Leichtathletik Richard Ringer fährt nach Feierabend schnell mal zur WM

Richard Ringer aus Unteruhldingen startet bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in London über 5000 Meter.

Leichtathletik: Das dürfte wohl einmalig sein in der deutschen Leichtathletik: Bis 17 Uhr arbeitete Richard Ringer am vergangenen Freitag in seinem Büro bei Rolls Royce Power Systems. Zweieinhalb Stunden später wurden in London die 16. Leichtathletik-Weltmeisterschaften eröffnet. Ringer flog am Montagabend über Frankfurt nach London und bezog im Hotel Tower Bridge Quartier. Am Mittwochabend (ab 21.05 Uhr live in der ARD) wird er dann seinen Vorlauf über 5000 Meter bestreiten.

Der Großteil der deutschen Mannschaft hat sich Ende Juli in Kienbaum getroffen, um sich mental bei einem Teambuilding auf die WM vorzubereiten. „Ich musste noch einige Aufträge bearbeiten und habe es vorgezogen, in Ruhe meine Wettkampfvorbereitung abzuschließen. Ich bin auch immer noch etwas erkältet und wollte mir keinen zusätzlichen Stress zumuten“, berichtete Richard Ringer am Freitag nach Büroschluss.

Geplant war eigentlich alles ganz anders: Deutschlands derzeit stärkster Langstreckler, der als einziger Athlet auf diesen Strecken eine WM-Norm erreicht hat, wollte eigentlich über 10000 Meter an den Start gehen. Zwei Anläufe reichten aber nicht, um hier die geforderten 27:45 Minuten zu liefern. Über 5000 Meter hat es dafür auf Anhieb geklappt. „Ich hoffe, dass ich bis dahin wieder ganz fit bin. Dann habe ich eine Chance, wie in Peking das Finale zu erreichen“, gab sich Ringer vorsichtig optimistisch.

Probleme mit der Zeitverschiebung und den klimatischen Bedingungen gibt es in London nicht, auch der Reisestress hält sich in Grenzen. Allein die Konkurrenz ist gewaltig. Während am Freitag über 10000 Meter 24 Läufer an den Start gegangen waren, stehen über 5000 Meter 47 Athleten auf der Meldeliste. Die Mehrheit sind Afrikaner oder zumindest aus Afrika stammende Athleten, angeführt von Muktar Edris (ETH/12:55,23). Mit seiner Jahresbestzeit (13:19,47) wird Richard Ringer auf Position 33 geführt, mit seiner 2015 erzielten Bestzeit (13:10,94) läge er auf Platz 14. Und das ist auch sein Ansporn und Anspruch: „In Heusden habe ich mich nach 3000 Meter bereits sehr schwer getan und bin dennoch 13:19 gelaufen. Ohne die Luftprobleme hätte ich mich sicher in der Spitzengruppe behauptet.“

Spannend wird es am heutigen Dienstag, wenn die Startlisten der Vorläufe veröffentlicht werden. Einen Vorteil haben meist Starter des zweiten Vorlaufes, denn sie können ihr Tempo den Laufzeiten des ersten Laufes anpassen. Die Regel besagt, dass die fünf Erstplatzierten eines jeden Zeitlaufes das Finale erreichen und weitere fünf Zeitschnellste. Bei den vergangenen Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften kamen die fünf Zeitschnellsten immer aus dem zweiten Vorlauf. Bei der WM in Peking gehörte 2015 auch Ringer zu den Glücklichen. (gk)