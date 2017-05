Fußball SC Pfullendorf sendet Lebenszeichen

Fulminante Linzgauer fertigen SC Lahr in der Fußball-Verbandsliga mit 5:1 ab. Dagegen verliert der 1.FC Rielasingen-Arlen zuhause mit 1:3 gegen den SV Linx.

Fußball, Verbandsliga Südbaden

SC Pfullendorf

SC Lahr

5:1 (3:1)

Zwar fanden die Ortenauer vor 200 Zuschauern in der Geberit-Arena besser ins Spiel, dann aber präsentierte sich der Sportclub hochgradig effizient. Nach sieben Minuten machte auf dem linken Flügel Alessandro Sautter Lahrs Abwehrmann Ruf nass und bediente von der Grundlinie den am Fünfer einlaufenden SCP-Kapitän Felix Steinhauser – 1:0. Und es kam für die zuletzt nicht gerade erfolgsverwöhnten Hausherren noch besser, als erst Amadou Marena einen Abpraller abstaubte (13.) und schließlich Jonas Vogler nach einer Werne-Ecke am langen Pfosten von einem Torwartfehler profitierte (15.). Drei Chancen, drei Tore.

Im Gegensatz zum Gastgeber hatten die Lahrer im Tiefental aber nicht viel zu verlieren. Nach dem Drei-Tore-Rückstand legten die Blau-Schwarzen wieder eine Schippe drauf und kamen nach einem Eckball von Julian Burg durch Sascha Ruf per Kopf zum verdienten ersten Tor. Ruf wurde am kurzen Pfosten sträflich allein gelassen – 3:1 (32.). Der Gegentreffer rüttelte den SCP wieder wach. Marena aus spitzem Winkel (36.) und Marllex Abdulai (40.) per Lattenknaller aus 23 Metern verpassten es aber, die Führung auszubauen.

„Wir hatten uns in der Pause vorgenommen, den Rückstand umzubiegen“, gestand Lahrs Co-Trainer Stefan Schlageter. Das gelang dem SC Lahr im zweiten Durchgang aber keineswegs. Der SCP spielte weiterhin wie entfesselt. Glück hatte Lahr in Minute 49, als der eingewechselte Faruk Erdem der Abwehr entwischte und der starke Oberliga-Schiedsrichter Hafes Gerspacher nicht auf Notbremse gegen Admir Osmanovic entschied, sodass der herausstürzende Lahrer Keeper Dennis Fietzeck gegen den strauchelnden Pfullendorfer in höchster Not parieren konnte. Fietzeck war dann auch wenig später bei Stützles Schuss auf dem Posten. Auch Marena (59./62.) hätte längst für das überfällige 4:1 sorgen können, fast müssen. Spannend wäre es geworden, hätte sich Benjamin Sturm nicht nach 66 Minuten in den Wuchtschuss von Hakan Ilhan geworfen, nachdem dieser mustergültig von Violand Kerrellaj bedient worden war.

Aber auch in der Folge wackelte meist nur die Lahrer Defensive. Nach einer Sautter-Ecke traf Kai Huber nur den Querbalken (75.). Als der Tabellenneunte in der Schlussphase volles Risiko ging, machte der Sportclub mit zwei weiteren Kontertreffern von Faruk Erdem (85./87.) den Deckel auf den höchsten Pfullendorfer Saisonsieg. Lahrs Co-Trainer Stefan Schlageter vermisste bei seiner Mannschaft die von Pfullendorf gezeigten Attribute wie Leidenschaft und Laufbereitschaft. „Wir wussten, was man hier mitbringen muss. Wenn man nach 15 Minuten 0:3 in Rückstand liegt, sind das einfach Tage, an denen nichts funktioniert.

