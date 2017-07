Fußball SC Pfullendorf steht in Runde zwei

Der Landesligist aus dem Linzgau besiegt vor 220 Zuschauern das Verbandsligateam des FC Bad Dürrheim mit 3:2.

Fußball, SBFV-Pokal, 1. Hauptrunde

SC Pfullendorf

FC Bad Dürrheim

3:2 (1:1)

Pfullendorf zeigte eine bärenstarke erste Viertelstunde. Die Gäste hatten nach sieben Minuten zwar die erste Chance, als Akgün aus 16 Metern abzog und SCP-Keeper Willibald zur Stelle war. Die nächsten drei großen Chancen gehörten aber Pfullendorf. In der 11. Minute lenkte der Bad Dürrheimer Torwart Reichtle einen Schuss von Keller aus 25 Metern über die Latte, nach dem folgenden Eckball köpfte Marena knapp vorbei. Vier Minuten später parierte Reichtle einen Schuss von Stützle aus kurzer Distanz mit einem Blitzreflex. Das Spiel wurde nun zäher – bis Akgün in der 27. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 18 Metern die Gäste in Führung schoss. Der SCP war geschockt, es lief nicht mehr viel zusammen bei den Hausherren. Erst in der 40. Minute verlängerte Marena einen Einwurf von Werne – und Stützle erzielte per Kopf den Ausgleich. Pfullendorf hätte in der 44. Minute sogar in Führung gehen können, doch Sautter traf nur das Außennetz.

Der SCP war auch nach der Pause die aktivere Mannschaft und ging mit der ersten Chance gleich in Führung, wenn auch unter Mithilfe des Gegners. Eine Flanke von Werne lenkte ein Bad Dürrheimer unglücklich ins eigene Tor ab (63.). Zwei Minuten später wurde ein Drehschuss von Stützle gerade noch zur Ecke abgefälscht. In der 68. Minute wurde ein Freistoß von Abdulahad aus 20 Metern von der Mauer abgelenkt. Der Torwart war auf dem Weg ins Eck und der Ball landete mittig im Tor – 3:1. Pfullendorf hatte das Spiel im Griff, brachte sich durch die Gelb-Rote Karte für Kapitän Felix Steinhauser wegen wiederholtem Foulspiel aber selbst Bedrängnis. Von den enttäuschenden Gästen kam bis zum Anschlusstreffer in der 90. Minute nichts aufs Pfullendorfer Tor. In der dritten Minute der Nachspielzeit wäre dann fast noch der Ausgleich gefallen, doch ein Knaller von Altinsoy rauschte knapp vorbei. (stl)

Tore: 0:1 (27.) Akgün, 1:1 (40.) Stützle, 2:1 (63.) Eigentor, 3:1 (68.) Abdulahad, 3:2 (90.) Akgün. – SR: Dehring (Biberach). – Z: 220. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (75.) für F. Steinhauser (SCP).

TSV Aach-Linz – FC Singen 04 (14.30)SV Denkingen – FC SchonachFC Radolfzell – DJK VillingenFC Überlingen – FC NeustadtSG Dettingen-Dingelsdorf – FC 08 VillingenFC Löffingen – 1. FC Rielasingen-Arlen