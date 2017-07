Handball Rhein-Neckar Löwen trumpfen in Pfullendorf auf

1000 Fans wollen den amtierenden Deutschen Handball-Meister beim Admiral-Handball-Familientag sehen. Bei Saunatemperaturen in der Pfullendorfer Stadthalle setzt sich der Favorit mit 50:17 gegen den TV Pfullendorf durch

Handball, Testspiel

TV Pfullendorf

Rhein-Neckar Löwen

17:50 (7:28)

Rund 1000 Handball-Fans waren beim Admiral-Handball-Familientag in der Pfullendorfer Stadthalle und erlebten den 50:17-Sieg der Rhein-Neckar Löwen gegen den Landesligisten TV Pfullendorf.

Bei Saunatemperaturen stemmten sich die Pfullendorfer gegen die körperlich und spielerisch übermächtigen Spieler des amtierenden Deutschen Meisters. Als die Linzgauer in der ersten Minute durch Treffer von Eric Kempf und Marcel Lehmann mit 2:0 in Führung gingen, hallten Jubelschreie der TVP-Fans durch die Halle. Das war die Initialzündung für eine tolle Stimmung auf den Zuschauerrängen. In den folgenden Minuten zeigten die Rhein-Neckar Löwen aber ihre ganze Klasse und setzten sich mit 15:3 ab. In der 15. Minute sprachen die gut agierenden Unparteiischen den Pfullendorfern einen Siebenmeter zu. Staudacher versuchte sein Glück und konnte wie bei seinen drei weiteren Versuchen vom Siebenmeterpunkt aus die Löwen-Keeper Appelgreen und Palicka bezwingen. Die Torerfolge der Pfullendorfer brachten die Gäste aber keineswegs aus der Ruhe. Bis zur Halbzeitpause bauten sie ihren Vorsprung auf 28:7 aus.

Nachdem die Pfullendorfer in der ersten Halbzeit nur sieben Mal einnetzen konnten, steigerten sie sich in der zweiten Halbzeit auf zehn Treffer. Trotz des klaren Rückstands war der Kampfeswille des Landesligisten auch im zweiten Durchgang ungebrochen. Trainer Arno Uttenweiler gab allen Spielern die Chance, gegen die Profis anzutreten und Bundesligaluft zu schnuppern. Den letzten Treffer erzielte Luu Duc in der 60. Minute zum 17:50-Endstand. Oliver Roggisch, technischer Leiter der Löwen, versicherte nach dem 50:17-Sieg seines Teams, dass es seinen Spielern Spaß gemacht habe, nach den harten Trainingstagen in Ischgl gegen den Landesligisten zu spielen. Er bedankte sich für die tolle Atmoshäre in der Pfullendorfer Sporthalle.

Pfullendorfs Trainer Arno Uttenweiler, dessen großes Vorbild Oliver Roggisch ist, war trotz der klaren Niederlage zufrieden: „Dass wir mit 2:0 gegen den Deutschen Meister in Führung gehen konnten, darauf bin ich besonders stolz. Ich denke, es war für alle Spieler ein unheimlich tolles Erlebnis", so Uttenweiler. "Dass wir 50 Gegentore bekommen haben, war allerdings nicht geplant. Maximal 49 wollten wir zulassen. Aber ich denke, wir haben den Zuschauern gezeigt, dass wir tollen Handball spielen können und auch spielerisch was drauf haben.“ (stau)

TV Pfullendorf: Thews, Yaren (Tor), Augustin, Blocherer, F. Brändlin, T. Brändlin (3), Burkert (1), Hegge (2), E. Kempf (1), M. Kempf (1), Killian, Kohlmaier, Lehmann (1), Luu Duc (2), Oczkowski, M. Scheitler, T. Scheitler, Spoo, Staudacher (5/4), D. Sugg (1), N. Sugg.

Rhein-Neckar Löwen: Appelgreen, Palicka (Tor); Bliznac, Sigurdsson (2/1), Radivojevic (8), Baena (7), Tollbring (3), Rnic (7), Mensah Larsen (6), Pekeler (7), Groetzki (5), Trost (1), Reinkind (1), Guardiola, Petersson (3).