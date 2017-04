Fußball SC Markdorf gewinnt Derby bei der SpVgg F.A.L.

Der Landesliga-Aufsteiger feiert einen 3:1-Erfolg beim Nachbarn. Der SC Konstanz-Wollmatingen kassiert eine bittere 1:5-Auswärtspleite beim FV Walbertsweiler-Rengetsweiler. Der Hegauer FV schlägt die DJK Donaueschingen mit 3:0.

Fußball, Landesliga

SpVgg F.A.L.

SC Markdorf

1:3 (1:1)

Krisenstimmung herrschte bei den Frickingern, die im Derby gegen den SC Markdorf ihre bis dato wohl schlechteste Saisonleistung anboten, nach einer völlig verdienten 1:3-Heimniederlage. Der SC Markdorf nutzte die Gunst der Stunde und sicherte sich drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Zweifacher Torschütze für den Sportclub war der Ex-Frickinger Fabian Mauch. In der 11. Minute gelang ihm das 0:1, als er unbeachtet von den F.A.L.-Defensiven aus zehn Metern zur Führung einschießen konnte. Danach verflachte das Spiel, lief insbesondere auf Frickinger Seite fehlerhaft ab. Auch der läuferische Einsatz der Mannschaft von Trainer Christian Belger ließ zu wünschen übrig. Mark Burgenmeister traf in der 42. Minute dennoch aus 20 Metern mit dem linken Fuß zum 1:1. Dies war auch der Halbzeitstand.

Im zweiten Durchgang wurde das Spiel nicht besser. Wiederum Mauch gelang dann in der 59. Minute die Gästeführung: Nachdem sich Höfler verschätzt hatte, nahm der Gästespieler das Geschenk an und traf zum 1:2. Die SpVgg-Anhänger, die nun ein Aufbäumen ihrer Mannschaft erwarteten, wurden enttäuscht. Bei den Frickingern lief weiterhin nichts zusammen. Symp­tomatisch der Treffer zum 1:3-Endstand: Einen Eckball konnte der Markdorfer Rößler ungestört von den F.A.L.-Abwehrspielern einköpfen (73.). In der Schlussphase musste dann bei den Gastgebern auch noch Torjäger Mark Burgenmeister verletzt vom Platz.

Tore: 0:1 (11.) Mauch, 1:1 (42.) M. Burgenmeister, 1:2 (59.) Mauch, 1:3 (73.) Rößler. – SR: Gerspacher (Heitersheim).

FC Rot-Weiß Salem

FC 08 Villingen II

5:0 (2:0)

Dass eine deutliche Überlegenheit in Sachen Ballbesitz nicht automatisch mit einem Sieg gleichzusetzen ist, bewahrheitete sich im Schlossseestadion. So zeigten die Gäste aus Villingen über weite Strecken das druckvollere und kombinationssichere Spiel, doch verpuffte dieses mit wenigen Ausnahmen in ungefährlichen Weitschüssen oder blieb in der gut gestaffelten Abwehr des FC RW Salem hängen. Die Gastgeber überzeugten mit einem taktisch und kämpferisch guten Kollektiv, das den Gegner mit Standardsituationen und Kontern in regelmäßigen Abständen überrumpelte. Die erste Salemer Chance hatte Dürrhammer, als er nach einer Viertelstunde mit seiner Kopfballverlängerung um Haaresbreite scheiterte. In der 27. Minute machte es Beck präziser, als er ebenfalls per Kopf einen 40-Meter-Freistoß von Daniele zum 1:0 verwandelte. Kurz darauf hatten die Schwarzwälder Chancen auf den Ausgleich, doch scheiterten die Fernschüsse von Sari und Jakob und wiederholt von Bodenseh. Anders die Rot-Weißen: Beck setzte mit einem Traumpass Pasquale in Szene und dieser erhöhte unmittelbar vor der Pause mit einem satten Schuss ins rechte untere Eck auf 2:0.

Nach einer Stunde knallte zunächst Pasquale das Leder an die Latte, ehe der direkt darauf folgende Eckball von Daniele per Kopf von Bröski zum 3:0 in den Maschen landete. Vier Minuten später Pech für die Verbandsligareserve, als Livgöcmen nach seiner einzigen Unsicherheit erst im Nachfassen den Ball noch von der Linie kratzen konnte. 15 Minuten vor Spielende blieb Daniele mit einem Foulelfmeter nur zweiter Sieger gegen den ansonsten eher unsicheren Villinger Keeper Beller. Der bärenstarke Daniele machte seinen Lapsus jedoch wieder wett, als er mit zwei exakt getimten Freistößen aus jeweils gut 40 Metern zunächst Beck in der 85. Minute und zwei Minuten später Cisse bediente und beide per Kopf zum 4:0 und zum 5:0-Endstand trafen.

