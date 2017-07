Bahnradsport Ruepp und Boos erfolgreich im Oval

Martin Ruepp übernimmt alleine Spitzenposition im WD-Dittus Bahn-Cup. Beim Nachwuchs baut Maximilian Boos Führung aus

Bahnradsport: Elitefahrer Martin Ruepp (Strada Sport) gewann das Omnium des sechsten WD-Dittus Bahn-Cups mit drei Disziplinsiegen in vier Wettbewerben. Damit übernahm er mit drei Punkten Vorsprung alleinig die Spitze in der Jahreswertung vor dem Zweitplatzierten Niklas Rettig (Freundeskreis Uphill). In den Nachwuchsklassen setzte sich Maximilian Boos (RSV Ellmendingen) ebenfalls mit drei Siegen durch. Mit einem weiteren Sieg beim siebten Lauf am kommenden Donnerstag kann er sich vor dem Finale am 10. September mit dem Toyota-Bach-Steherpreis bereits so gut wie sicher die Jahreswertung zum zweiten Mal nach 2015 sichern.

Im Ausscheidungsrennen starteten beide Klassen zusammen. Ruepp versuchte zu Beginn sich aus dem Feld abzusetzen, es blieben jedoch vier Fahrer an ihm dran. Die Ausscheidungssprints wurden alle sehr knapp gefahren. Im finalen Sprint unterlief Ruepp ein kleiner taktischer Fehler und er verlor diesen gegen Boos. Rang drei ging an Rettig.

Im Rundenrekordfahren siegte Ruepp in einer Zeit von 11,91 Sekunden. Dahinter entschieden die Zehntelsekunden. Rettig holte sich Rang zwei mit 12,25 Sekunden, Boos fuhr eine Zeit von 12,26 Sekunden und Niklas Stelling (VC Singen) war 12,28 Sekunden unterwegs. Im Zeitfahren der Elite über 1000 Meter siegte Ruepp erneut mit einer Zeit von 73,85 Sekunden vor Rettig und Stelling. Die Distanz der Nachwuchsfahrer ging über 500 Meter. Boos gewann in 41,63 Sekunden vor Victoria Stelling (VC Singen) und Claudius Wetzel (VMC Konstanz).

Im abschließenden Handicaprennen der Elite holte Rettig auf der Zielgeraden seinen Rückstand auf und gewann den Sprint knapp gegen Stelling. Ruepp konnte in diese Entscheidung nicht mehr eingreifen, gewann aber die Tageswertung mit einem Punkt Vorsprung vor Rettig, mit dem er sich bis dahin die Gesamtführung geteilt hatte. Bei den Nachwuchsfahrern gelang dann Leonie Boos (RSV Ellmendingen) ein Start-Ziel-Sieg. Auf Rang zwei kam Victoria Stelling vor Maximilian Boos. Diesem war der Tagessieg nicht mehr zu nehmen. Dahinter holte sich Victoria Stelling Rang zwei mit einem Punkt Vorsprung vor Claudius Wetzel.

Am kommenden Donnerstag findet der letzte Lauf vor der Sommerpause statt. Die Finaletappen folgen am 7. und 10. September. An letzterem Termin veranstaltet die RIG Hegau zudem ein internationales Steherrennen um den Toyota-Bach-Preis. (hbr)