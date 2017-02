SC Pfullendorf probt den Ernstfall

Zwei Wochen vor dem Rückrundenstart in der Verbandsliga Südbaden testet der SC Pfullendorf an diesem Wochenende gleich zweimal seine Form. Am Freitagabend (19 Uhr, Kunstrasen RAFI-Stadion) gastiert die Konrad-Elf beim TSV Berg. Tags drauf ist der Sportclub ab 14.30 Uhr (Kunstrasen Allmendshofen) bei der DJK Donaueschingen zu Gast.

Fußball: Der TSV Berg, der vom ehemaligen SCP-Trainer Adnan Sijaric betreut wird, hinkt weit hinter seinen Erwartungen zurück. In der Verbandsliga Württemberg rangieren die Berger, die angesichts der zahlreichen ehemaligen Neuzugänge mit Regionalliga-Erfahrung zu Saisonbeginn zu den Titelaspiranten gezählt wurden, auf einem Abstiegsplatz. Das Team hat alle drei bisherigen Vorbereitungsspiele gegen die bayerischen Regionalligisten Memmingen und Illertissen und gegen den von Ex-SCP-Trainer Walter Schneck trainierten Landesligisten SC 04 Tuttlingen verloren. So muss Sijaric wohl gegen seinen Ex-Club am Freitagabend bereits liefern. Keine 24 Stunden später folgt für die Schützlinge von SCP-Trainer Marco Konrad beim Landesliga-Dritten DJK Donaueschingen ein weiterer Test.

„Wir stecken noch mitten in der Vorbereitung. Diese Woche ist die Belastung noch mal hoch. Tägliches Training und zwei Spiele. Die Vorbereitung ist dazu da, sich körperlich auf die gesamte Rückrunde einzuspielen und auch personell etwas auszuprobieren“, sagt der Pfullendorfer Übungsleiter. „Unsere Entwicklung geht in vielen Bereichen nach oben“, zieht Konrad ein positives Fazit. Vor allem mit der Verbesserung in Sachen Handlungsschnelligkeit gibt er sich zufrieden, zudem schreite die Integration der Neuzugänge peu à peu voran, so der 42-Jährige. „Trotz der positiven Entwicklung gibt es natürlich in vielen Bereichen noch Luft nach oben, wie zum Beispiel im Ballgewinnspiel oder der körperlichen Stabilität der teils sehr jungen Mannschaft.“ (stl)