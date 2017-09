Reiten Reiter müssen in die Halle umziehen

Widrige Bedingungen herrschen beim Reitturnier in Singen. Dennoch kann das Turnier ohne Abstriche in der Qualität zu Ende geführt werden. Im S-Springen gewinnt mit Christian Wieber ein Lokalmatador

Reiten: Alles war bestens vorbereitet auf der Dornermühle in Singen-Hausen, und eigentlich dachte man, der Platz wäre allen Widrigkeiten gewachsen. Doch der Dauerregen setzte dem Terrain derart zu, dass ab Samstagmittag in die neugebaute Halle umgezogen werden musste. Wohl dem, der solche Alternativen hat. Das Turnier konnte somit ohne Abstriche in der Qualität zu Ende geführt werden.

Die große Siegerin bei den Dressurprüfungen war Freya Bistritz vom gastgebenden RV Singen, die gleich zwei M-Prüfungen für sich entscheiden konnte. Es waren ziemlich souveräne Ritte, die die Singenerin hinlegte. Zweimal auf den den zweiten Platz kam Chiara Ruesch (Jettweiler). Die dritte M-Dressur des Turniers ging an Leonie Moll (Jettweiler), die sich damit wieder in den Kreis der guten M-Dressurreiter der Region einreihen konnte. Bei den Springreitern zeigte sich ein unterschiedliches Bild. Es gab in fast jedem Springen einen anderen Sieger, was auch ein Zeichen der hohen Qualität der Teilnehmer war. Fast jeder Starter war hier in der Lage, einen Sieg zu erreiten.

Dies ließ einiges an Spannung für das S-Springen am Sonntag erhoffen. Zunächst hatte aber der Nachwuchs seinen großen Auftritt, als es um den Hohentwiel Juniors-Cup ging. Sichtlich nervös waren die jungen Starter; zum einen war es ein Finale, zum anderen ein Auftritt vor vielen Zuschauern. Drei schafften den ersten Umlauf fehlerfrei und kamen ins Stechen, das dann Kira Braunbarth (Ziegelhof) für sich entscheiden konnte. Das abschließende S-Springen mit Siegerrunde war zahlenmäßig mit 18 Paaren etwas dünn besetzt. Klar war, dass fünf Paare in die Siegerrunde kommen würden. Drei schafften den ersten Umlauf fehlerfrei, zwei hatten einen Abwurf und gingen mit vier Fehlerpunkten in die zweite Runde. Am Ende war es Christian Wieber vom RV Singen, der in beiden Umläufen sicher die Null hielt und verdient gewann. Beide Umläufe waren nicht einfach zu reiten und verlangten einiges an Können ab.

Insgesamt war es ein gutes Turnier, obwohl es etwas unter dem Wetter litt. In Singen wurde dies jedoch gut kompensiert, die Reithalle hat ihre erste große Bewährungsprobe gut bestanden. Die zahlreichen Zuschauer konnten wie auch die Reiter mit den veränderten Bedingungen gut leben.

Ergebnisse

Springprüfung Kl.M**: 1. Ralf Weischedel (PSV Gäufelden) auf Chiwa, 2. Alexander Auer (RV Singen) auf Claymore, 3. Jürgen Eberhard (LRFV Weil der Stadt) auf Pino.

Springprüfung Kl.M**: 1. Sandra Braunbarth (RFV Ziegelhof) auf Lavazza, 2. Lea-Sophia Gut (RV Sulmingen) auf Quiet Passion, 3. Verena-Annabell Hartmaier (Sportpferdezentrum Aach) auf Crystal Key

Punktespringprüfung Kl.M* mit Joker: 1. Christian Wieber (RV Singen) auf Farina for Fire, 2. Manuel Feige (RV Singen) auf C’est Roberto, 3. Jürgen Eberhard (LRFV Weil der Stadt) auf Pino

Punktespringprüfung Kl.M* mit Joker: 1. Maximilian Riedlinger (RV Bohlingen) auf Lena, 2. Valentin Pacaud (RFV Donaueschingen) auf Quater past, 3. Josephine Schütz (RG Waldhof Wildberg) auf Can do it

