Richtungsweisendes Duell im Abstiegskampf für HSG Konstanz II

Die Handballer der HSG Konstanz II sind am Samstagabend in der Oberliga zu Gast beim Tabellenzehnten TV Sandweier.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Handball, Oberliga Baden-Württemberg: TV Sandweier – HSG Konstanz II (Samstag, 20 Uhr, Rheintalhalle). – Kaum hat die HSG Konstanz II ein Lebenszeichen in der Oberliga Baden-Württemberg durch den Heimsieg gegen Schwäbisch Gmünd gesetzt, schon richten sich wieder alle Augen auf die nicht weniger brisante Partie am Samstagabend in der Rheintalhalle beim TV Sandweier. Ein weiteres richtungsweisendes Spiel im Kampf um den Klassenverbleib hat die HSG Konstanz II vor der Brust.

Die Gastgeber, nun schon seit 2011 in der Oberliga, stehen auf einem vermeintlich sicheren zehnten Platz. Die gesicherte Position im Mittelfeld täuscht aber gewaltig. Sandweier trennen von einem Abstiegsplatz nur zwei Minuspunkte, und Trainer Ralf Ludwig wird nicht nur deshalb dieser Begegnung gegen Konstanz enorme Bedeutung beimessen. Der TV Sandweier wird nach zwei Auswärtsniederlagen gegen Weinsberg und Kornwestheim die Punkte unbedingt behalten wollen und Revanche für die Niederlage in der Vorrunde suchen.

Der Konstanzer Trainer Gabor Soos ist sich durchaus bewusst, welch schwere Aufgabe auf sein Team vor den Toren Baden-Badens wartet. „Wir müssen uns auf einen hochmotivierten und extrem heimstarken Gastgeber einstellen. Das wird eine komplizierte und schwierige Aufgabe“, sagt er. Und weiter: „Aber bis zum Saisonende gibt es sowieso keine einfachen Begegnungen mehr für meine Mannschaft. Wir sind uns der Situation bewusst und werden den Kampf annehmen. Am Samstagabend wollen wir uns so teuer wie möglich in Sandweier verkaufen.“

Ihr Hauptaugenmerk haben die Konstanzer Trainer während der Woche auf die immer wieder aufgetretene mangelhafte Chancenverwertung der letzten Begegnungen gelegt. Gut herausgespielte Angriffe wurden häufig nicht konsequent genug abgeschlossen. Gerade in der jetzigen Phase wird es eminent wichtig sein, die eigenen Möglichkeiten zu nutzen, um die engen Spiele auch zu den eigenen Gunsten entscheiden zu können. Des Weiteren muss das Abwehrverhalten optimiert werden. Die Anzahl der Gegentreffer der vorangegangenen Spiele war eindeutig zu hoch. Sollte an diesen Stellschrauben erfolgreich gedreht werden, sind die Handballer der HSG Konstanz II sicher auch beim Auswärtsspiel in Sandweier nicht chancenlos. (msc)