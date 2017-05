Fußball SC Pfullendorf zittert dem Saisonende entgegen

Der SC Pfullendorf muss im Abstiegskampf in der Fußball-Verbandsliga sieben Punkte aufholen und empfängt am Samstag den SC Lahr, der 1. FC Rielasingen-Arlen empfängt den SV Linx.

Fußball, Verbandsliga: SC Pfullendorf – SC Lahr (Samstag, 15.30 Uhr, Geberit Arena). – Vier Spiele hat der SC Pfullendorf in der Fußball-Verbandsliga noch vor der Brust. Doch angesichts der schwierigen sportlichen Situation dürften sich die Verantwortlichen längst mit dem Worst-Case-Szenario Abstieg in die Landesliga beschäftigt haben. Zwar könnte die Elf von Trainer Marco Konrad mit einer Siegesserie theoretisch noch den Sieben-Punkte-Rückstand wettmachen – die Rot-Weißen haben noch das Nachholspiel am 10. Mai gegen den SV Bühlertal – aber selbst vier Siege in Serie könnten am Ende nicht zum Ligaverbleib reichen.

„Ich bin Realist. Das wird sehr, sehr schwierig. Aber solange es rechnerisch noch möglich ist, die Klasse zu halten, müssen wir alles versuchen“, sagt Robert Hermanutz, Sportlicher Leiter des Sportclubs. Die wichtigen Punkte in Kuppenheim, gegen Stadelhofen oder zuletzt in Neustadt ließ der ehemalige Regionalligist zuletzt auf der Strecke liegen. Auch wenn die Linzgauer seit der Jahreswende nur dreimal geschlagen wurden, aus dem Tabellenkeller kamen die Konrad-Schützlinge seit Saisonbeginn nicht heraus. Marco Konrad war zuletzt mit der Vorstellung im Hochschwarzwald ganz zufrieden. „Wir haben nach dem Rückstand Ruhe bewahrt und zum Schluss hat uns unser Torhüter Maximilian Ritzler den verdienten Punktgewinn gesichert“, sagt der SCP-Trainer, der nach wie vor positiv gestimmt ist. „Neustadt hatte kaum Chancen aus dem Spiel.“

Sorglos darf am Samstag der SC Lahr die Reise ins Pfullendorfer Tiefental antreten. Das Team von Oliver Dewes steht tabellarisch im Niemandsland und ließ angesichts des gesicherten Ligaverbleibs zuletzt etwas Federn. Mit Gastgeschenken rechnet im Linzgau aber keiner, auch wenn es bei den Ortenauern um nichts mehr geht. SCP-Coach Konrad wäre schon mit einem dreckigen Sieg zufrieden. „Irgendwie gewinnen, auch wenn wir danach nicht so recht wissen, weshalb“, macht Konrad die Ausgangssituation deutlich. In den Kader zurückkehren dürfte nach seiner Sprunggelenkverletzung Patrick Arndt. Ansonsten stehen die Aktien gar nicht so schlecht. (stl)

1. FC Rielasingen-Arlen – SV Linx (Sonntag, 15 Uhr, Talwiese). – Für den 1. FC Rielasingen-Arlen ist die Partie gegen den SV Linx das letzte Heimspiel der Saison. Danach finden noch zwei Auswärtsspiele bei den Absteigern Solvay Freiburg und FC Waldkirch statt. Nach dem physisch aufreibenden Pokalkampf wird Trainer Jürgen Rittenauer eine Bestandsaufnahme machen müssen, wer für die Anfangsformation in Frage kommt oder eine schöpferische Pause erhält. Da der Kader nicht gerade groß ist, werden die Personalrochaden aber überschaubar sein. Klar ist, dass Christoph Matt nach seiner Gelb-Roten Karte im Pokalhalbfinale nun für dieses Ligaspiel gesperrt ist, und Frank Stark wird aufgrund von muskulären Problemen keine Option für den Kader sein. Dass die Hegauer nach elf Spielen ohne Niederlage diese Serie gerne fortsetzen würden, versteht sich von selbst.

Der SV Linx hätte durchaus ein Gegner im Pokalfinale sein können, unterlag jedoch im Viertelfinale beim Endspielteilnehmer VfR Hausen. Diese Niederlage war der negative Höhepunkt einer Schwächeperiode nach der Winterpause, die die Rheinauer zum Saisonende wieder für beendet erklären können. Denn zuletzt schoss der SV Linx bei seinen beiden Auswärtsspielen die designierten Absteiger SV Solvay Freiburg und FC Waldkirch förmlich aus dem eigenen Stadion. Mit 8:0 gewannen die Linxer beim Tabellenletzten in Freiburg, dann setzten sie nach einem spielfreien Wochenende zuletzt noch ein 5:1 bei den Waldkirchern, die den 17. Rang belegen, drauf. 13 Tore erzielten die Gäste aus dem Hanauerland dabei, und Marc Rubio schraubte seine Bilanz auf 21 Tore hoch. Dennoch können die Linxer mit dem Saisonverlauf nicht so richtig zufrieden sein. Neben dem Pokalaus war auch der deutliche Rückstand von 30 Punkten in der Meisterschaft auf Spitzenreiter FC 08 Villingen so nicht erwartet. (te)