Röser und Braun triumphieren im Osterholz

Athleten des TV Konstanz dominieren dritten Lauf der Hegau-Bodensee-Crosslaufserie bei idealen Bedingungen in Stockach

Laufsport: Im winterlichen, verschneiten Osterholz wurde den Teilnehmen zwar alles abverlangt, da zusätzlich aufgebaute künstliche Hindernisse den Streckenverlauf nicht gerade einfacher machten. Die Strecke war jedoch in einem gut präparierten Zustand, so dass alle Athleten durchweg die gleichen Bedingungen auf dem leicht selektiven Parcours hatten.

Den Gesamtsieg in der Tasche hat Florian Röser vom TV Konstanz. Er lief ein einsames Rennen gegen die Uhr. In 26,24 Minuten war der Konstanzer dann auch deutlich vor dem Zweitplatzierten Marcel Tschopp vom LC Schaffhausen im Ziel, der 28,33 Minuten brauchte. Ganz knapp dahinter folgte der Routinier aus Gailingen, Gerhard Schneble, mit 28,36 Minuten.

Einen ähnlichen Rennverlauf gab es in der Frauenklasse. Hier entwickelt sich im Kampf um den Gesamtsieg ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Siegerin von Stockach, Sandra Braun (TV Konstanz, 32,58 Minuten) und Christin Wintersig vom SV Reichenau. Wintersig, die in Stockach mit 34,34 Minuten Zweite wurde, könnte beim letzten Lauf der Serie in Konstanz das Ruder noch herumreißen. Dritte wurde Denise Achilles vom ASC Konstanz in 38.00 Minuten.

Auf der Kurzstrecke über 3000 Meter setzte sich Luca Völkle vom TV Konstanz in 10,21 Minuten souverän vor Stefan Wilz vom SV Reichenau durch, der mit 13,03 Minuten vor Vereinskollege Jannis Gasser (13,25 Minuten) im Ziel war. Siegerin bei den Frauen wurde in 12,41 Minuten Shelly Schenk (Run Fit Thurgau) vor Selina Hess (TV Konstanz, 13,38 Minuten) und Mona Wieland (TV Konstanz), die in 14,01 Minuten das Rennen beendete. (fk)

