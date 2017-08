Fußball SC Konstanz-Wollmatingen empfängt FC Schonach

Am zweiten Spieltag in der Fußball-Landesliga wollen die Konstanzer den ersten Saisonsieg holen.

Fußball, Landesliga: SC Konstanz-Wollmatingen – FC Schonach (Samstag, 15.30 Uhr, Fürstenberg-Sportplatz). – „Das war eine gefühlte Niederlage! Wir haben gegen Salem einfach kein Mittel gefunden“, fasst Mohamed Karaki, Trainer des SC Konstanz-Wollmatingen, das 2:2 zum Saisonauftakt zusammen. Doch sein Blick geht gleich nach vorne: „Wir müssen jetzt ein Ausrufezeichen setzen!“ Der Gegner hat mit seinem Start jedoch aufhorchen lassen. Denn mit 5:0 fertigte der FC Schonach am ersten Spieltag den SC Markdorf ab und steht damit an der Tabellenspitze.

Lief es in der Vorbereitung noch rund bei den Konstanzern, fast schon zu rund, wie Karaki vor dem Saisonstart vermutete, so stand ihm in Salem nicht der gesamte Kader zur Verfügung. Sein eigener Name tauchte sogar als Ersatzspieler auf dem Spielberichtsbogen auf. Zudem hat er festgestellt: „Gegen tief stehende Mannschaften tun wir uns schwer.“ Gegen den FC Schonach rechnet Karaki wieder mit dem einen oder anderen Spieler mehr im Kader. Allerdings darf nicht erwartet werden, dass die Schwarzwälder, beflügelt vom Auftakterfolg, euphorischen Offensivfußball in Konstanz zeigen werden. Denn im Vorjahr punkteten sie eher auf eigenem Platz, erzielten in der Fremde lediglich 20 Treffer in 16 Spielen.

Also darf erneut ein Gegner erwartet werden, der eher aus einer stabilen Defensive agieren wird – eine Situation, auf die sich der SC, der ja von vielen neben dem SC Pfullendorf und der DJK Donaueschingen zu den Titelanwärtern gerechnet wird, wohl einstellen muss. „Wir müssen das Spiel länger verwalten, geduldiger in den Aktionen nach vorne sein“, verrät Karaki ein Rezept. Ob dies dann aber schon am zweiten Spieltag funktioniert, nachdem es in Salem nicht geklappt hat?

Immerhin konnte man aus Konstanzer Sicht am ersten Spieltag feststellen, dass es andere Titelanwärter härter oder zumindest ähnlich hart getroffen hat – Pfullendorf verlor in Walbertsweiler, Donaueschingen kam gegen Überlingen nicht über ein 1:1 hinaus. Die Liga scheint also wieder einmal recht ausgeglichen, und die Favoriten sind schon früh gefordert.

Die weiteren Spiele in der Landesliga