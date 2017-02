Rennläufer im Wetterglück

Anspruchsvolle Bezirkscup-Rennen am Hochlitten. Wetterbedingungen besser als erwartet.

Ski alpin: In Riefensberg (Hochlitten, Vorarlberg) wurden vier Bezirkscup-Rennen der alpinen Skirennläufer des Bezirks Hegau-Bodensee durchgeführt. Die organisierenden Vereine aus Singen, Engen und Eigeltingen hatten sich ein regelrechtes Mammutprogramm mit einem vollbepackten Rennwochenende vorgenommen.

Insgesamt waren die Wetterbedingungen doch besser als angekündigt. Am Sonntag zeigte sich am Nachmittag sogar zeitweise die Sonne. Die Schneebedingungen waren trotz einiger Regenfälle der Vortage gut, aber teils mit eisigen Pistenabschnitten. Der anspruchsvolle Slalomhang stellte die Skirennläuferinnen und Skirennläufer, insbesondere im Spezialslalom, vor besondere Herausforderungen.

Das Wettkampfwochenende wurde am Samstag mit einem Spezialslalom eröffnet. Bei dem anspruchsvollen Lauf hatten zahlreiche Skirennläufer Probleme. Entsprechend war die Ausfallquote im ersten Rennen relativ hoch oder die Zeitabstände recht groß. Im zweiten Lauf, dem Vielseitigkeitsslalom, sah die Bilanz dann etwas besser aus. Am Sonntag standen ein Vielseitigkeitsriesenslalom sowie ein Mannschaftsrennen auf dem Programm. Hier kamen die Rennläuferinnen und Rennläufer insgesamt besser zurecht.

Am Samstag im Spezialslalom war Claire Armbruster vom SC Eigeltingen schnellste Läuferin vor Corinna Blersch vom SC Radolfzell. Bei den Männern dominierte Christian Haake vom SC Konstanz vor Manuel Heiss vom SC Engen. Im Vielseitigkeitslauf erreichte Luisa Weber vom SC Konstanz als Schnellste der Frauen das Ziel. Zweitschnellste Läuferin war hier Claire Armbruster vom SC Eigeltingen. Bei den Männern fuhr Tim Braunbarth vom SC Konstanz allen davon, gefolgt von seinem Teamkollegen Christian Haake. Beim Vielseitigkeitslauf am Sonntag erreichte Leonie Auer vom SC Radolfzell die Tagesbestzeit. Als zweitschnellste Läuferin dieses Rennens kam Michelle Müller, ebenfalls vom SC Radolfzell, ins Ziel. Christian Haake vom SC Konstanz war wie bereits am Samstag schnellster Läufer, während Victor Kirchmann vom SC Engen die zweitbeste Zeit in diesem Rennen fuhr.

Zum Abschluss des Rennwochenendes war im Mannschaftsrennen das schnellste Frauenteam das Radolfzeller Trio mit Leonie Auer, Michelle Müller und Fabienne Sorg. Bei den Männern konnte sich der SC Engen mit Victor und David Kirchmann sowie Marius Berner den Tagessieg sichern.