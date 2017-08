Tennis Rene Schulte hat viel Spaß in der Heimat

Der Konstanzer Rene Schulte holt bei den Überlingen Open seinen ersten Weltranglistenpunkt im Einzel und überzeugt auch im Doppel an der Seite von Peter Torebko.

Tennis: Fast eine klassische Tennislaufbahn: Mit vier Jahren begonnen, im Club, in dem auch der Vater spielte, wenig später dann zum nächsten Verein, bald erste Turniererfolge, Fördergruppe, mit zwölf Jahren in den Stützpunkt des Badischen Tennisverbandes in Villingen und Radolfzell, mehrere Bezirksmeistertitel, mit 16 Jahren erstmals Bezirksmeister bei den Herren, aber auch schon ein erster Bänderriss – besonders fatal: kurz vor einem Finaleinzug. Keine Frage, der 28-jährige René Schulte zählte zu den wenigen begabten Nachwuchsspielern der Region, denen man durchaus etwas zutrauen konnte. Zumal er schon in jungen Jahren die Wertigkeit eines Konditionstrainings akzeptierte, wenn auch nicht mit Begeisterung – nicht selbstverständlich bei Tennistalenten. „Qualität muss man sich erarbeiten!“, relativiert Schulte die Bedeutung von Talent. Parallel zum Tennis machte er in Hegne eine Ausbildung zum Erzieher.

Mit 20 Jahren der nächste Schritt, weg aus dem beschaulichen Konstanz, hin in den Ballungsraum Mannheim, auch weil er sich dort als Tennisspieler weiterentwickeln wollte. Arbeiten im Schülerhort, drei Tennistrainingseinheiten pro Woche, dazu solides Konditionstraining – die Entwicklung ging weiter. Dann ein erster Karrierehöhepunkt: die Überlingen Open 2011. An der Seite seines ehemaligen Stützpunktkollegen Laurent Wagner gelang ihm ein Erstrundensieg, verbunden mit einem Weltranglistenpunkt.

Immer wieder zog es ihn zum Turnier nahe seiner Heimat zurück, aber erst jetzt, mit 28 Jahren dann ein weiteres Highlight: Nach zwei Siegen in der Qualifikation stand der Linkshänder in der ersten Runde. Hier traf er auf Moritz Hoffmann, ein Talent des Badischen Tennisverbandes, das mit einer Wildcard in die Hauptrunde kam. 6:4 und 6:2 hieß es am Ende für Schulte – ein Weltranglistenpunkt nun auch im Einzel! „Das ist hier eine brutale Dichte, schon in der Quali“, betont Schulte das sportliche Niveau in Überlingen. In der zweiten Runde war dann zwar der Schweizer Adrian Bodmer Endstation, doch Schulte forderte ihm viel ab und war auch nicht glücklich darüber, dass das Spiel am Donnerstag wegen Gewitter abgebrochen wurde.

Aber da wäre ja auch noch das Doppel: „Das war eine Riesensache, dass mich Peter fragt, ob ich mit ihm Doppel spiele!“ An der Seite von Peter Torebko zog Schulte ins Finale ein. Durch seine Erfolge bei den zehnten Überlingen Open konnte er sein bisher in Ranglistenturnieren gewonnenes Preisgeld verdoppeln. „Aber darum geht es mir gar nicht, ich will hier Spaß haben“, sagt Schulte, und mit Blick auf seinen Doppelpartner Peter Torebko ergänzt er: „Im Doppel haben wir noch viel vor!“

Viel vor hat er auch im nächsten Jahr, denn dann zieht es ihn wieder zurück in die Heimat – als neuer Trainer beim TC Konstanz. „Ich möchte dazu beitragen, dass Tennis in Konstanz wieder präsenter wird!“, so der B-Lizenz-Trainer zu seinen Zielen.