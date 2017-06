Kampfsport Ramon Kübler siegt in Bangkok durch K.o.

Ramon Kübler siegt in Bangkok durch K.o.

Der Überlinger Thaiboxer überzeugt beim Asien-Debüt und hat die Einladung für das nächste Engagement in China in der Tasche.

Thaiboxen: Es war die bislang größte Bühne für den amtierenden Doppel-Europa- und Doppel-Weltmeister Ramon Kübler vom Muay Thai Gym Mendez aus Überlingen. Der 32-Jährige war bei der Gala „Kunlun Fight 62“, einer der größten Kampfsport-Serien der Welt, in Bangkok im Einsatz. Sein Gegner war der Chinese Bo Fufan. Kübler reiste mit seinem Trainer Sebastian Harms-Mendez drei Tage vor dem Kampf an und bereitete sich noch intensiv auf seinen Gegner vor. „Die Vorbereitung war perfekt und unser Plan ging voll und ganz auf“, resümierte Harms-Mendez. „Ramon hat enorm diszipliniert agiert und exakt den Taktikplan umgesetzt und seinen Gegner auf Kommando K.o. geschlagen.“

In der ersten Runde war der Kampf noch ausgeglichen. In Runde zwei zeigte der Chinese nach einigen harten Treffern erste Wirkung. In Runde drei dann die vorzeitige Entscheidung. Nach einem Treffer mit der Faust setzte Kübler einen Highkick genau ins Ziel, der Bo Fufan auf den Boden brachte. Danach war der Kampf beendet.

„Es war eine gigantische Gala“, sagte Ramon Kübler nach seinem Sieg. „Die Stimmung und das Ambiente waren unglaublich.“ Man habe gesehen, dass Thaiboxen in Asien einen ganz anderen Stellenwert hat. Dennoch ließ sich der 32-Jährige nicht aus der Ruhe bringen. „Wir haben selbst den Highkick, der die Entscheidung brachte, kurz vorher noch trainiert“, sagte Kübler. „Es hat einfach alles gepasst.“

„Mit diesem Erfolg hat er eine perfekte Visitenkarte in Asien abgegeben“, sagt Harms-Mendez. „Wir haben noch vor Ort die Einladung für die nächste Kunlun-Gala im Juli oder August in China erhalten.“ Jetzt aber steht für Kübler erst einmal eine Pause an. Er war über Wochen hart im Training, sodass sein Körper eine Pause benötigt. Für die Einladung nach China verkürzt er die Sommerpause aber gerne.