Raphael Bertschinger übernimmt die Führung im Schmolke-Carbon-Cup

Spannender Radsport beim ersten Durchgang der Serie in Moos-Weiler. Liane Lippert gewinnt bei den Frauen, Wozniak bei den Senioren.

Straßenradsport: Mit einem erfolgreichen Soloangriff in der letzten Runde aus einem Spitzentrio übernahm der Gesamtsieger des Schmolke-Carbon-Cups 2016, Raphael Bertschinger (Team Erdgas Schwaben), gleich auf der ersten Etappe wieder das Führungstrikot. Das Rennen zwei gewann Seniorenfahrer Dariusz Wozniak (Talvi Sport), ebenfalls Cupsieger 2016. U-19-Europameisterin Liane Lippert (Team Sunweb Women) übernahm mit einem hervorragenden sechsten Tagesrang die Gesamtführung bei den Frauen.

Im Rennen drei der Elite wurde von Beginn an ein hohes Tempo gefahren. Bereits in der ersten Runde versuchten Benjamin Schlubkowski (Team Sigloch RSG Heilbronn) und Lukas Baumann (Team Radland Tirol) einen Ausreißversuch. Dessen Teamkollege Philipp Wurm versuchte es in Runde zwei und Lukas Spengler (WB Veranclassic Aquality Protect) in Runde vier. Doch erst das Trio Raphael Bertschinger, Michael Sprenger (Team Radland Tirol) und Johannes Herrmann (Team Baier Landshut) konnte sich entscheidend absetzen. Im Feld arbeitete insbesondere Spengler, der sich vor zwei Wochen beim belgischen Klassiker Omloop het Nieuwsblad das Schlüsselbein gebrochen hatte, hart an der Einholung des Trios. Dieses jedoch harmonierte an der Spitze und konnte seinen Vorsprung auf 70 Sekunden ausbauen. In der letzten Runde setzte sich Bertschinger entscheidend ab und siegte mit fünf Sekunden vor Sprenger und acht Sekunden vor Herrmann. Patrick Lechner (Bike Aid) gewann den Spurt des Feldes. Die Juniorenwertung entschied Felix Stehli (Radsport Flatera Uster) für sich.

Im Rennen zwei gingen die Jedermänner und Elite-C-Fahrer mit einer Minute Vorsprung vor den Frauen, Senioren und Jugendfahrern auf die Strecke. Bereits in der zweiten Runde kam es zum Zusammenschluss. Zur Rennhälfte konnte sich Jedermann Stefan Schairer (RSG Zollern Alb) aus dem Feld lösen und einen Vorsprung von 20 Sekunden herausfahren. Zwei Runden später löste sich Jedermann Andrij Trachuk (Team Sebamed Racing) aus dem Feld und fuhr zu Schairer vor. Den Endspurt gewann Schairer vor Trachuk. Zwei Runden vor Schluss gingen weitere Fahrer in die Verfolgung der Spitze. Auf Rang drei mit drei Sekunden Rückstand sprintete Jedermann Luca Baumann (Velo Racing Team Albstadt), weitere zehn Sekunden später folgten Jedermann Maximilian Spahn (Schweinfurt) und Wozniak. Die Jugendwertung gewann Matthias Huber (RSG OG Fessenbach), der Sieg bei den Juniorinnen holte sich Thalia Möller (RSV Friedrichshafen).

Im Rennen eins des Nachwuchses setzte sich in der ersten Runde ein U-15-Trio mit Daniel Schrag (Radteam Aichach 2000), Enzo Decker (Team LV Rheinland Pfalz) und Finn Treudler (Biketeam Aadorf E3 HLK) ab. In die Verfolgung gingen die U-15-Fahrer Leon Heinemann (RSG OG Fessenbach) und Anja Russenberger (RV Merishausen). Doch das Trio baute seinen Vorsprung auf über zwei Minuten aus. Im Endspurt siegte Schrag vor Decker und Treudler. Heinemann holte sich Rang vier vor Russenberger. Weitere 50 Sekunden danach folgte das Feld mit Jannis Rapp (RSC Wörth), der die U-13-Klasse gewann, und Lea Waldhoff (TSG Leutkirch) aus der U-17-Klasse. Leonie Boos (RSV Ellmendingen) siegte bei den Schülerinnnen U13, Hanna Höfer bei den U-15-Fahrerinnnen. In der U-11-Klasse gewannen Antonia Hoffmann (TSG Leutkirch) und Benedict Benz (RSG OG Fessenbach). (hbr)