Springprüfung Kl.M*: 1. Caira Mercedes Imfeld (Kreuzlingen) auf Carramba, 2. Sandra Braunbarth (RFV Ziegelhof) auf Lavazza, 3. Caira Mercedes Imfeld (Kreuzlingen) auf Chopin

Springprüfung Kl.M*: 1. Michele Josuran (Horn) auf Caspian Queen, 2. Alexander Auer (RV Singen) auf Aquina, 3. Anja Braunbarth (RFV Ziegelhof) auf Concetta

Stilspringprüfung Kl.M*: 1. Marvin Frey (PSV Gäufelden) auf Cera, 2. Jonas Faller (RC Güglingen) auf Wie eine Rakete, 3. Josephine Schütz (RG Waldhof Wildberg) auf Can do it

Springprüfung Kl.M* (geschlossen): 1. Nadine Bauer (Reitzentrum Gustav Bauer) auf Qualite de la vie, 2. Melanie Grießhaber (RFV Schwenningen) auf Cera, 3. Lena Biesinger (RV Singen) auf Clementinchen

Springprüfung Kl.M* (geschlossen): 1. Vera Haas (RZ Frese Immenhöfe) auf Asti, 2. Jürgen Engenhart (RFV Weiler) auf New Quidam’s Hope, 3. Adrian Eichmann (RV Singen) auf Daytona

Springprüfung Kl.L: 1. Carla Schweizer (RV Heidenheim) auf Louraine, 2. Marcel Friederichs (PSG Weiherhof) auf Casstino, 3. Lea-Sophia Gut (RV Sulmingen) auf Quiet Passion

Springprüfung Kl.L: 1. Daniel Güss (RV Hüttental) auf Quipino, 2. Manuel Feige (RV Singen) auf Charly, 3. Jürgen Eberhard (LRFV Weil der Stadt) auf Coupe du Diamant

Springprüfung Kl.L: 1. Manuel Feige (RV Singen) auf Luzybell, 2. Christian Wieber (RV Singen) auf Chaplin, 3. Anika Liedtke (RSG Gnadental) auf Chevre Blanche

Springprüfung Kl.L: 1. Alexander Ziegler (RFV Hochwald) auf Dublin, 2. Alexander Auer (RV Singen) auf Chappy, 3. Heinz-Georg Stratmann (RFV Hohentengen) auf Quibery

Springprüfung Kl.L (geschlossen): 1. Lea Kunz (RFV Schwenningen) auf Vito del Gio, 2. Rebecca Baier Loizaga (RV Hüttental) auf Catosta Melloni, 3. Jens Heinzler (RG Sandweg) auf Toffifee

Springprüfung Kl.L (geschlossen): 1. Lea-Sophie Boos (RV Singen) auf Leonardo da Vinci, 2. Franziska Fleig (RSG Gnadental) auf Laryda, 3. Franziska Fleig (RSG Gnadental) auf Cinderella

Stilspringprüfung Kl.L: 1. Sandra Vogel (RC St.Georg/St.Georgen) auf Poldi, 2. Selina Bauer (RZ Gustav Bauer) auf Athina, 3. Jenny Forster (RC Schoren-Engen) auf Quinta

Stilspringprüfung Kl.L: 1. Janine Huttrop-Hage (RC Hofgut Albführen) auf Sir Shutterfly Sein Sohn, 2. Eva Schilling (RFV Donaueschingen) auf Coco Certa, 3. Franziska Fleig (RSG Gnadental) auf Cinderella, 3. Lea Kunz (RFV Schwenningen) auf Vito del Gio

Stilspringprüfung Kl.A* (geschlossen): 1. Kira Braunbarth (RFV Ziegelhof) auf Cecile, 2. Pamina Roschanski (RC Schoren-Engen) auf C’est la vie, 3. Paula Aichelmann (RC Schoren-Engen) auf Calpurinia

Stilspringprüfung Kl.A* (geschlossen): 1. Kerstin Sedlaczek (RV Singen) auf Tavita, 2. Kerstin Sedlaczek (RV Singen) auf Gasparo, 3. Daniel Schütz (RV Singen) auf Sir Clayton

