Radsport Regenschlacht beim 45. Rad-Kriterium in Volkertshausen

Regenschlacht beim 45. Rad-Kriterium in Volkertshausen

Widrige Bedingungen herrschen beim Rad-Kriterium „Rund um die Radsporthalle“. Dennoch wird packender Radsport geboten

Radsport: Bei widrigen Bedingungen trafen sich Radsportler in Volkertshausen am 1. Mai zum 45. Rad-Kriterium „Rund um die Radsporthalle“ und zeigten den Zuschauern entlang der Strecke guten und spannenden Radsport. Thomas Hassler, Vorsitzender des Radsportvereins Volkertshausen, konnte nach der Veranstaltung ein zufriedenes Fazit ziehen.

Schon in den ersten Runden des Hauptrennens um den großen Preis des Edeka Aktivmarkts Hengge und der Sparkasse Hegau-Bodensee wurde ein sehr hohes Anfangstempo vorgelegt. Bereits nach etwa einem Drittel der Renndistanz setzten sich sieben starke Fahrer vom Feld ab, bestimmten als Spitzengruppe das weitere Renngeschehen und machten am Ende den Sieg unter sich aus. Benedikt Willi (EQUIPE Stuttgart-Vaihingen) fuhr ein souveränes Rennen und gewann vor Florian Geyer (Team #heimat). Dritter wurde Kevin Andreas Vogel vom Team Embrach The World Cycling.

Im Jugendrennen konnte sich Georg Steinhauser (Rad-Union 1913 Wangen) vor Adrian Zuger (1. RV Stuttgardia Stuttgart) und Louis Krauss (TSV Neckartenzlingen) behaupten. In der weiblichen Jugend fuhr Victoria Stelling vom Veloclub Singen auf einen guten dritten Platz. In den Schülerklassen wurde eine Etappe des Regio-Cup, einer Nachwuchsrennserie des Badischen Radsportverbandes, ausgetragen. Bei den Schülern U15 siegte der aus Steißlingen stammende Benjamin Boss (RSV Schwalbe Ellmendingen). Durch seine beherzte Fahrweise gewann er das Rennen mit einer Runde Vorsprung vor dem gesamten Fahrerfeld. Auf den Plätzen zwei und drei folgten dLeon Heinemann (RSG Offenburg-Fessenbach) und Lukas Gress (RV Concordia Reute).

Hannes Oechsler (Radsport Team Kraichgau) gewann die Schülerklasse U13 vor Paul Adomeit (Radsport Team Lutz) und Yannick Schechinger (RSC Biberach). Leonie Boos (RSV Schwalbe Ellmendingen) siegte in der weiblichen Schülerkasse U13 mit großem Vorsprung. Mit seiner offensiven Fahrweise konnte Kilian Maier vom Veloclub Singen) das Rennen der Schülerklasse U 11 für sich entscheiden. Zweiter wurde Jacob Rinklin (RSG Eichstetten) vor Tim Hagen vom RSV Edelweiss Achkarren.

Alle Ergebnisse im Internet: