Fußball SC Pfullendorf feiert Derbysieg vor 600 Zuschauern

Der SC Pfullendorf hat sein Zweitrundenspiel im SBFV-Pokal beim SV Denkingen mit 3:1 gewonnen. Auch der FC Radolfzell und der TSV Aach-Linz sind in der nächsten Runde.

Fußball, SBFV-Pokal, 2. Runde

SV Denkingen

SC Pfullendorf

1:3 (1:0)

600 Zuschauer sahen im Derby einen verdienten 3:1-Auswärtssieg des favorisierten SC Pfullendorf beim SV Denkingen. Luca Gruler hatte die erste Chance für den SCP. Sein Schuss prallte nach einem Reflex des SVD-Schlussmanns an die Unterkante der Latte und anschließend wieder in die Arme von Torhüter Schwägler. In der Folgezeit entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit leichten Feldvorteilen für Pfullendorf. Aus dem Nichts ging der SV Denkingen dann durch einen direkt verwandelten Freistoß von Rothmund in Führung, bei dem Torhüter Ritzler eine sehr unglückliche Figur machte. Nach dem Führungstreffer drückte der SCP nun auf den Ausgleich. Die beste Torchance von Fähnrich blockte Marcel Brack in letzter Sekunde. In der 38. Minute scheiterte Gruler nach einem Lattenabpraller erneut an Schwägler. Mit dem Halbzeitpfiff setzte Abdulahad einen Schuss aus 16 Metern knapp über die Querlatte.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit gab das Gästeteam mächtig Gas. In der 50. Minute musste Fähnrich nach einem schönen Zusammenspiel mit Gruler den Ball zum Ausgleich nur noch einschieben. Im Gegenzug köpfte Brack nach einem Eckball knapp über das SCP-Tor. Pfullendorf erhöhte den Druck und war bei Standards gefährlich. In der 72. Minute erzielte dann Gruler den überfälligen Führungstreffer für den Favoriten. Eine der wenigen Torchancen der Heimmannschaft klärte Erdem in der 77. Minute für seinen bereits geschlagenen Schlussmann. Zehn Minuten vor Spielende fiel die Vorentscheidung. Nach einem präzisen Eckball von Gruler köpfte Rogosic freistehend den Ball platziert in die Maschen. Nach diesem Treffer verwaltete der SC Pfullendorf souverän das Ergebnis. In der Nachspielzeit klatschte noch ein Freistoß von Rothmund gegen den Querbalken des SCP-Tors.

Tore: 1:0 (15.) Rothmund, 1:1 (50.) Fähnrich, 1:2 (72.) Gruler, 1:3 (80.) Rogosic. – SR: Schneider (Konstanz). – Z: 600.

FC Radolfzell

DJK Donaueschingen

7:0 (0:0)

Der FC Radolfzell setzte die nicht mit der ersten Garnitur angetretene DJK Donaueschingen sofort unter Druck. Bereits in der 2. Minute konnte der sehr gute DJK-Torhüter nach einer kurz gespielten Ecke einen Schuss von Krüger gerade noch über die Latte lenken. In der 4. Minute schon die nächste Möglichkeit für den FC Radolfzell: Stricker köpfte aber über die Latte. Die Gastgeber hatten das Spiel weiter klar unter Kontrolle, es fehlten nur die Tore. Die Mettnauer ließen beste Chancen aus. Nach 31 Minuten kam der erste Schuss in Richtung des Radolfzeller Schlussmanns, der Ball ging aber über das Tor.

Der FC Radolfzell wechselte in der Pause entscheidend aus: Miezi kam als zusätzlicher Stürmer, und er traf sofort doppelt. Binnen zwei Minuten stand es hochverdient 2:0. Nach diesem Doppelpack nach der Pause war das Spiel entschieden. Radolfzell bestimmte das Geschehen weiter und hatte viele Möglichkeiten. Nachdem der Knoten geplatzt war, fielen die Tore wie am Fließband. Zuerst erhöhte Stricker auf 3:0 (70.), dann kam die große Miezi-Show. Der Joker erzielte noch weitere drei Treffer zum 4:0, 5:0 und 7:0. Dazwischen lag das 6:0 von Kukic (89.). Die ersatzgeschwächten Gäste aus Donaueschingen bezogen nach großem Kampf doch noch eine Klatsche. (km)

Tore: 1:0 (46.) Miezi, 2:0 (47.) Miezi, 3:0 (70.) Stricker, 4:0 (82.) Miezi, 5:0 (86.) Miezi, 6:0 (89.) Kukic, 7:0 (90.) Miezi. – SR: Satriano (Zell im Wiesental). – Z: 110.

TSV Aach-Linz

SC Konstanz-Wollmat.

1:1 (1:1) n.V.

Der Bezirksligist TSV Aach-Linz hat sich dank eines 1:1 nach Verlängerung gegen das Landesligateam des SC Konstanz-Wollmatingen durchgesetzt. Die Gäste mussten von Anfang an das Spiel machen gegen die defensiv sicher stehenden Aach-Linzer. Die Konstanzer hatten viele Spielanteile, taten sich aber schwer. Da meist der letzte Pass nicht ankam, erspielte sich der SC über 120 Minuten nur eine richtige Torchance. Die führte dann auch gleich zum 0:1. Nach einem Eckball konnte TSV-Torhüter Schultheiß den Ball nicht richtig wegfausten. Der Ball fiel SC-Verteidiger Remensperger vor die Füße, der nur noch zur Führung einschieben musste. Der Ausgleich fiel recht bald. In der 34. Minute brachte Lohr eine Freistoßflanke von der rechten Seite in die Mitte, wo der eingelaufene Raabe am kurzen Pfosten per Kopf zum 1:1 traf.

Der TSV setzte auf Konter über die schnellen Daehne und Karch, im Zentrum hielt Schnetzler die Bälle gut. In der 87. Minute hätte Daehne bei einem Konter das Spiel entscheiden können, doch er traf aus der Drehung nach Pass von Fitz nur den Konstanzer Torhüter. Die Konstanzer bemühten sich auch in der Verlängerung, zu Chancen kamen sie aber nicht mehr. Am Ende resignierten die durch zwei Platzverweise dezimierten Gäste dann. Aach-Linz hingegen setzte sich, taktisch gut eingestellt, wie schon gegen den FC Singen 04 erneut gegen eine höherklassige Mannschaft durch.

Tore: 0:1 (31.) Remensperger, 1:1 (34.) Raabe. – SR: M. Kempter (Sauldorf). – Z: 300. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (112.) für Ben-Chaieb und (118.) für Jehle (beide SC Konstanz-Wollmatingen).