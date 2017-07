Fußball Rielasingen-Arlen gegen Borussia Dortmund: Die Termine für den Ticketverkauf stehen

Die Termine für den Ticketverkauf für die Begegnung des 1. FC-Rielasingen-Arlen gegen den Bundesligisten Borussia Dortmund stehen. Auf der Homepage des Verbandsligisten können ab Montag, den 17. Juli, 10 Uhr, Tickets für das Pokalspiel in Freiburg bestellt werden.

Am Montag kommen zuerst nur Besteller mit der Postleitzahl von Rielasingen-Worblingen (78239) zum Zuge. Am Dienstag können Personen ab 10 Uhr in der näheren Umgebung mit Postleitzahlen , die mit 782, 783, 784 beginnen, Tickets ordern. Dies ist einer Pressemitteilung des Vereins zu entnehmen.Am Mittwoch, den 19. Juli, beginnt dann ebenfalls ab 10 Uhr der überregionale Verkauf über die Vereinshomepage und alle bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen.Das DFB-Pokalspiel zwischen dem 1.FC Rielasingen-Arlen (Verbandsliga Südbaden) und Titelverteidiger Borussia Dortmund findetstatt. Als Austragungsort konnte das, gewonnen werden.Für die Gäste aus Dortmund sind die komplette Südtribüne und die Blöcke D und DD reserviert – diese Karten können vermutlich ab KW 30 über den BVB erworben werden. Die Vereinsmitglieder des 1.FC Rielasingen-Arlen werden zu einem besonderen Vorverkauf per Briefpost eingeladen.Weiter merkt der Verein auf seiner Homepage an: "Besteht der SC Freiburg die Quali zur Europa-League, sind Änderungen im Stehplatzbereich möglich. Diese Information wird aber so schnell wie möglich bekannt gegeben und ist bereits jetzt in den Ticketpreisen Zuschauer-freundlich berücksichtigt."