“ Verständlicherweise anders sah das sein Gegenüber Marco Konrad: „Das heute war ein richtig schöner Tag. Wir wissen, wo uns das Wasser steht. Heute wollen wir uns aber einfach nur freuen“, sagte der SCP-Coach erleichtert. Bereits am Mittwoch (18.45 Uhr) steht für den SC Pfullendorf gegen den unmittelbaren Konkurrenten SV Bühlertal das zukunftsweisende Nachholspiel an. Bei einem Sieg dürfte die Konrad-Elf weiterhin auf den Ligaerhalt hoffen. (stl)

SCP: Ritzler (Tor); Vogler, S. Steinhauser (46. F. Erdem), Sturm, Beh, Abdulai, F. Steinhauser, Werne, Marena (65. Huber), A. Sautter (78. Perkovic), Stützle (86. Yosef). – Tore: 1:0 (7.) F. Steinhauser, 2:0 (13.) Marena, 3:0 (15.) Vogler, 3:1 (32.) Ruf, 4:1 (85.) F. Erdem, 5:1 (87.) F. Erdem. – SR: Gerspacher (Heitersheim). – Z: 200.

1.FC Rielasingen-Arlen

SV Linx

1:3 (0:3)

Nach dem Finaleinzug im SBFV-Pokal unter der Woche wirkten die Rielasinger müde. Mit dem gelb-rot gesperrten Christoph Matt und Benny Winterhalder mit muskulären Problemen fehlten zwei Spieler, im Laufe der Partie gesellten sich mit Robin Niedhardt und Sebastian Stark zwei weitere dazu. Dennoch begannen die Gastgeber druckvoll. Ein Kopfball von Alen Lekavski landete am Lattendreieck (10.), und einen strammen Schuss von Christian Jeske parierte der aufmerksame Linxer Torhüter Norman Riedinger zur Ecke (15.). Mehr und mehr erspielten sich die spielstarken Linxer Gäste ein Übergewicht. Nach 18 Minuten landete der Ball nach Abschluss von Marc Rubio im Rielasinger Tor, doch der Schiedsrichterassistent hatte zuvor eine Abseitsposition gesehen.

Der SV Linx kam nun immer mehr auf. Pierre Venturini kam aus 13 Metern recht unbedrängt zum Abschluss, schob aber den Ball am Tor vorbei (23.) und nach 28 Minuten rettete Dennis Klose vor Marc Rubio aus kurzer Distanz, den Abpraller schob ihm Alexander Merkel direkt in die Arme. Doch schon eine Minute später war auch Dennis Klose machtlos, als David Göser aus halbrechter Position den Ball ins hintere Kreuzeck zimmerte. Nur eine Minute später war Marc Rubio nach eine Flanke völlig ungedeckt und vollendete aus sieben Metern zum 0:2. Die Defensive der Gastgeber war in dieser Phase vogelwild.

In der 34. Minute ging der Abschluss von David Göser knapp am Tor vorbei, in der 42. Minute wurde Marc Rubio mit einem Steilpass freigespielt, umspielte Dennis Klose und es hieß 0:3. Damit war das Spiel entschieden, die Gastgeber wehrten sich aber in der zweiten Halbzeit gegen die klare Heimniederlage. Die Gäste überzeugten weiter spielerisch, doch war die Defensive der Gastgeber nun wieder aufmerksamer und mit dem gut mitspielenden Klose wurde manch' gefährlicher Steilpass abgefangen.

In der 66. Minute dann wieder ein Lebenszeichen der Hegauer Offensive: Eine schöne Direktabnahme von Sebastian Stark wurde von Norman Riedinger zur Ecke geklärt. Wenig später hatte der Linxer Torhüter noch Glück, als er seinen Abwehrversuch auf Alen Lekavski faustete, der Abpraller landete im Toraus. Den letzten Höhepunkt im Spiel hatten dann die Gastgeber. Nach Steilpass auf Alen Lekavski gab es einen Pressball mit Norman Riedinger, den Abpraller befördert Tobias Bertsch aus gut 30 Metern mit einem gefühlvollen Heber ins Gästetor.

Rielasingens Trainer Jürgen Rittenauer zeigte sich realistisch: "Das war ein verdienter Sieg für die Gäste. Meine Mannschaft wirkte müde, kein Wunder nach der physischen Belastung vom Mittwoch." (te)

1. FC Rielasingen-Arlen: Klose (Tor); Kling (63. Unden), Greuter, Jeske, Bertsch, Niedhardt (46. Jeckl), Strauß, S. Stark (72. Leschinski), Lekavski, Lang, Berger. – Tore: 0:1 (29.) Göser, 0:2 (30.) Rubio, 0:3 (42.) Rubio, 1:3 (90.) Bertsch. – SR: Brombacher (Kandern). – Z: 160.