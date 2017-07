Fußball SC Pfullendorf gibt sich keine Blöße

Der Verbandsligaabsteiger gewinnt in der Qualifikation des SBFV-Pokals beim Landesligakonkurrenten SpVgg F.A.L. mit 3:0. Drei von sechs Partien werden erst in der Verlängerung entschieden.

Fußball, SBFV-Pokal, Qualifikation

SpVgg F.A.L.

SC Pfullendorf

0:3 (0:1)

Im Spiel der Landesligakonkurrenten SpVgg F.A.L. und SC Pfullendorf sahen die 400 Zuschauer lange keine nennenswerten Chancen. In der 20. Minute nahm sich jedoch Gästespieler Gruler ein Herz, schnappte sich den Ball im Mittelfeld und zog aus 25 Metern ab. Der Ball schlug in der linken Torecke ein. SpVgg-Torhüter Hummel hatte keine Möglichkeit zur Abwehr. Keine vier Minuten später parierte Hummel einen Kopfball sowie den Nachschuss glänzend. Kurz vor der Pause kam der SCP durch einen Fehler der F.A.L.-Hintermannschaft zu einer weiteren Gelegenheit. Dann kam die SpVgg im Mittelfeld an den Ball. Im Strafraum angekommen, legte Burgenmeister quer auf Reichle, der das Tor jedoch knapp verfehlte. F.A.L. kam mit mehr Druck aus der Pause und dank der größeren Spielanteile zur einen oder anderen Chance. Der Dämpfer folgte jedoch in der 61. Minute, als Pfullendorf durch eine Kombination vor dem Strafraum das 0:2 durch Stützle erzielte. Noch einmal spektakulär wurde es in der Nachspielzeit, als der Pfullendorfer Torhüter einen misslungenen Rückpass mit der Hand von der Linie retten musste. Der indirekte Freistoß von der Fünfmeterlinie wurde aber nicht verwandelt. Im Gegenzug gelang Pfullendorf der Treffer zum 0:3-Endstand durch Fähnrich. (mm)

Tore: 0:1 (20.) Gruler, 0:2 (61.) Stützle, 0:3 (90) Fähnrich. – SR: Küchler (Mühlhausen). – Z: 400.

SG Dettingen-D.

FC RW Salem

3:2 n.V. (1:1, 0:1)

Einen verdienten 3:2-Sieg nach Verlängerung feierte die SG Dettingen-Dingelsdorf gegen den Landesligakonkurrenten FC RW Salem. Von Beginn an drückte die SG die Gäste in die eigene Hälfte, konnte sich aber keine zwingenden Chancen erarbeiten. Wie aus dem Nichts erzielte dann Kalludra nach einem Eckball (30.) das 0:1. Danach wurden die Gäste mutiger, konnten sich aber keine klaren Torchancen erarbeiten. Die Salemer kamen frischer aus der Kabine und bestimmten zunächst das Geschehen. Dennoch erzielte die SG durch Birsner nach einem Freistoß den Ausgleich (65.). Nach dem Treffer kam die SG wieder ins Spiel, konnte aber die guten Chancen nicht verwerten. So blieb es beim 1:1, was Verlängerung bedeutete. In der ersten Hälfte spielte sich das Geschehen meist im Mittelfeld ab, Torchancen ließen beide Abwehrreihen nicht zu. Mit dem ersten Angriff nach der Pause erzielte Ramm das 2:1 (106.). Den gefährlichsten Salemer Angriff machte Dehne mit einem klasse Reflex zunichte (110.). Im Gegenzug hatte die SG die Möglichkeit zum 3:1, brachte den Ball jedoch nicht über die Linie. Kurz darauf erzielte Ott mit einem strammen Schuss von der Strafraumgrenze das 3:1. Den Schlusspunkt der Partie setzte der Salemer Yaziki per Strafstoß zum 3:2-Endstand. (jm)

Tore: 0:1 (30.) Kalludra, 1:1 (65.) Birsner, 2:1 Ramm (106.), 3:1 Ott (114.), 3:2 Yaziki (120./FE). – SR: Litterst (Worblingen) – Z: 60.

FC Öhningen-Gaienhofen

FC Überlingen

1:4 (0:3)

Dem Landesligisten FC Überlingen gelang beim Bezirksligateam des FC Öhningen-Gaienhofen bereits in der 1. Minute der Führungstreffer. Durch einen Konter nach einem Freistoß der Heimelf erzielte Cardoso das 0:1. Nach einer Viertelstunde erzielte Welte nach Pass von Kuczkowski das 0:2. Danach konnten die Platzherren das Spiel zwar offen gestalten, die wenigen Chancen wurden aber von Lucas und Scheu vergeben. Der Landesliga-Aufsteiger war vor allem in der Offensive schneller und agiler, und Gerlach sorgte bereits in der 24. Minute mit dem 0:3 für eine Vorentscheidung. Auch in der zweiten Hälfte musste Weiermann im FC-Tor einige Paraden zeigen, um den Rückstand in Grenzen zu halten. Das 0:4 durch Kuczkowski konnte aber auch er nicht verhindern. Der Heimelf merkte man nun die intensive Vorbereitung an, und sie hatte nichts mehr entgegenzusetzen. Erst in der Schlussminute gelang Heiko Barthen nach Pass von Roeck der Ehrentreffer zum 1:4.

