Tennis René Schulte triumphiert im Doppel

Mit seinem Partner Peter Torebko gewinnt der Konstanzer René Schulte das Doppelfinale der Überlingen Open. Im Einzel setzt sich der Schweizer Adrian Bodmer durch

Tennis: Wie erwartet, brachte das Finalwochenende die sportlichen Höhepunkte der zehnten Überlingen Open, die insgesamt von nahezu 4000 Zuschauern besucht wurden. Auf dem voll besetzten Centre Court setzte sich Peter Torebko (Wesel) mit dem Konstanzer René Schulte im Doppel durch und nach einem spannenden Endspiel gingen die 18 Weltranglistenpunkte und der Siegerscheck über 2160 US-Dollar an den Schweizer Adrian Bodmer.

Ein packendes Halbfinale lieferten sich am Samstag der Österreicher Matthias Haim und der Schweizer Adrian Bodmer. Zwar gelang dem Eidgenossen ein Zwei-Satz-Sieg, doch in beiden Sätzen konnte er sich erst im Tiebreak durchsetzen. Zum zweiten Mal hintereinander zog Peter Torebko ins Halbfinale ein, aber wie bereits im Vorjahr gelang ihm der Finaleinzug nicht. Er musste sich in zwei Sätzen dem 18-jährigen Louis Wessels geschlagen geben.

Den Auftakt am Finaltag machten die Doppel. „Im Doppel haben wir noch Großes vor“, hatte der Konstanzer René Schulte nach seinem Ausscheiden in der zweiten Runde des Einzel vor dem Doppel-Halbfinale verkündet. Und sein Partner Peter Torebko, der in diesem Jahr schon drei ITF-Doppel-Turniere gewinnen konnte, bestätigte: „Mit Dir schon!“ Nach seinem Ausscheiden im Einzel-Halbfinale wollte Torebko zumindest mit einem Doppelerfolg die Turnierwoche aus seiner Sicht abrunden. „Peter hat mich mitgerissen. Aber genau das macht Doppel ja aus“, so Schulte nach dem Finale. Beim Stand von 2:2 im zweiten Satz ging das Endspiel in die entscheidende Phase: Break, Rebreak, Break aus Sicht Torebko/Schulte und beim Stand von 5:3 schlug Schulte zum Matchgewinn auf. Wie schon während des gesamten Spiels erzeugte er mit seinem Aufschlag mächtig Druck, und gleich der erste Matchball wurde zum 6:2/6:4-Sieg verwandelt. „Das ist gar nicht zu fassen, dass das wahr wird“, so Schulte, der seinem ersten Einzelpunkt in Überlingen noch seinen ersten ITF-Doppel-Turniersieg folgen ließ. „Damit rechnet man nicht, mit solchen Situationen habe ich gar keine Erfahrung“, fasst der 28-jährige Konstanzer seine überaus erfolgreiche Woche in Überlingen zusammen. Ein Punkt im Einzel, 18 Weltranglistenpunkte im Doppel, über 500 US-Dollar Preisgeld – keine Frage, die Überlingen Open haben sich für den zukünftigen Trainer des TC Konstanz gelohnt.

Sehr ausgeglichen verlief über lange Strecken das Finale zwischen der Nummer zwei des Turniers, dem Schweizer Adrian Bodmer, und Louis Wessels, der mit einem Turniersieg seinen 19. Geburtstag nur allzu gerne abgerundet hätte. Bis zum Stand von 3:3 im zweiten Satz brachten beide jeweils ihren Aufschlag durch. Doch Bodmer zeigte sich im Tiebreak des ersten Satzes konstanter und ihm gelang dann auch das erste Break zum 4:3. Danach brachte er, wie gewohnt, seinen Aufschlag durch. Mit einem Doppelfehler sorgte Wessels für den ersten Matchball Bodmers, der sich die Chance zum Finalsieg dann nicht mehr nehmen ließ.