Springprüfung Kl. A** (geschlossen): 1. Shannon Sopper (RV Singen) auf Lancelot, 2. Kira Braunbarth (RFV Ziegelhof) auf Cecile, 3. Paula Aichelmann (RC Schoren-Engen) auf Calpurinia

Springprüfung Kl. A** (geschlossen): 1. Sandra Vogel (RC St.Georg/St.Georgen) auf Poldi, 2. Jessica Voss (PSV Wolfsgrube Klettgau-Erzingen) auf Rotang, 3. Kerstin Sedlaczek (RV Singen) auf Tavita

Springprüfung Kl.A** mit Stechen: 1. Pamina Roschanski (RC Schoren-Engen) auf Red Poison, 2. Luca Klara Freßle (RFV Ziegelhof) auf Loopina, 3. Kira Braunbarth (RFV Ziegelhof) auf Cecile

Springpferdeprüfung Kl.M*: 1. Stephanie Maier (RV Heidenheim) auf Sito, 2. Rebecca Baier Loizaga (RV Hüttental) auf Charlene, 3. Juliane Rabold (RV Mindelsee) auf Lillyfee

Springpferdeprüfung Kl.L: 1. Janine Huttrop-Hage (RC Hofgut Albführen) auf Cleiner Donner, 2. Tanja Fuhrer (RSC Salzstetten) auf Last Prince, 3. Tanja Fuhrer (RSC Salzstetten) auf Pippilotta

Springpferdeprüfung Kl.L: 1. Bernd Winter (PSV Wolfsgrube Klettgau-Erzingen) auf Edana, 2. Jana Buob (RV Singen) auf Cantate Ella, 3. Lucas Wolf (RFV Klettgau Bühl) auf Quinto, 3. Daniel Güss (RV Hüttental) auf Speiki

Springpferdeprüfung Kl.A**: 1. Bernd Winter (PSV Wolfsgrube Klettgau-Erzingen) auf Edana, 2. Alexander Auer (RV Singen) auf Batida de Coco, 2. Jana Buob (RV Singen) auf Cantate Ella dree

Dressurpferdeprüfung Kl.L: 1. Andrea Korver (Königsfeld) auf Barrymore, 2. Heinz Croonenbroek (RV Mönchweiler) auf Bretton Leaf, 2. Freya Bistritz (RV Singen) auf Fürstentusch

Dressurpferdeprüfung Kl.M: 1. Freya Bistritz (RV Singen) auf Fürstentusch, 2. Franziska Grundler (RV Herdwangen-Oberndorf/Spießhof) auf Bel Art, 3. Vida-Mani Burkart (RV Mindelsee) auf Fürst Schufro

Dressurprüfung Kl.A*: 1. Fabienne Kessler (RC Schoren-Engen) auf Descalero, 2. Judith Fiedler (RFV Klettgau Bühl) auf Riddick, 3. Alice Massler (RC Schoren-Engen) auf Charly

Dressurprüfung Kl.L* – Tr.: 1. Anna-Maria Sauter (RV Herdwangen-Oberndorf/Spießhof) auf Lorena de la Rouge, 2. Johanna Lambach (RC Konstanz) auf Sorentina, 3. Franziska Grundler (RV Herdwangen-Oberndorf/Spießhof) auf Bel Art

Dressurprüfung Kl.M*: 1. Leonie Moll (RSC Jettweiler) auf Harry Potter, 2. Chiara Rüesch (RSC Jettweiler) auf Aron, 3. Susanne Niermann (RV Balingen) auf Don Erich

Dressurprüfung Kl.M**: 1. Freya Bistritz (RV Singen) auf Gramado, 2. Chiara Rüesch (RSC Jettweiler) auf Quentin, 3. Leonie Moll (RSC Jettweiler) auf Harry Potter

Springprüfung Kl. S m. Siegerrunde: 1. Christian Wieber (RV Singen) auf Farina for fire, 2. Ralf Weischedel (PSV Gäufelden) auf Chiwa, 3. Monika Niederländer auf Amore.