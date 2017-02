SC Pfullendorf startet mit Derby beim FC 08 Villingen ins Fußballjahr

Der SC Pfullendorf ist in der Fußball-Verbandsliga zu Gast beim Tabellendritten FC 08 Villingen, der 1. FC Rielasingen-Arlen spielt beim Tabellenzweiten Freiburger FC.

Fußball, Verbandsliga: FC 08 Villingen – SC Pfullendorf (Samstag, 15 Uhr, Stadion Friedengrund). – Leidvoll mussten die Verantwortlichen des SC Pfullendorf am vergangenen Wochenende mitansehen, wie beinahe sämtliche Konkurrenten zum Rückrundenstart im Abstiegskampf punkteten. Nun darf auch erstmals im neuen Jahr der Sportclub im Kampf um Punkte mitreden. Gleich zum Auftakt wartet mit dem Tabellendritten FC 08 Villingen ein ganz harter Brocken auf die Linzgauer. Die traditionsreichen Schwarzwald-Bodensee-Derbys zwischen beiden Teams sind seit Jahrzehnten hart umkämpft und waren schon immer von einer gewissen Rivalität geprägt. Obwohl die Favoritenrolle schon im Vorfeld klar verteilt ist, gehen die Pfullendorfer voller Eifer ins Gefecht am Villinger Friedengrund. „Wir freuen uns auf das erste Spiel nach der Pause. Villingen ist eine Spitzenmannschaft mit Oberligakader und Oberligaverhältnissen. Wir wollen dort als Außenseiter für eine Überraschung sorgen“, gibt sich der Pfullendorfer Trainer Marco Konrad gewohnt kämpferisch.

In den vergangenen sechs Wochen legte seine Elf die beste Vorbereitung seit vielen Jahren hin, blieb in sämtlichen Tests ungeschlagen. Witterungsbedingungen bereiteten der Konrad-Elf so gut wie keine Probleme, sodass sie sich nahezu perfekt auf die verbleibenden 13 Punktspiele im Kampf um den Ligaverbleib vorbereiten konnte. Aufhorchen ließen auch die Schwarzwälder, die sich bei der Generalprobe beim 7:1-Sieg beim Landesligaspitzenreiter FC Radolfzell für die Rückrunde einschossen. „Wir schauen trotz des starken Gegners auf unser Spiel und sind bereit, ständig anzugreifen“, betont Konrad, dessen Team die letzten vier Punktspiele vor der Winterpause gewann. Schon bei der 0:4-Hinspielniederlage stellten die Konrad-Schützlinge den Titelaspiranten vor größere Probleme, offenbarten dann aber im Defensivverhalten bei Standards Defizite. Gerne hätten die gereiften Linzgauer nun das bessere Ende für sich. (stl)

Freiburger FC – 1. FC Rielasingen-Arlen (Samstag, 14.30 Uhr, Dietenbach Sportpark). – Fußballschuhe statt Narrenkappe – der Terminplan ist gnadenlos und gibt den Verbandsligaspielern den Takt vor. Für den 1. FC Rielasingen-Arlen ist noch völlig offen, ob es am Fasnetsamstag eine spaßige Angelegenheit wird. Die Reise geht zum Tabellenzweiten Freiburger FC, der seinen gefühlten Aschermittwoch schon am vergangenen Samstag, bei der überraschenden 1:2-Niederlage beim FC Waldkirch erlebt hat, der in der Hinrunde noch mit 8:2 heimgeschickt wurde. Überhaupt hat die junge Freiburger Mannschaft nach furiosem Start, als man die Gegner reihenweise deklassierte, nicht mehr ganz das Visier eingestellt. Dennoch stellt sie mit 75 Toren den besten Angriff. Herausragend ist Marco Senftleber mit 19 Treffern, aber auch der erst 19 Jahre alte Alexander Martinelli traf schon zwölfmal.

Die Hegauer fahren guten Mutes zum Freiburger FC, gegen den das Hinspiel mit 1:2 verloren ging, wohl wissend, dass es einer guten Leistung bedarf, um nicht mit leeren Händen heimzufahren. Das erste Spiel nach der Winterpause gegen Endingen brachte trotz Chancenplus nur einen Punkt. Die kämpferische Leistung war allerdings in Ordnung, man hatte gutes Tempo im Spiel und war bei den schnellen Kontern der Kaiserstühler in der Defensive überzeugend. Auch sieht man in der personellen Situation etwas mehr Licht am Ende des Tunnels. Robin Niedhardt war nach Verletzung und Grippe schon wieder eine Viertelstunde im Einsatz, auch Tobias Bertsch ist nach seinem Urlaub in Neuseeland wieder im Kommen. Danny Berger stieg nach überstandener Grippe wieder ins Training ein, in dem sich Rene Greuter nach seiner schweren Verletzung ebenfalls wieder befindet. Weiterhin verletzt ist Björn Unden, der an einer Knieverletzung laboriert. (te)