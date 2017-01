Radolfzeller Triumph

16 Teams kämpften in der gut gefüllten Pestalozzihalle um den Sieg beim 2. Gold-Ochsen-Cup der DJK Konstanz. Die größte Überraschung des Turniers war der frühe K.o. des Titelverteidigers Türkischen SV Konstanz bereits in der Gruppenphase

Der SV Worblingen (im Bild rechts mit Leibchen), kurzfristig für die zweite Mannschaft des BC Konstanz-Egg nachgerückt, zeigte einen starken Auftritt, der erst im Halbfinale mit einer Niederlage gegen den SC Konstanz-Wollmatingen (links) endete. Die SpVgg Allmannsdorf, die sich in der Gruppenphase souverän durchsetzte, bekam dann in der Endrunde ihre Grenzen aufgezeigt, ebenso der SV Allensbach. Die zwei Mannschaften des FC Italiana Singen verpassten nur knapp den Einzug in die Finalspiele. Am Ende holte erneut eine türkische Mannschaft den Titel des reibungslos verlaufenen Turniers. In einem spannenden Finale gewann der FC Anadolu Radolfzell mit 2:1 gegen den SC Konstanz-Wollmatingen. Im Turnier der Alten Herren am Vorabend zeigten die zwei Topfavoriten FC Paradies Konstanz und SV Allensbach starke Leistungen. Das Finale war dann eine klare Angelegenheit für die Allensbacher, die sich mit dem 5:1-Sieg den Titel zum fünften Mal in Folge sicherten.