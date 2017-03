Rückschlag für Hegauer FV im Abstiegskampf

Bei der 0:1-Heimniederlage gegen Aufsteiger Regensburg fehlen dem Regionalliga-Schlusslicht die zündenden Ideen

Fußball, Regionalliga Frauen

Hegauer FV

SC Regensburg

0:1 (0:1)

Die Regionalliga-Fußballerinnen des Hegauer FV haben gegen den starken Aufsteiger SC Regensburg eine knappe 0:1-Niederlage hinnehmen müssen. Keiner Mannschaft gelang aus dem Spiel heraus ein Treffer, sodass in einem typischen Unentschieden-Spiel ein Handelfmeter die Partie zugunsten der Gäste entschied. Auch in diesem Spiel musste das HFV-Trainer-Team Gino Radice und Uwe Kreuz die Startformation auf einigen Positionen verändern. Tabea Griß und Lea Scharf, die – trotz einiger Gespräche im Vorfeld der Begegnung – von der Uni wegen eines Lehrgangs nicht für das Spiel freigestellt wurden, standen nicht zur Verfügung. Nach über einem Jahr verletzungsbedingter Zwangspause stand Jasna Formanski erstmals wieder im Kader.

Beide Mannschaften waren vom Anpfiff weg mit viel Einsatz bei der Sache. Die Gäste aus der Oberpfalz hatten in der 11. Minute durch einen Distanzschuss von Michaela Fersch die erste Chance des Spiels. Beide Teams standen in der Defensive sicher, sodass es nur wenige Torraumszenen gab. Ein Freistoß von Jana Kaiser aus halblinker Position wurde in der 20. Minute von der vielbeinigen Regensburger Abwehr geklärt. In der 22. Minute senkte sich eine Flanke von Corinna Knisel gefährlich auf das Netz des Gästetors. In der 23. Minute überbrückten die Gäste schnell das Mittelfeld, doch HFV-Torhüterin Carina Walde behielt den Überblick und bewahrte ihr Team vor einem Rückstand. Für Diskussionsstoff bei den Zuschauern und den Teams sorgte Schiedsrichterin Johanna Granzow-Emden in der 29. Minute, als sie auf Handelfmeter entschied, nachdem Carmen Hirt der Ball vom Oberschenkel an die Hand gesprungen war. Marina Keilholz ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwandelte den Strafstoß sicher zum 0:1 (30.).

Regensburg war in den Offensivaktionen gefährlicher und überbrückte das Mittelfeld schnell und immer wieder mit langen Diagonalbällen. SC-Torhüterin Katja Hubeny klärte in der 34. Minute im Herauslaufen vor HFV-Spielführerin Luisa Radice. Nach Zuspiel von Verena Fischer zielte Jana Kaiser knapp über das Regensburger Tor (41.). Im zweiten Abschnitt versuchten die Hegauerinnen, zum Ausgleich zu kommen. Luisa Radice setzte sich im Eins-gegen-eins im Strafraum durch, ihr Schuss wurde aber zur Ecke abgewehrt (67.). Die beste Chance hatte Anja Hahn nach einem weiteren Eckball, doch ihr Schuss wurde von Julia Claus gerade noch vor der Linie geklärt (69.).

Die Gäste standen in der Defensive sehr kompakt, machten die Räume eng und verlagerten sich aufs Kontern. Dem Spiel der Gastgeberinnen fehlten die zündende Idee und die Durchschlagskraft vor dem Tor. Immer wieder liefen sich die HFV-Akteurinnen fest oder spielten den letzten Ball zu ungenau. Auch einige Umstellungen brachten nicht den gewünschten Erfolg aufseiten des Tabellenletzten. Der Ausgleich wollte bis zum Schluss nicht mehr gelingen, sodass die Hegauerinnen im Kampf um den Klassenerhalt einen Rückschlag hinnehmen mussten. (roe)

Hegauer FV: Walde, Knisel, Hahn, Schmidt (72. Becker), Fleig, Braun, Hirt, Fischer, Ronecker, Kaiser, Radice. – Tore: 0:1 (30./HE) Keilholz.