Tore: 0:1 (1.) Cardoso, 0:2 (15.) Welte, 0:3 (24.) Gerlach, 0:4 (68.) Kuczkowski, 1:4 (89.) H.Barthen. – SR: Mac Nelly (Hilzingen). – Z: 160.

SV Aach-Eigelt.

FC Dauchingen

1:2 n.V. (0:0, 1:1)

Der Bodensee-Bezirksligist SV Aach-Eigeltingen hatte das Spiel gegen den Schwarzwälder Bezirksligisten FC Dauchingen über 90 Minuten eigentlich zu jeder Zeit im Griff und hätte nach dem Seitenwechsel direkt in Führung gehen müssen. Der SV kam bis dahin zu drei bis vier hochprozentigen Chancen. In der 68. Minute wurde der FC Dauchingen dann nach einem Eckball klassisch ausgekontert und die Heimmannschaft ging durch Frederik Edbauer in Führung. In der Schlussphase warf Dauchingen alles nach vorne, spielte teilweise mit fünf Stürmern und kam so auch ein bisschen glücklich durch Aaron Vossler in der 90. Minute zum Ausgleich. In der Verlängerung merkte man beiden Mannschaften an, dass die Kräfte schwanden, und so wurde das Spiel durch einen fragwürdigen Elfmeter in der 105. Minute durch Marc Laufer entschieden, sodass die bessere Mannschaft nicht gewinnen konnte.

Tore: 1:0 (68.) Fr. Edbauer, 1:1 (90.) Vossler, 1:2 (105./FE) Laufer. – SR: Heilig.

FC Hilzingen

FSV Rheinfelden

2:4 n.V. (2:2, 1:1)

Der FC Hilzingen begann überlegen und druckvoll, die erste Chance hatte Dukart nach drei Minuten, doch der Ball ging knapp über das Tor des FSV Rheinfelden. In der 17. Minute köpfte Endres nach Maßflanke von Wochner den Ball zum 1:0 in die Maschen. In der Anfangsphase verpasste es der FC Hilzingen, die Führung auszubauen, und die Gäste setzten mit individuellen Angriffen dagegen. In der 30. Minute hatte der Landesligist vom Hochrhein die erste gute Chance, doch nach einer Unachtsamkeit in der Abwehr verpasste Beltrani den Kopfball unglücklich. Rheinfelden gab jetzt den Takt vor, und in der 40. Minute landete ein Schuss von Rueb unglücklich abgefälscht zum 1:1 im Tor. Kurz vor der Halbzeitpause ging noch ein Freistoß von Wochner knapp am FSV-Tor vorbei. Nach der Pause war das Spiel wieder offen. Nach einer guten Stunde waren die Gäste bissiger, und so kamen sie in der 66. Minute durch einen Kopfball von Rueb in Führung. Erst in den Schlussminuten legte Hilzingen einen Gang zu und kam zu guten Chancen. Als Pfannkuchen im Strafraum regelwidrig gestoppt wurde, traf Kapitän Hägele per Strafstoß zum 2:2 (88.). In der Verlängerung waren die Gäste aus Rheinfelden abgebrühter. Sie entschieden durch Tore von Smailji und Polat die Partie für sich.

Tore: 1:0 (16.) Endres, 1:1 (39.) Rueb, 1:2 (67.) Rueb, 2:2 (88./FE) Hägele, 2:3 (101.) Smailji, 2:4 (119.) Polat. – SR: Schätzle (Schönwald).

SV Denkingen

SC Markdorf

3:1 (1:1)

Das Spiel gegen den SC Markdorf begann denkbar ungünstig für den SV Denkingen. Bereits in der 1. Minute schob Hardy Jendrijewski nach einem langen Ball von Lennart Pohl per Direktabnahme den Ball zum 0:1 für den Landesligisten ins Tor. In der Folgezeit entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung, wobei der Ball bei den Gästen aus Markdorf flüssiger lief. Mit zunehmender Spieldauer kam der Bezirksligist aus Denkingen besser ins Spiel. Kurz vor der Pause fiel der verdiente Ausgleich. Manuel Rothmund nahm Maß und zirkelte einen Freistoß aus 25 Metern in den Winkel. Die erste Chance im zweiten Durchgang hatte der Gastgeber. Einen Schuss von Marcel Lienemann konnte der SC-Torhüter mit einer Glanztat entschärfen. In der 60. Minute wurde Tino Wagner alleine vor dem Markdorfer Tor im letzten Moment am Schuss gehindert. In der 65. Minute stand Steffen Allgaier frei vor Torhüter Alexander Koch, der beim 2:1 keine Chance hatte. In der 74. Minute musste Allgaier nach scharfer Hereingabe von Tino Wagner beim Tor zum 3:1-Endstand nur noch den Fuß hinhalten.

Tore: 0:1 (1.) Jendrijewski, 1:1 (41.) Rothmund, 2:1 (65.) Allgaier, 3:1 (74.) Allaiger. – SR: De Vito. – Z: 160.

Die 1. Hauptrunde

SV Denkingen – FC Schonach

FV Walbertsweiler-R. – SC Konstanz-W.

FC Radolfzell – DJK Villingen

TSV Aach-Linz – FC Singen 04

SG Dettingen- Ding. – FC Villingen

FC Löffingen – 1. FC Rielasingen-Arlen

SC Pfullendorf – FC Bad Dürrheim

FC Überlingen – Sieger aus Obereschach – Neustadt (Mi., 18.30 Uhr)