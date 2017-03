Fußball-Verbandsliga SC Pfullendorf geht mit guter Laune ins Heimspiel

Der SC Pfullendorf erwartet den Tabellendritten Freiburger FC in der Verbandsliga. Der FC Rielasingen-Arlen will im Spiel gegen den SV 08 Kuppenheim punkten.

SC Pfullendorf – Freiburger FC (Samstag, 15 Uhr, Geberit-Arena). – Im ersten Heimspiel des neuen Jahres empfängt der SC Pfullendorf am Samstag (15 Uhr) den Tabellendritten Freiburger FC in der Geberit-Arena.

Exakt nach 97 Tagen Pause steht für den SC Pfullendorf am Samstag wieder ein Heimspiel an. Nachdem der erste Heimauftritt der Linzgauer dem Rückzug des FC Bötzingen zum Opfer fiel, wartet mit dem Freiburger FC ein ganz anderes Kaliber auf die Elf von Trainer Marco Konrad.

Verkehrte Welt: Während der Sportclub sein Hoch mit vier Siegen in Serie vor der Winterpause mit ins neue Jahr nehmen konnte und in den beiden Spielen in Villingen (0:0) und Endingen (2:1) stark aufspielte, kommt der Freiburger FC in der Rückserie noch nicht so richtig vom Fleck. Im Herbst hatte die Mannschaft von FFC-Coach Ralf Eckert so manchen Verbandsliga-Kontrahenten regelrecht überrollt. Dieses Schicksal teilte auch der SCP, der sich im ersten Aufeinandertreffen der Saison im Freiburger Westen happige acht Gegentreffer fing. Das ist aber beim Ex-Regionalligisten längst Makulatur. Mit den jüngsten Erfolgserlebnissen im Rücken erwarten die Rot-Weißen zum Rückspiel im Tiefental einen angezählten Gegner, der sich zuletzt im Topspiel gegen den FC 08 Villingen bei der 1:6-Heimpleite eine schallende Ohrfeige einfing. „Auch der Freiburger FC hat Schwächen, die hat Villingen am Wochenende gnadenlos aufgedeckt“, urteilt Pfullendorfs Trainer Marco Konrad, der die Breisgauer insgesamt sehr gut ausgebildet einordnet. „Das ist eine sehr junge Mannschaft, die teilweise auch von der guten Nachwuchsarbeit des SC Freiburg profitiert.“ Noch ist der FFC nach der Jahreswende aber nicht in Schwung gekommen.

Optimistischer schaut man derzeit im Tiefental drein. Nach dem schwierigen Saisonstart ist nun Konrads Handschrift deutlich zu erkennen. Und auch die jüngsten Erfolge geben dem 42-Jährigen Recht. „Für uns gilt es nach den Leistungen gegen Endingen und Villingen weiterhin auf uns zu schauen, da wir nur unsere Leistung beeinflussen können“, sagt der Pfullendorfer Coach, der den großen Konkurrenzkampf in seinem Kader lobt. Auch die Spieler aus der zweiten Reihe würden sich laut Konrad im F-Team „sehr gut“ aufdrängen. „Unser Selbstvertrauen wächst mit jeder Woche, jedem Training und jedem Spiel.“ Mit seiner guten Laune will der SC Pfullendorf im Heimspiel nun auch den Freiburger FC vor Probleme stellen. (stl)

1. FC Rielasingen-Arlen – SV Kuppenheim (Sonntag, 15 Uhr, Talwiese). – Noch wartet der 1. FC Rielasingen-Arlen auf den ersten Sieg im Jahr 2017 und nach drei Unentschieden in vier Spielen tritt man auf der Stelle, statt sich von den Abstiegsrängen klar zu entfernen. Nun folgen Duelle gegen Mannschaften in ähnlicher Tabellensituation. Der Kampf gegen den Abstieg als Langstreckenlauf, denn alle Mannschaften, die am Ende weniger als 40 Punkte haben, werden definitiv ein Problem mit dem Klassenerhalt bekommen.

Und so ist für die Hegauer das Duell gegen den SV 08 Kuppenheim ein wichtiges Spiel. Die Gäste haben vier Punkte mehr auf dem Konto, allerdings auch ein Spiel mehr gespielt. Bei den Hegauern hat sich indes die personelle Situation nicht gebessert. Kevin Kling kehrt nach seiner Zahnoperation zurück, Christian Jeske startete die ersten Versuche im Training, aber dafür sind Patrick Leschinski (Knie) und Frank Stark (muskulär) fraglich.

Die Gäste aus Kuppenheim konnten zuletzt gleich zweimal in der Schlussminute punkten. In Linx retteten sie ein 2:2 und am letzten Wochenende traf Nico Westermann zum 2:1 gegen den FC Waldkirch. Spielertrainer Viktor Göhring wollte trotz der Abgänge von Fabian Hammer und Sven Büchel schnell punkten, damit ab Mitte März die Sorgen verflogen seien. Das hat nicht ganz geklappt, auch wenn man punkten konnte. Im Vorspiel siegten die Hegauer mit dem bisher einzigen Auswärtserfolg nach starker Leistung mit 3:0. Und wie heißt es im Abstiegskampf und nach einer Negativserie – diesmal wären die Gastgeber wohl auch mit einem dreckigen Sieg zufrieden, die Gäste haben es gegen Waldkirch vorgemacht. (te)