Reiten Reitturnier Herdwangen: Spannung auf dem Spießhof

Am Wochenende findet das Reitturnier in Herdwangen mit Wettkämpfen in Dressur, Springen und Voltigieren statt.

Nachdem die jüngsten Turniere in der Region auf Sand geritten wurden, geht es für die Springreiter auf dem Spießhof in Herdwangen wieder mal auf einen Grasplatz. Insgesamt werden 17 Prüfungen an diesem Wochenende geritten, und es wird dabei an die 600 Starts geben.

Bei den Dressurreitern geht es bis zur Klasse L. Für die Nachwuchsreiter und Junioren werden hier wieder Wertungspunkte für die Ringmeisterschaft vergeben. Zweimal die Klasse M als höchste Prüfungen haben die Springreiter auf dem Programm, die ebenso um Wertungspunkte reiten. Einmal am Samstag um 17.15 Uhr und zum Abschluss des Turniers am Sonntag, wenn eine M-Prüfung mit Siegerrunde geritten wird. Mindestens ein Viertel der Teilnehmer wird in den zweiten Umlauf gehen, es könnten mehr werden, da alle mit null Fehlern sich für den zweiten Durchgang qualifizieren.

Topfavoriten sind hier Christopher Herz aus Mahlspüren, Christian Wieber aus Singen und Alexander Ziegler aus Schwenningen. Alle drei waren in dieser Saison schon erfolgreich unterwegs. Den Amazonen Ulrike Keller (Markdorf) und Fabienne Häfeli (Bohlingen) ist jedoch durchaus zuzutrauen, die Phalanx der Männer zu sprengen.

Der Springplatz auf dem Spießhof gilt als nicht einfach zu reiten. Er ist weitläufig und sehr offen, was bei Pferden wie Reitern zu Unkonzentriertheit führen kann. Nur an einer Springprüfung wird Hausherr Günter Keller bei seinem Heimturnier starten, als Reitlehrer wird er genügend Arbeit haben, um seine Schüler auf die einzelnen Prüfungen vorzubereiten.

Neben dem Reitturnier findet am Sonntag ab 9 Uhr ein Voltigier-Tag statt, an dem elf Vereine teilnehmen werden. Beim Voltigieren werden körperliche und motorische Fertigkeiten, vor allem Haltung, Rhythmus, Gleichgewicht und Konzentration, geschult. Diese Disziplin gilt als idealer Einstieg in den Reitsport. Mit dem Werben um den Nachwuchs kann man nie früh genug anfangen, haben sich die Verantwortlichen des RV Spießhof gedacht. So schenken sie anlässlich dieses Turniers dem Kindergarten Herdwangen ein Voltigierpferd aus Holz.

Zwei volle und vielseitige Turniertage stehen auf dem Spießhof an, die Spannung und Einblicke in den Pferdesport versprechen.

Der Zeitplan

Samstag

8 Uhr: Dressur- Wettbewerb

8 Uhr: Springprüfung Kl. A*

10.30 Uhr: Reiter-Wettbewerb

10.30 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. A*

12.30 Uhr: Dressurprüfung Kl. A*

11.30 Uhr: Stilspring-Wettbewerb

13.30 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. A**

14.15 Uhr: Führzügel-Wettbewerb

15.30 Uhr: Springprüfung Kl. L mit St.

16.30 Uhr: Dressurprüfung Kl. L* – Tr.

17.15 Uhr: Springprüfung Kl. M*

Sonntag

8 Uhr: Stilspringprüfung Kl. A*

10 Uhr: Punktespringpr. Kl. A** mit Joker

12.15 Uhr: Springprüfung Kl. L

14 Uhr: Springprüfung Kl. L

16 Uhr: Springreiter-Wettbewerb

17 Uhr: Springpr. Kl. M* mit Siegerrunde