koch. Die Reaktion der Gastgeber erfolgte fünf Minuten später, als Ensslin mit einem Zuckerpass von Su bedient wurde, alleine Richtung Gästetor lief, jedoch seinen anschließenden Lupfer über das Gehäuse setzte. Die Partie war zunächst ausgeglichen, beide Mannschaften versuchten mit Distanzschüssen zum Erfolg zu kommen. Zunehmend schlichen sich dann nach und nach Fahrlässigkeiten ins Markdorfer Spiel, die mehrfach zu brenzligen Situationen führten. Dabei fing sich in der 23. Minute der im Mittelfeld nachlässig agierende Pohl eine gelbe Karte ein, die sich später noch rächen sollte. Eine Minute später vertändelte Pohl erneut leichtfertig den Ball. Gästestürmer Meier war der Nutznießer und lochte aus 16 Metern zur 0:1-Gästeführung ein. Auch nach dem Rückstand änderten die Markdorfer ihre Spielweise nicht und agierten weiterhin stellenweise pomadig und ohne Biss. Vögele kassierte in dieser Phase ebenso unnötig eine gelbe Karte wie zuvor Pohl. Während der SCM vor der Pause nichts mehr zustande brachte, kamen die Gäste noch zu zwei weiteren Chancen. In der 36. Minute verfehlte Meier knapp das Ziel, und kurz vor dem Halbzeitpfiff erkannte der Schiedsrichter einen Furtwangener Treffer wegen einer Abseitsstellung nicht an.

Nach Wiederanpfiff zeigten die Markdorfer ein ganz anderes Auftreten, agierten nun konzentrierter und viel engagierter. In der 48. Minute erzielte Ensslin den 1:1-Ausgleichstreffer nach tollem Kombinationsspiel über mehrere Stationen. Wenig später vergab zunächst Su zwei gute Chancen. Anschließend hätte Hasanmetaj in der 59. Minute den Führungstreffer für Markdorf erzielen müssen, als er alleine auf Gästekeeper Wehrle zulief, ihm jedoch den Ball in die Arme schoss. In der 62. Minute zirkelte Su einen Freistoß aus 20 Metern haarscharf über das Tor. Nur eine Minute später war es dann aber soweit: Nach mustergültigem Zusammenspiel mit Hasanmetaj erzielte Su den Treffer zur mittlerweile verdienten Markdorfer 2:1-Führung. In der 76. Minute kam Furtwangen zu seiner ersten Chance in der zweiten Hälfte, die Meier jedoch über das Tor setzte.

Kurze Zeit später kassierte dann Pohl bei einem Foulspiel an der Außenlinie die gelb-rote Karte. Die dadurch dezimierten Markdorfer verteidigten jedoch geschickt gegen die nun überlegenen Gäste, die zwar alles nach vorne warfen, aber außer einem weiteren Abseitstreffer in der 89. Minute nichts Zwingendes mehr zustande brachten. In der Nachspielzeit machte der eingewechselte Kohistani mit seinem überlegt erzielten Treffer zum 3:1 endgültig den Sack zu für einen Markdorfer Sieg, der aufgrund der zweiten Halbzeit verdient war. (bla)

Tore: 0:1 (24.) Meier, 1:1 (48.) Ensslin, 2:1 (63.) Su, 3:1 (92.) Kohistani. – SR: Wendt (Lauchringen). – Z: 111. – Bes. Vork.: Gelb-Rot Pohl (SCM/78.).

FC Schonach

FC Hilzingen

4:2 (1:1)

Beide Kontrahenten agierten in der Anfangsphase sehr unsicher. Hilzingen störte die Gastgeber bei der Ballannahme und versuchten mit schnellem Angriffspiel zum Erfolg zu kommen. Die Taktik der Gäste ging bereits nach 14 Minuten auf. Holzreiter nutzte einen Konter über zwei Stationen und bediente Jeckl, der das Leder eiskalt zum 0:1 einschob. Dieser Nackenschlag rüttelte die Gastgeber aus ihrem Tiefschlaf. In der 28. Minute vergab Kaiser eine Chance auf den Ausgleich. In der 37. Minute zirkelte Manuel Passarella den Ball mit einem Schlenzer aus 20 Metern unhaltbar um die Mauer ins Netz zum 1:1-Ausgleich. Nur drei Minuten später verhinderte Hilzingens Lukas Bracher mit einer Notbremse an German eine klare Torchance der Schonacher. Schiedsrichter Faller zögerte keine Sekunde und zeigte Bracher Rot.

Trotz des personellen Rückschlags gaben die Gäste keinen Meter verloren. In der 65. Minute beförderte Jannik Reiner aus kurzer Distanz den Ball knapp über das Tor. In den letzten 20 Minuten sorgten die Hausherren mit Standardsituationen stets für Gefahr. Tim Griesbeck brachte sein Team in der 73. Minute mit einem Distanzschuss wieder in Führung. Der FCS nutzte die freiwerdenden Räume zu weiteren Chancen. Torjäger Alex German nahm in der 81. Minute eine Hereingabe von Jonas Schneider dankend an und erhöhte auf 3:1. Die Schoch-Elf verkürzte nur zwei Minuten später durch Bschorr auf 2:3. Den Schlusspunkt setzte Alex German, der in der Nachspielzeit den 4:2-Endstand erzielte.

Tore: 0:1 (25.) Jeckl, 1:1 (36.) Passarella, 2:1 (75.) Griesbeck, 3:1 (81.) German, 3:2 (83.) Bschorr, 4:2 (92.) German. – SR: Faller (Spvgg Buchenbach). – Z: 190. – Bes. Vork.: Rot Bacher (FCH/40.).