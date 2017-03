SC Pfullendorf und 1. FC Rielasingen-Arlen hoffen auf ersten Sieg nach der Winterpause

Der SC Pfullendorf ist in der Fußball-Verbandsliga zu Gast beim SV Endingen, der 1. Rielasingen-Arlen spielt beim Kehler FV. Beide Teams warten noch auf den ersten Dreier des Jahres 2017.

Fußball, Verbandsliga: SV Endingen – SC Pfullendorf (Samstag, 15 Uhr, Erletalstadion). – Gleich zweimal war der SC Pfullendorf in den vergangenen drei Wochen spielfrei. Beim SV Endingen, den die Linzgauer im Hinspiel auf heimischem Terrain souverän mit 4:1 besiegten, soll der erste Dreier im neuen Jahr folgen. Trainer Marco Konrad sagt, dass das jüngste torlose Remis beim Topteam FC 08 Villingen und die Siegesserie vor der Winterpause samt exzellenter Vorbereitung das Selbstvertrauen gestärkt hätten. Darüber hinaus lobt der SCP-Coach die stabilisierte Defensive, was mitunter den beiden Defensivneuzugängen Benjamin Sturm und Rückkehrer Marllex Abdulai zu verdanken sei. „Das gibt uns Kraft für die Rückrunde. Allerdings weiß jeder, dass wir weiter Punkte brauchen“, stellt der Pfullendorfer Übungsleiter klar.

Zunächst geht es für die Konrad-Elf gegen den Tabellenzehnten SV Endingen, der im Pfullendorfer Lager nur schwer einzuschätzen ist. „Natürlich haben wir das Hinspiel in guter Erinnerung“, sagt Konrad, der die Kaiserstühler in letzter Zeit „relativ wechselhaft“ einordnet. „Sie leben von ihrem Torjäger. Wir werden versuchen, ihre Stärken auszuschalten und ihre Schwächen zu unserem Vorteil zu nutzen“, gibt Konrad die Marschroute vor. Endingens Angreifer Santiago Fischer erzielte allein 18 Treffer. Zu Wochenbeginn sorgte indes SVE-Trainer Axel Seifert für Schlagzeilen. Nach acht Jahren hört Seifert, dienstältester Trainer in der Verbandsliga Südbaden, zum Rundenende auf. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

Erfreulich ist im Pfullendorfer Tiefental die entspannte personelle Lage. Bis auf Omar Jatta fehlt lediglich der rekonvaleszente Mannschaftskapitän Kai Sautter, der zukünftig als Teammanager fungiert. Mit am Start ist wieder Defensivspezialist Jonas Vogler, den in Villingen noch gelb-rot gesperrt fehlte. (stl)

Kehler FV – 1. FC Rielasingen-Arlen (Samstag, 15 Uhr, Rheinstadion). – Am Samstag gastiert der 1. FC Rielasingen-Arlen zum ersten Mal im Kehler Rheinstadion. Einerseits hat man nach der starken Vorstellung gegen den Tabellenführer Denzlingen Zuversicht im Gepäck, andererseits gab es keine guten Nachrichten von personeller Seite. So war der Kapitän Tobias Bertsch endlich wieder an Bord, da meldete sich Dennis Lang grippekrank ab. Ebenso eng wird es beim ebenfalls erkrankten Robin Niedhardt. Christoph Matt kam nach muskulären Problemen zurück, da zwickte es Frank Stark, der das Training abbrechen musste. Es scheinen also die personellen Alternativen kaum besser zu werden, zumal auch Kevin Kling nach seiner Operation an den Weisheitszähnen noch einmal ausfällt. Nach zuletzt zwei guten Heimvorstellungen die nur zwei Punkte einbrachten, sehnen sich die Hegauer nach den ersten drei Punkten im Jahr 2017, um sich wieder etwas mehr Luft zu den Abstiegsrängen zu verschaffen.

Trotz der personellen Probleme sieht man sich beim Kehler FV nicht chancenlos. Die Ortenauer sind bescheiden aus der Winterpause gekommen. Das einzige Heimspiel verloren sie gegen den Lokalrivalen SV Linx mit 0:2, und auch beim Schlusslicht SV Solvay Freiburg (1:1) und beim FC Waldkirch (0:0) reichte es nur zu Unentschieden. So weht ein Hauch von Tristesse durch das Rheinstadion. Aber auch wenn der Kehler FV schon 220 torlose Minuten beklagt, hat er mit Kevin Sax (14 Treffer) einen torgefährlichen Mann. Die Zeichen stehen auf Abschied: Trainer Alexander Hassenstein wird zur neuen Saison von Heinz Braun (derzeit beim Landesligist Tus Durbach Tabellenführer) ersetzt. Und auch Torhüter Florian Streif wechselt nach nur einem Jahr zurück zum Offenburger FV. (te)