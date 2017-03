SC Pfullendorf dreht das Spiel

Pfullendorf gewinnt in der Fußball-Verbandsliga beim SV Endingen mit 2:1, der 1. FC Rielasingen-Arlen spielt 2:2 beim Kehler FV.

Fußball, Verbandsliga

SV Endingen

SC Pfullendorf

1:2 (1:0)

Die Linzgauer zeigten schon früh, dass sie sich am Kaiserstuhl einiges vorgenommen hatten. Spannend wurde es aber erst kurz vor der Pause. Perkovic prüfte SVE-Schlussmann Fahlteich mit einem Distanzschuss, der aber im Nachfassen parierte. Auf der Gegenseite durfte sich der SC Pfullendorf bei seinem glänzend aufgelegten Torhüter Maximilian Ritzler bedanken, der einen Schlenzer von Andreas Futterer entschärfte. Den glücklichen Endinger Führungstreffer kurz vor der Pause erzielte Santiago Fischer – 1:0 (45.).

Die Pfullendorfer legten nach Wiederanpfiff los wie die Feuerwehr und kamen durch Manuel Perkovic zum 1:1 (48.). Der SCP ließ dem Gastgeber nun kaum Luft zum Atmen und hatte beste Chancen durch Sautter, Perkovic und Erdem. Nur kurzzeitig konnten die Kaiserstühler sich von der Pfullendorfer Dominanz befreien. Bei Kereks Knaller nach 65 Minuten war SCP-Goalie Ritzler per Boxabwehr zur Stelle. Ebenso bei der anschließenden Ecke, als Sommer aus dem Rückraum drauflos feuerte. Alles in allem waren die Offensivbemühungen der Siefert-Elf aber nicht sonderlich einfallsreich. Vorne fehlte dem SCP jedoch noch die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor. 19 Minuten vor Schluss musste sich der Gastgeber dann aber doch den intensiven Pfullendorfer Offensivbemühungen beugen. Erneut war es Perkovic, der per Direktabnahme mit seinem schwächeren Rechten den Ball im Endinger Kasten versenkte. Zwar versuchte der SV Endingen in der Schlussphase nochmals alles, fand aber gegen die körperliche Präsenz des SCP keine Mittel.

„Das war eine überragende Teamleistung. Sensationell, wie wir den Rückstand kurz vor der Pause als Gruppe weggesteckt haben und wie wir das Spiel hier gedreht haben“, lobte SCP-Coach Marco Konrad. (stl)

SC Pfullendorf: Ritzler (Tor); Behr, Berger (46. Onuoha), S. Steinhauser, Sturm, Abdulai, F. Steinhauser, F. Erdem (74. Arndt), Vogler, A. Sautter, Marena (35. Perkovic/90. Werne). – Tore: 1:0 (45.) Fischer, 1:1 (47.) Perkovic, 1:2 (71.) Perkovic. – SR: Sontag (St. Louis). – Z: 150.

Kehler FV

1. FC Rielasingen-Arlen

2:2 (1:1)

Es dauerte bis zur 20. Minute, ehe das Spiel richtig in die Gänge kam. Nach einer Kehler Chance kam Rielasingen nach tollem Flügelspiel zum Erfolg: Sebastian Stark erzielte aus kurzer Distanz die Gästeführung. Die Hegauer wirkten auch in der Folgezeit torgefährlicher. Hektik kam in der 32. Minute auf, als Kehls Bouziane die Rote Karte wegen einer versuchten Tätlichkeit bekam. Alles schien nun für die Gäste zu laufen, doch nach 38 Minuten konnten sie eine Flanke von der linken Seite nicht verhindern und in der Mitte traf Felix Weingart per Kopf zum Ausgleich.

Nach dem Wechsel waren wieder die Gäste am Drücker und hatten Möglichkeiten durch Pascal Rasmus und Alen Lekavski. Die kalte Dusche kam für die Hegauer nach 56 Minuten: Assenmacher beförderte den Ball mit einem Abtropfer unhaltbar ins Eck. Die Hegauer benötigen einige Zeit, um sich vom Rückstand zu erholen, erhöhten aber den Druck. Bei vielen Angriffen fehlte jedoch die Präzision. In der 88. Minute war es dann aber doch soweit: Nach einer Flanke aus dem Halbfeld köpfte Alen Lekavski zum Ausgleich ein. In der Schlussphase scheiterte Assenmacher an Rielasingens Keeper Dennis Klose. Aus der folgenden Ecke entstand ein Konter, den Sebastian Stark aber nicht zum Gästesieg nutzen konnte.

Rielasingens Trainer Jürgen Rittenauer war nicht zufrieden mit dem Spiel seiner Mannschaft: "Angesichts der Überzahl und der vergebenen Großchance kurz vor Schluss fühlt sich das Unentschieden nicht gerade als Erfolg an. In manchen Situationen hat meine Mannschaft zu hektisch agiert." (te)

1.FC Rielasingen-Arlen: Klose (Tor); Rasmus, Bertsch, Winterhalder, Strauß, S. Stark, Leschinski (78. Helmlinger), Lekavski, Lang (46. Berger), Matt, F. Stark (56. Dietrich). – Tore: 0:1 (22.) S. Stark, 1:1 (38.) Weingart, 2:1 (56.) Assenmacher, 2:2 (88.) Lekavski. – SR: Bohrer (Merzhausen). – Z: 260. – Bes. Vork.: Rot (33.) für Bouziane (Kehler FV).