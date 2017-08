Fußball SC Freiburg testet in Radolfzell gegen den FC St. Gallen

Eigentlich wollte sich der SC Freiburg ja schon zu Beginn der Vorbereitungsphase bei seinem Kooperationspartner FC Radolfzell präsentieren, nun aber steht der Termin fest, an dem die Elf von Christian Streich auf der Mettnau gastiert – am 31. August, 18 Uhr.

Fußball, Freundschaftsspiel: SC Freiburg – FC St. Gallen (Donnerstag, 31. August, 18 Uhr, Mettnau-Stadion Radolfzell). – Nach den ersten Bundesligaspielen gegen Eintracht Frankfurt und bei RB Leipzig steht bereits eine Länderspielpause an, die man beim SC zu einem Testspiel am Bodensee gegen den Schweizer Super-Legaue-Club FC St. Gallen nutzen will, um in der Anfangsphase der Saison im Spielrhythmus zu bleiben. Während der Bundesligist aus dem Breisgau nach dem Aus in der Europa-League-Qualifikation aktuell noch am Feinschliff für den Saisonauftakt arbeitet, hat die Elf um den ehemaligen Bundesliga-Profi Tranquillo Barnetta ihr Saisondebüt bereits hinter sich.

Ab Mittwoch gibt es beim Tourismusbüro Radolfzell am Bahnhof, bei ReWa-Immobilien (Seestr. 67), der Sparkassenfiliale am Marktplatz, LBS in der Höllstr. 4 sowie bei Fahrrad Stroppa in Singen Karten im Vorverkauf (9 Euro, ermäßigt 7/4 Euro). VIP-Karten sowie Tribünenplätze kann man über den 1. Vorsitzenden Oliver Preiser (oliver.preiser@ergo.de) beziehen. (jr)