Tore: 1:0 (27.) Beck, 2:0 (45.+1) Pasquale, 3:0 (60.) Bröski, 4:0 (85.) Beck, 5:0 (87.) Cisse. – SR: Mast (Laupheim). – Z: 170.

FV Walbertsweiler-Reng.

SC Konstanz-Wollmatingen

5:1 (3:0)

Der personell angeschlagene FV Walbertsweiler-Rengetsweiler musste im Heimspiel gegen den Tabellendritten SC Konstanz-Wollmatingen gleich auf sieben Spieler verzichten. Die Ruddies-Elf ließ sich aber nichts anmerken und war von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft. Nach 18 Spielminuten setzte sich Roth nach einem Konter über Rechts durch und verwandelte selbst zum 1:0. Der FV spielte weiter nach vorne. In der 27. Minute hatte Alkan die Chance zum 2:0, er scheiterte jedoch an Gäste-Torhüter Burger. Nur drei Minuten später war es Fischer, der einen Querpass abfing und auf 2:0 erhöhte. Die Gäste hatten keinen Zugriff im Mittelfeld und waren mit dem schnellen Spiel der Heimelf überfordert. Noch vor der Halbzeit erhöhte Müller per direktem Freistoß auf 3:0.

Die erste nennenswerte Szene der zweiten Hälfte war die Gelb-Rote Karte von Care, der gerade erst eingewechselt worden war (60.). In der 75. Minute verkürzte Dold nach einer Unachtsamkeit der FV-Abwehr auf 3:1. Aber nur kurze Zeit später gab es die zweite Ampelkarte für die Gäste und Remensberger musste nach wiederholtem Foulspiel das Feld verlassen (79.). In der 83. Minute stand Böse frei im Fünfmeterraum und erhöhte auf 4:1. Kurz darauf wurde Fürst von Sautter frei gespielt und vollendete Sehenswert zum 5:1. In der Nachspielzeit sah dann noch Burger die Gelb-Rote Karte wegen Meckerns und Schiedsrichter Nasser pfiff zum in der Höhe verdienten 5:1-Endstand ab.

Tore: 1:0 (18.) Roth, 2:0 (30.) Fischer, 3:0 (40.) Müller, 3:1 (75.) Dold, 4:1 (83.) Böse, 5:1 (89.) Fürst. – SR: Nasser (Friesenheim). – Z: 150. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (60.) für Care, (79.) für Remensberger und (90.) Burger (alle SC Konstanz-Wollmatingen).

FC 03 Radolfzell

VfR Stockach

3:0 (1:0)

In der Anfangsphase übte der FC Radolfzell gleich großen Druck auf die Gäste aus Stockach aus. So kamen die Gastgeber nach zwei Minuten zur ersten Chance. Nach einer Hereingabe von Heimpel scheiterte jedoch Wehrle am Stockacher Torhüter Schreng. Die nächste Angriffswelle ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem Abschluss landete der Ball bei Scheu, der gekonnt zum 1:0 traf. Auch in den nächsten Minuten blieb Radolfzell offensiv. In der 7. Minute verfehlte ein Schuss von Krüger nur knapp sein Ziel. Drei Minuten später dann die erste Chance für die Gäste. Nach einer Standardsituation kam eine Flanke zum freistehenden Rogosic. Dessen Kopfball landete jedoch lediglich am Außennetz. Die Stockacher kamen langsam besser ins Spiel. Radolfzell tat sich in der Folge gegen die tiefstehenden Gäste schwer. Torchancen ergaben sich auf beiden Seiten lediglich nach Fehlern des Gegners. So hatte dann Sören Reiser nach einem Konter die große Möglichkeit zum Ausgleich kurz vor der Pause. Er scheiterte jedoch im Eins-gegen-Eins an Tkacz.

Nach der Pause ein ähnliches Bild. Die erste Chance hatten die Gäste in der 48. Minute. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld schalteten die Stockacher schnell um und kamen zum Abschluss. Der Schuss ging jedoch knapp übers Tor. In der 62. Minute fiel dann das etwas glückliche 2:0. Ein langer Ball von Hepfer landete vor den Füßen von Hlavacek, der frei vor Schreng einschieben konnte. Die Stockacher gaben sich noch nicht geschlagen, schafften es aber nicht, die Hausherren ernsthaft unter Druck zu setzen. Radolfzell besann sich in der Folge aufs Kontern. Im ersten Anlauf konnte der gute VfR-Torhüter Schreng noch zwei Abschlüsse von Stricker entschärfen. Beim Abschluss in der 82. Minute von Toth war er jedoch machtlos – dies war das 3:0 zum Abschluss eines mäßigen Landesligaspiels.

