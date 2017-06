Hallenradsport RMSV Aach feiert Medaillenparty in Augustdorf

RMSV Aach feiert Medaillenparty in Augustdorf

Die Hallenradsportler aus dem Hegau bringen sechs Medaillen von der Deutschen Schülermeisterschaft mit nach Hause.

Hallenradsport: Am Rande des Teutoburger Waldes waren die Aacher Kunst- und Einradsportler nicht alleine unterwegs, denn im westfälischen Augustdorf fanden die Deutschen Schülermeisterschaften im Hallenradsport statt. Die jungen Sportler fanden hervorragende Bedingungen vor und der ausrichtende RSV Augustdorf zeigte sich als hervorragender Gastgeber. Nur am Samstagabend bei den Entscheidungen im 6er Kunstrad und 2er Schülerinnen ließ die Technik die Gastgeber im Stich, und so mussten die Wettbewerbe sowie die Siegerehrung ohne musikalische Begleitung auskommen.

Für den Aacher Nachwuchs waren die Wettkämpfe dennoch von Erfolg gekrönt. Dreimal Deutscher Meister, im 4er Kunstrad Schüler, 6er Kunstrad sowie 6er Einrad, dazu Silber im 4er Einrad der Schülerinnen und 4er Einrad Schüler durch Aach 2 sowie Bronze durch den 4er Einrad Schüler Aach 1. Platz vier im 6er Einrad durch Aach 2, Platz fünf im 4er Kunstrad Schülerinnen, Platz acht im 6er Kunstrad durch Aach 2 sowie Platz neun durch Aach 2 im 4er Kunstrad der Schüler runden das hervorragende Ergebnis ab. Luzia Temme (Orsingen) fuhr bei ihrer DM-Premiere auf den guten elften Platz.

Gleich beim ersten Aacher Start gab es die erste Medaille. Mülheim (81,8) und Delmenhorst (53,22) hatten vorgelegt, bevor Julia Matt, Yannick Gaißer, Natalie Grote und Hannah Elsässer ihre Kür zeigten. Mit 99,95 Punkten gingen sie von der Fläche. Damit holten die vier ihren ersten DM-Titel vor Mülheim und Delmenhorst. Aach 2 mit Leonie Willmann, Celina Kanz, Jone Burow und Rebecca Grote fuhr beim DM-Debüt mit Bestleistung auf Platz neun (42,89).

Auch im 4er Einrad der Schüler hatten die Aacher Edelmetall im Visier. Delkenheim hatte mit 49,12 die Führung inne, die jedoch von Aach 2 mit Yannick Gaißer, Jessica Wlaezki, Rebecca Grote und Janina Setzer überboten wurde (94,67). Eine Medaille war damit sicher. Aach 1 mit Anika Meßmer, Lilien Hengefeld, Jone Burow und Lena Andorinha leistete sich zwei grobe Schnitzer. Aus der Traum von Gold, denn mit 73,19 reihten sie sich hinter Aach 2 ein. Gold holte Mörfelden mit 105,14 vor Aach 2 mit Silber und Aach 1 mit Bronze. Der 4er Kunstrad Schülerinnen, der mit Ersatz antreten musste, schlug sich wacker und wurde mit 72,56 Punkten Fünfter. Es gewann Mainz-Ebersheim vor Schwanewede und Mörfelden.

Im 6er Kunstrad der Schüler sollte ein weiterer Meistertitel für den RMSV Aach herausspringen. Julia Matt, Yannick Gaißer, Lena Andorinha, Natalie Grote, Hannah Elsässer und Janina Setzer hatten die höchste Schwierigkeit eingereicht. Mit 85,13 setzten sich die Hegauer die DM-Krone vor Steinhöring und Schwanewede auf. Aach 2 mit Leonie Willmann, Celina Kanz, Lilien Hengefeld, Jone Burow, Jessica Walezki und Rebecca Grote fuhr ohne nennenswerten Patzer auf Platz acht.

Im 6er Einrad waren Julia Matt, Leonie Willmann, Jessika Walezki, Natalie Grote, Hannah Elsässer und Janina Setzer die letzte der elf Mannschaften. Mörfelden (87,42) und Antrup-Wechte (86,55) mussten überboten werden, um den dritten DM-Titel einzufahren. Es gelang. Die sechs fuhren mit 101,26 Titel Nummer drei vor Mörfelden und Antrup-Wechte ein. Aach 2 mit Anika Meßmer, Lilien Hengefeld, Yannick Gaißer, Jone Burow, Lena Andorinha und Rebecca Grote leistete sich zwei Patzer und verfehlte mit 85,10 als Vierter knapp die Medaillen.

Im 4er Einrad der Schülerinnen gab es für Julia Matt, Leonie Willmann, Nathalie Grote und Hannah Elsässer DM-Silber (99,48). Der KRS Varnhalt holte mit 108,85 Gold, Bronze ging an den RC Oberesslingen (92,14). Zufrieden mit den Ergebnissen zeigte sich Aachs Cheftrainerin Katja Gaißer. „Die zweiten Mannschaften haben sehr gute Leitungen gezeigt, nachdem wir kurzfristig eine Ersatzfahrerin einbauen mussten. Alle Medaillen waren verdient. Schade, dass im 6er Einrad Team 2 auf Platz vier fuhr. Aber diese Erfahrung macht die Sportler sicherlich für die nächsten Jahre stärker. Insgesamt ein super Wochenende mit einen tollen Nachwuchs.“ (ws)