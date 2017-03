Richtungsweisendes Spiel für TuS Steißlingen und HSG Mimmenhausen-Mühlhofen

Der TuS Steißlingen ist nach dem Derbysieg gegen die HSG Mimmenhausen-Mühlhofen auf Aufstiegskurs, während die HSG in Abstiegsnöten ist.

Handball, Südbadenliga

TuS Steißlingen

Mimmenhausen/M.

34:21 (20:8)

Es dauerte lediglich eine gute Viertelstunde, bis mit dem 13:5 durch einen Siebenmeter von Maurice Wildöer endgültig klar war, wohin die Reise im Derby zwischen Spitzenreiter TuS Steißlingen und Schlusslicht HSG Mimmenhausen-Mühlhofen gehen würde: Weiter in Richtung Oberliga für die Hegauer Handballer, einen Schritt näher Richtung Abstieg für die Gäste, die im Rückraum zu wenige Alternativen anzubieten hatten, um die Gastgeber ernsthaft in Gefahr bringen zu können.

„Genau so hatten wir es uns vorgenommen: eine knallharte Abwehr spielen, den Gegner zu Abschlüssen aus der Distanz verleiten und dann schnell umzuschalten“, verriet TuS-Trainer Jonathan Stich nach der Partie seinen Matchplan. Dieser wurde über Torhüter Leon Sieck als präzisem Passgeber auf den in der Anfangsphase mit acht Treffern glänzenden Linksaußen William Gaus nahezu perfekt umgesetzt und mündete in einem nie gefährdeten 34:21-Erfolg. „Unsere Abwehrarbeit ist unser Markenzeichen. Wir können mit einer 6:0-Formation und einer 3:2:1-Variante sowohl defensiv als auch offensiv verteidigen, stellen uns dahingehend auf die Gegner ein und kommen dann aufgrund unserer beiden sehr guten Torhüter in dieses schnelle Umschaltspiel, welches uns einfache Tore ermöglicht“, umriss Stich die am Samstagabend augenscheinlichen Stärken seines Teams, die auch nach einem etwaigen Aufstieg das Spiel der Steißlinger Handballer prägen sollen.

Denn dass im Falle der Meisterschaft das Aufstiegsrecht auch wahrgenommen wird, daran ließ Markus Stich, Handball-Abteilungsleiter beim TuS Steißlingen und zugleich Vater von Trainer Jonathan Stich, keinen Zweifel: „Es wäre der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte des TuS Steißlingen, in der BWOL zu spielen. Und wenn wir’s jetzt endlich einmal schaffen, in der Südbadenliga Meister zu werden, ist es selbstverständlich, dass wir diesen Schritt auch gehen!“

Ein finanzielles Risiko für den Verein sieht er dabei nicht, sofern man der Philosophie einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des Kaders mit Talenten aus der eigenen Jugend und aus der Region treu bleibe. „Wir haben da eine gute Basis und schauen dann einfach mal, wo wir landen“, sagt Markus Stich, für den auch ein direkt auf den Aufstieg folgender Abstieg kein Problem wäre. „Da fallen wir keineswegs in ein Loch“, verweist er auf den herausragenden Zusammenhalt sowohl im Verein als auch im Ort, welcher sogar den einen oder anderen bereits bei der HSG Konstanz aktiven Spieler zum Wechsel nach Steißlingen bewogen habe.

So verfügt der TuS Steißlingen über vier aktive Mannschaften bei den Herren und drei bei den Damen und ist über die JSG Hegau Handball in sämtlichen Altersklassen der Jugend präsent. Abteilungsleiter Stich erfüllt dies mit besonderem Stolz: „Das unterscheidet uns von der HSG Konstanz oder dem SV Allenbach, wo es jeweils ein Schwergewicht im männlichen oder weiblichen Bereich gibt!“

Ähnliche Voraussetzungen kann zwar auch die HSG Mimmenhausen-Mühlhofen aufweisen, aber eben in weit geringerer Breite, was Abgänge gerade bei den jungen Spielern nach dem Abitur viel schwerer kompensieren lässt. „Wir haben nicht die Möglichkeiten wie der TuS Steißlingen, aber wir versuchen, das Beste daraus zu machen. Dass es ab und zu gelingt, haben wir diese Saison bereits bewiesen und für uns wird jetzt wichtig sein, dahingehend eine gewisse Konstanz zu entwickeln. Hier in Steißlingen beim Tabellenführer als Verlierer vom Parkett zu gehen, ist für uns im momentanen Abstiegskampf eigentlich irrelevant“, sagte Spielertrainer Johannes Braun, der inzwischen nicht mehr allein auf den Klassenerhalt schielt, sondern gleichzeitig für die Landesliga planen muss.

Mit Blick auf die noch nicht feststehende Anzahl an Absteigern aus der Oberliga Baden-Württemberg hat Brauns Team damit eine ungewisse Zukunft vor sich. Ganz im Gegensatz zum Südbadenliga-Primus Steißlingen, bei dem sechs Spieltage vor Ende der Runde nach der Heimniederlage des härtesten Verfolgers, der SG Muggensturm/Kuppenheim gegen Elgersweier, bereits fünf Punkte Vorsprung auf den nächsten Konkurrenten zu Buche stehen.

TuS Steißlingen: Beck, Sieck (Tor); Wildöer (5/2), Storz (1), S. Maier, Lindner (6/1), Rihm (2), W. Gaus (9), Kalweit (6), Biedermann, Kornmayer (1), M. Gaus (2), Weber (2). HSG Mimmenhausen-Mühlhofen: Eggert, Ehrmann (Tor); Schweda (6/1), M. Dahm, Braun, Abberger, Hosu (1), H. Dahm (2), Boitor (2), Schäfer (8/5), Schlegel (1), Schatz (1), Kornetzky.