Rudern RV Neptun Konstanz siegt gleich neunmal

Bei der letzten Regatta vor der Deutschen Meisterschaft zeigte das Rennteam des RV Neptun Konstanz im schweizerischen Sarnen noch einmal seine Stärke.

Rudern: Bei den B-Junioren (U17) startete Tobias Geisenberger in einer neu gebildeten Renngemeinschaft mit Max Hitzler aus Ulm im Zweier. Nach nur einer gemeinsamen Trainingseinheit direkt vor der Regatta gewannen sie ihren Vorlauf. Im A-Finale überquerten die ersten vier Boote die Ziellinie innerhalb einer Sekunde – nach Auswertung des Zielfotos wurde der Konstanzer Zweier äußerst knapp Vierter. Geisenberger gewann auch im Einer seinen Vorlauf souverän, im A-Finale reichte es dann für einen guten fünften Platz.

Niklas Handel, eigentlich Leichtgewicht, musste in der offenen Gewichtsklasse starten, da es in der Schweiz bei den Junioren keine unterschiedlichen Gewichtsklassen gibt. Trotzdem qualifizierte er sich als Erster für das A-Finale im Einer. Hier erkämpfte er sich den siebten Rang. Erwähnenswert ist auch der fünfte Platz, mit dem sich Handel im Einer der älteren Altersklasse (U19) für ein gutes Rennen belohnte. Die erste Regatta war es für Chloe Leforestier, die mit einem stark erkämpften vierten Platz ihr Potenzial zeigte.

Bei den A-Junioren (U19) musste aufgrund des krankheitsbedingten Ausfalls von Timo Nagel, der mit Merlin Schmid schon zeigte, dass er zu den besten Zweierfahrern in Deutschland gehört, kurzfristig umdisponiert werden. Im Zweier sprang für ihn Leichtgewichts-A-Junior Lukas Geisenberger ein. Mit Schmid siegte er im Vorlauf und holte am Folgetag im A-Finale Bronze. Beide gewannen auch im Einer ihren Vorlauf dominant. Im A-Finale schob Geisenberger im Schlussspurt seinen Bugball an dem von Schmid vorbei und holte erneut Bronze.

Die B-Seniorin (U23) Lena Wypyrsczyk bestritt zum ersten Mal mit Carolin Hinn aus Wiesbaden den Leichtgewichtszweier und gewann die Goldmedaille. Auch im Einer siegte sie. Nach längerem krankheitsbedingten Ausfall bestritt Tobias Handel sein erstes Rennen der Saison. Im Leichtgewichtseiner der Senioren wurde er nach einer guten ersten Streckenhälfte Vierter. Bei den C-Junioren (U15) belegten Sven Hundsdörfer und Adrien Leforestier trotz starker Konkurrenz im Zweier den dritten Rang. Im Einer gewann Leforestier seinen Lauf, während Hundsdörfer Vierter wurde.