Tore: 1:0 (3.) Scheu, 2:0 (62.) Hlavacek, 3:0 (82.) Toth. – SR: Leisinger (Rheinfelden). – Z: 230.

Hegauer FV

DJK Donaueschingen

3:0 (1:0)

Zu drei wichtigen Punkten im Abstiegskampf kam der Hegauer FV gegen die DJK Donaueschingen. Die Führung fiel bereits in der 4. Minute, als Martin, nachdem zwei Abwehrspieler den Ball abgefälscht hatten, freistehend im Torraum abschließen konnte. In der 7. Minute hatte Caré das 2:0 auf dem Fuß, doch nach einem Sololauf verzog er von der Strafraumgrenze. Nach einer halben Stunde zeigte sich DJK-Torhüter Neininger bei einem Kopfball von Müller auf dem Posten. Drei Minuten vor der Pause näherte sich die DJK erstmals dem Torraum, doch Sauter brachte den Ball aus spitzem Winkel nicht an Torhüter Windey vorbei.

Nach dem Seitenwechsel verhinderte Windey in der 49. Minute gegen Ohnmacht den Ausgleich. Eine Minute später verzog Caré von der Strafraumgrenze. In der 52. Minute versetzte Andreas Schafhäutle mehrere Abwehrspieler und wurde an der Strafraumgrenze von den Beinen geholt. Den Freistoß versenkte Müller zum 2:0. Zehn Minuten später verhinderte Windey mit einer prächtigen Parade gegen Ohnmacht den Anschlusstreffer. Die Entscheidung fiel zehn Minuten vor Schluss: Ein verunglückter Abschlag von Neininger landete bei Andreas Schafhäutle, der Caré anspielte, und der traf zum 3:0. In der 87. Minute hätte Schneider das 4:0 erzielen können, doch er vergab freistehend. In der Schlussminute wurde Ohnmacht steil angespielt und kurz vor dem Strafraum von Raatz zu Fall gebracht. Folgerichtig erhielt Raatz die Rote Karte. Der Freistoß brachte nichts ein, und der DJK Donaueschingen wurde der verdiente Anschlusstreffer verwehrt. (uko)

Tore: 1:0 (4.) Martin, 2:0 (52.) Müller, 3:0 (80.) Caré. – SR: Satriano (Zell i.W.). – Z: 100. – Bes. Vork.: Rot (89.) für Raatz (Hegauer FV).

FC Löffingen

SG Dettingen-Dingelsdorf

3:0 (0:0)

In einer in der ersten Hälfte ausgeglichen Partie hatte der FC Löffingen zu Beginn gute Möglichkeiten zur Führung. In der 8. Minute scheiterte zunächst Zimoch an Gästetorhüter Küpper und im Nachschuss Hirschbolz am Pfosten. Zwei Minuten später setzte Gaudig eine Flanke von Kopp über die Querstange. Im Gegenzug bediente aufseiten der SG Dettingen-Dingelsdorf Kienbacher mit Steilpass Daub, der zuerst an FC-Torhüter Albert scheiterte, ebenso wie Stadelhofer im Nachschuss. Die Gäste wurden dann mutiger. In der 31. Minute konnte Torhüter Albert mit starker Reaktion einen Freistoß von Birsner gerade noch über die Latte drücken.

Nach der Pause investierten beide Mannschaften mehr. Die erste Möglichkeit hatte Zimoch, er scheiterte aber an SG-Torhüter Küpper. In der 61. Minute fiel das 1:0, als Gaudig den Ball über die Linie drückte. Die Führung bremste die Bemühungen der Gäste aus, und als Kopp in der 71. Minute auf 2:0 erhöhte, war die Vorentscheidung gefallen. Die SG bemühte sich um den Anschlusstreffer, ermöglichte aber der Heimelf Freiräume. In der 86. Minute machte Florian Isele mit dem Treffer zum 3:0-Endstand alles klar.

Tore: 1:0 (61.) Gaudig, 2:0 (72). Kopp, 3:0 (86.) Isele. – SR: Bacher (Freiburg). – Z: 150.

Stenogramm

FC Furtwangen

DJK Villingen

1:3 (0:1)

Tore: 0:1 (40.) Avci, 1:1 (58.) Geiger, 1:2 (66.) Riesle, 1:3 (67.) Sarr. – SR: Palatini (Heiligenberg).

Stenogramm

FC Gutmadingen

FC Schonach

4:1 (3:1)

Tore: 1:0 (1.) Huber, 2:0 (6./FE) Huber, 2:1 (7.) Passarella, 3:1 (45./FE) Huber, 4:1 (55.) Huber. – SR: Sester. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (45.) für Hettich (FC Schonach).