4er-Tisch Runde Sache am eckigen Tisch

Das erste 4er-Tisch-Turnier in Singen, die Bodensee Open, mit guter Resonanz. Sogar Spieler aus Luxemburg waren in der Kreissporthalle am Start

4er-Tisch: Verschwitzt und körperlich völlig ausgelaugt – die Intensität der letzten Stunden war den Teilnehmern der 1. Bodensee Open am späten Sonntagnachmittag anzumerken. An zwei Turniertagen kämpften 70 Teilnehmer um jeden Ballwechsel an sechs Vierertischen in der Singener Kreissporthalle.

Der 4er-Tisch, der als Jux im Training des Tischtennis-Oberligisten TuS Weitefeld-Langenbach aus dem Westerwald entstanden ist, lässt sich durch das Zusammenstellen von vier Tischtennistischen recht schnell aufbauen, sodass sich eine Spielfläche in vierfacher Größe ergibt. Mit eigens dafür geschaffenen Netzkonstruktionen und einem angepassten Regelwerk ist mittlerweile eine internationale Serie mit Turnieren in Deutschland, Frankreich und Luxemburg entstanden.

Um ein solches Turnier stemmen zu können, ist ein hoher Aufwand zu bewältigen, erklärt Turnierorganisator Oliver Hander vom TTC Singen: „Wir haben schon vor einem halben Jahr mit der Planung begonnen und waren vor, während und nach dem Turnier auf viele Helfer angewiesen, ohne die dieser Event nicht hätte stattfinden können. Die größte Aufgabe war es, zwölf Tischtennistische, die wir vom TTC Mühlhausen ausleihen konnten, von da in unsere Halle und wieder zurück zu transportieren. Doch der Aufwand hat sich gelohnt“. Neben Teilnehmern aus dem gesamten Bundesgebiet waren auch Spieler aus Polen, Luxemburg und Österreich am Start. Die Brüder Jacques Richard und Paul Richard aus Echternach (Luxemburg) hatten vor einigen Wochen erstmals an einem 4er-Tisch Turnier teilgenommen und reisten nun für ein Wochenende in den Hegau. Auch ein vierköpfiges Team aus dem Raum Linz (Österreich) hatte sich auf die sechsstündige Reise nach Singen gemacht, um sich in dem neuen Sport beweisen zu können. „Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, sich zum ersten Mal auf einem solchen Turnier mit vielen anderen Gegnern zu messen. Beim 4er-Tisch entstehen spektakuläre Ballwechsel und Winkel, die den Sport so besonders machen“, bilanziert Markus Hiesmair, der im nächsten Jahr gerne das erste Pro Tour Turnier in Österreich initiieren würde. „Im Unterschied zum Tischtennis sind die Wege viel länger, der Kraft- und Bewegungsaufwand viel größer“, bestätigt auch der Luxemburger Jacques Richard.

Auf den Sport und die Turnierserie aufmerksam geworden sind sie durch Videos im Internet. Obwohl der Großteil der Aktiven aus dem Tischtennissport stammt, mischen auch vermehrt Tennisspieler und Interessierte aus anderen Sportarten mit. Durchsetzen konnten sich am Ende an beiden Turniertagen aber Tischtennisspieler. In der B-Konkurrenz, für die sich jeder melden konnte, siegte Jacek Hesse (TTF Stühlingen), der seit 2014 für 4er-Tisch Turniere quer durch das Land unterwegs ist. Hesse begeistert vor allem die „Intensität des Sportes, die einen immer wieder an die eigenen körperlichen Grenzen bringt“. Bisher findet die Turnierserie nur in der Sommerpause der Tischtennissaison statt, doch viele Begeisterte sehen Potenzial für weitere Entwicklungen. „Ich hoffe, dass sich in den nächsten Jahren Verbandsstrukturen aufbauen und ein ganzjähriges Ligensystem entsteht“, so Hesse.

Über die Zukunft des 4er-Tisches macht sich auch Andreas Greb, einer der Gründer der Sportart und Mitglied der 4er-Tisch GbR, viele Gedanken. „Wir stellen fest, dass einerseits das sportliche Niveau und die Attraktivität des Spiels immer höher wird und andererseits auch die Zahl der Aktiven, Turnierteilnehmer und Vereinen, die ein solches Turnier ausrichten wollen, stetig wächst.“ Greb selbst konnte sich den Titel in der A-Konkurrenz in einem hochklassigen Finale gegen Tischtennis-Regionalligaspieler Adrian Klosek (TSG 1845 Heilbronn) holen. Greb erreichte das Finale ohne Satzverlust und konnte dieses mit 3:0 für sich entscheiden. „Am 4er-Tisch kann man so spielen, wie man Tischtennis gerne spielen würde“, findet Greb.

Auch der Singener Turnierorganisator Oliver Hander zeigte sich beeindruckt vom sportlichen Niveau der A-Konkurrenz: „Die Zuschauer haben ein hochklassiges Finale gesehen, in dem die beiden Finalisten spektakuläre Ballwechsel geboten haben.“ Hander konnte ein positives Fazit ziehen: „Die Stimmung war großartig und wir haben viele spannende Spiele gesehen.“ Dass die Voraussetzungen dafür geboten werden konnten, ist nur dank eines „funktionierenden Organisationsteams, das seit Wochen gemeinsam an einem Strang zieht“, möglich, betont Hander und blickt in die Zukunft: „Wir werden in Ruhe Bilanz ziehen und uns über eine Wiederauflage der Bodensee Open Gedanken machen.“

4er-Tisch

Das Spielfeld: Beim 4er-Tisch werden vier Tischtennistische zusammengestellt. Die Netzhöhe beträgt dabei 30 Zentimeter. Der Ball darf – im Gegensatz zum normalen Tischtennis – zwei Mal aufspringen.

Die Spielregeln: Das Aufschlagrecht wechselt nach je zwei Ballwechseln. Die Aufschläge müssen diagonal gespielt werden, wie beim Tennis ist pro Aufschlag ein Fehlversuch zulässig.

Das Spielsystem: Gespielt werden zwei bis drei Gewinnsätze, je nach Konkurrenz. Für einen Gewinnsatz benötigt es elf Punkte. Beim Stand von 10:10 ist ein Zweipunkte-Vorsprung notwendig. (fb)