Radsport Räder rollen wieder auf der Singener Radrennbahn

Am Donnerstag startet um 18.30 Uhr der zweite Lauf um den WD-Dittus Bahn-Cup in der Singener Südstadt

Bahnradsport: Im Rennen der Elite- und Juniorenfahrer trägt der letztjährige Vizeweltmeister der Einerverfolgung, Domenic Weinstein (Rad-net Rose-Team), das Leadertrikot. Dicht dahinter liegen der Cupsieger 2016, Peter Studer (RV Zürich), und Martin Ruepp (Strada Sport). Auf Tuchfühlung sind auch Niklas Rettig (Freundeskreis Uphill) und Niklas Stelling (VC Singen).

Im Nachwuchsrennen führt der baden-württembergische Straßenmeister der U-17-Klasse, Maximilian Boos (RSV Ellmendingen), die Gesamtwertung an. Auf Rang zwei liegt sein jüngerer Bruder Benjamin Boos (RSV Ellmendingen), der in der U-15-Klasse der Schüler bereits acht Siege in der noch jungen Saison einfahren und sich auch noch den Titel des Landesmeisters sichern konnte. Es folgen der Cupsieger 2016 Ron Niestroj (VC Singen), Claudius Wetzel (VMC Konstanz) und Paul Wissert (VC Singen).

Auf dem Programm steht in beiden Klassen wieder ein Omnium aus drei bis vier Disziplinen. Gegen 20 Uhr werden die Entscheidungen im zweiten Lauf gefallen sein. Der Eintritt ist frei. Für die Steherfreunde startet die Saison am 22. Juni um 18 Uhr mit dem dritten Lauf. (hbr)