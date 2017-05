Fußball SC Markdorf will Vollgas geben

Bernd Filzingers Team will mit einem Sieg den Klassenerhalt in der Landesliga sichern. Zu Gast ist die Villinger Oberliga-Reserve

Fußball-Landesliga: SC Markdorf – FC 08 Villingen II (Sonntag, 15 Uhr). – „Wenn wir gewinnen, dann bleiben wir drin“, so der Trainer des SC Markdorf Bernd Filzinger zur übersichtlichen Ausgangslage vor dem letzten Heimspiel der Saison. Allerdings räumt er ein, dass es am Sonntag nicht gerade gegen einen einfachen Gegner geht. Die Villinger gelten allgemein als spielstark, und obwohl es schon seit geraumer Zeit für die Verbandsligareserve um nichts mehr geht, merkt man den Resultaten keinen Spannungs- oder Leistungsabfall an. Auch die Tatsache, dass gegen Saisonende die Einsatzmöglichkeiten von Spielern aus dem Villinger Verbandsligakader eingeschränkt sind, ändert nichts an Filzingers Einschätzung: „Das ist eine spielstarke Mannschaft, die uns alles abfordern wird!“

Eigentlich war seine Elf ja schon eine Woche zuvor bei der SG Dettingen-Dingelsdorf auf dem besten Weg, den Klassenerhalt klar zu machen. 2:0 führten die Markdorfer zur Pause, und der Zwischenstand hätte zu diesem Zeitpunkt deutlich höher ausfallen können, ja müssen. „Ich habe noch kein Spiel gesehen, in dem wir so viel Chancen liegen gelassen haben“, resümiert Filzinger das letzte Spiel seiner Elf. Der nachlässige Umgang mit hochkarätigen Möglichkeiten rächte sich, in den Schlusssekunden fiel das 2:2. Statt drei Punkten, die zum Klassenerhalt gereicht hätten, gab es nur noch einen und daher muss weiter gezittert werden.

Da es zum Saisonfinale zur DJK Donaueschingen geht, bei der es aktuell gut läuft und die auch noch Chancen auf den zweiten Platz hat, möchte das Markdorfer Team möglichst auf eigenem Platz vorzeitig alles klar machen, zumal eine Nicht-Abstiegs-Feier mit den Fans in der Heimat deutlich mehr Spaß macht. Doch bis dahin stehen noch anstrengende 90 Minuten für die Markdorfer an. „Da müssen wir nochmal Vollgas geben!“, ist die klare Vorgabe von Bernd Filzinger.

Was aus Markdorf Sicht sicherlich ein weiterer Anreiz für den Klassenerhalt ist: In der nächsten Saison könnte es zu einem Linzgau-Derby gegen den SC Pfullendorf kommen.

