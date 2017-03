Fußball SC Pfullendorf will ausgeschlafen ins nächste Heimspiel gehen

Die Linzgauer empfangen den Ligasechsten Kehler FV, während der 1. FC Rielasingen-Arlen beim FC Bad Dürrheim antreten muss

Fußball, Verbandsliga: SC Pfullendorf – Kehler FV (Samstag, 15.30 Uhr, Geberit-Arena). – Auch nach der Winterpause kommt der SC Pfullendorf im Tabellenkeller nicht vom Fleck. Nach der Jahreswende holte die Elf von Trainer Marco Konrad gegen die Top Drei zwei Punkte und brachte die Favoriten ins Straucheln. „Zwei Punkte mehr täten uns gut aus den Spielen gegen die Spitzenteams“, sagte Konrad. Den einzigen Sieg im neuen Jahr feierten die Rot-Weißen beim SV Endingen, der ebenfalls mehr und mehr in den Tabellenkeller abrutscht. Die halbe Liga kämpft ums Überleben. Nicht die besten Karten haben die Linzgauer, doch der SCP tritt keineswegs auf wie ein Kellerkind auf, auch wenn die Elf ab und an ihrer Unerfahrenheit Tribut zollen muss. „Wir können trotzdem jetzt mit breiter Brust an die kommenden Aufgaben rangehen. Meine Mannschaft weißt jetzt, dass sie gegen jeden Gegner bestehen kann. Aber nur eine Serie von Siegen bringt uns in unserer Situation wirklich weiter“, sagt der Pfullendorfer Übungsleiter.

Um Punkte braucht sich der Kehler FV keine Sorgen zu machen. Auf Platz sechs steht die Elf von Trainer Alexander Hassenstein, der die Ortenauer zum Rundenende verlässt. Jenseits von Gut und Böse könnte man die Situation einordnen, wären da nicht die massiven Personalprobleme mit zahlreichen Langzeitverletzten. Zuletzt saßen nur drei A-Jugendliche auf der Bank. Beim Achtungserfolg gegen den Villingen (1:1) holte sich dann auch noch Abwehrchef Stefan Laifer eine halbe Stunde vor Schluss die Ampelkarte ab. Für den KFV war es bereits das fünfte Remis im sechsten Spiel nach der Winterpause. „Das Duell gegen Kehl am Samstag wird ein schweres Spiel. Aus dem Hinspiel, das wir nach 0:4-Rückstand nur knapp mit 3:4 verloren, haben wir noch was gutzumachen. Da haben wir die erste Hälfte völlig verschlafen! Diesmal gehen wir ausgeschlafen ans Werk“, sagt SCP-Trainer Konrad mit einem Augenzwinkern. (stl)

FC Bad Dürrheim – 1. FC Rielasingen-Arlen (Samstag, 15.30 Uhr). – Sowohl der FC Bad Dürrheim als auch der 1. FC Rielasingen-Arlen konnten zuletzt im Kampf um den Klassenerhalt wichtige Siege feiern, und für beide wäre ein weiterer Sieg schon ein wichtiger Schritt. Dass der FC Bad Dürrheim überhaupt noch einmal in eine prekäre Situation geraten würde, hatte man zu Beginn des Jahres nicht für möglich gehalten. Im ersten Spiel nach der Winterpause führte Bad Dürrheim beim FC Neustadt nach 40 Minuten mit 3:0, um am Ende noch 3:4 zu verlieren. Danach geriet das Team durch einen Platzverweis von Toptorjäger Christian Braun und zahlreiche Verletzungen ins Taumeln, ehe es zuletzt mit dem 5:0 gegen Waldkirch die Talfahrt stoppen konnte. Mit Selbstbewusstsein dürften aber auch die Hegauer auflaufen, nachdem sie zuletzt mit zwei starken Leistungen gegen Kuppenheim (6:1) und in Stadelhofen (2:0) überzeugten.

Die jüngste Anfangsformation der Verbandsligageschichte des 1. FC Rielasingen-Arlen (22,73 Jahre) war in Stadelhofen auch der Tatsache geschuldet, dass routinierte Spieler wie Christian Jeske noch verletzungsbedingten Trainingsrückstand aufweisen. Erfreulich war das Comeback von Rene Greuter nach langer Verletzungspause, und auch Frank Stark absolvierte unter der Woche wieder das volle Trainingsprogramm. Dafür ist der Einsatz von Phillip Dietrich nach einer im Spiel der zweiten Mannschaft erlittenen Platzwunde fraglich. Ausfallen werden weiter Patrick Leschinski und Björn Unden mit Knieproblemen. Und eine Hiobsbotschaft gab es dann auch noch von Pascal Rasmus, dessen Verletzung in Stadelhofen als Kreuzbandriss diagnostiziert wurde. Ein herber Verlust des zuletzt so starken Mittelfeldspielers. Dennoch hoffen die Hegauer am Samstag in Bad Dürrheim auf die Fortsetzung der kleinen Serie von zuletzt vier Spielen ohne Niederlage. (te)