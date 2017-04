Radsport Quer durch Italien: 800 Kilometer ohne Pause

Der Singener Christoph Hanle will beim "Race across Italy" unter 40 Stunden bleiben.

Radsport: Von der Adria an die Westküste und dann wieder zurück, das sind 808 Kilometer und über 10 000 Höhenmeter: Diese Strecke will der Singener Radrennfahrer Christoph Hanle am 29. April beim Langstrecken-Radrennen „Race across Italy“ in Angriff nehmen.

Es ist ein Non-Stop-Rennen; quasi ohne Pause geht es von Silvi an der italienischen Adria nach Terracina an der Westküste und wieder zurück nach Silvi. Durch drei verschiedene Regionen Italiens führt dieses Rennen in seiner vierten Auflage. Hanle, Sieger des Race Across Germany 2015 mit dem Rad von Flensburg nach Garmisch (1100 Kilometer mit 9406 Höhenmetern in 43 Stunden 56 Minuten), hatte eigentlich schon 2016 einen Start geplant. Doch eine Nierenerkrankung einige Tage vor dem Rennen verhinderte damals seine Teilnahme. Insgesamt 66 Starter (Einzelfahrer, Zweier- und Vierer-Teams) werden dieses Abenteuer in Angriff nehmen. Sieben Deutsche sind darunter, der Rest kommt aus Dänemark, Luxemburg, Großbritannien, Irland, Spanien, Belgien, Österreich, Frankreich, Polen, der Schweiz, den USA und natürlich aus Italien. Hanle wird mit der Startnummer 17 ins Rennen gehen. Begleitet wird der Singener von seinem Bruder Wolfgang, seiner Cousine Sybille Baar, die Ärztin in Erlangen ist, und Bernhard Klose, der schon beim Race across Germany dabei war.

Das Rennen in Italien gilt gleichzeitig auch als Qualifikation für das längste Radrennen der Welt, das „Race Across America“. Diese hat Hanle schon in der Tasche. Den Start in den USA hat er für 2018 schon fix im Kalender eingetragen. Da möchte er sich einen großen Traum erfüllen. „Dazu brauche ich noch einige Sponsoren, denn da kommen Kosten von mindestens 50 000 Euro auf mich zu“, so der UltraCyclist. „Einen Arzt, der mich begleiten würde, habe ich schon gefunden. Auch mein Arbeitgeber wird mich entsprechend unterstützen.“

Sein Ziel in Italien ist eine Zeit unter 40 Stunden. Keine einfache Aufgabe. Es ist ein extrem schweres Rennen mit sieben Pässen, das eine optimale Vorbereitung erfordert und auch die richtige Ausrüstung. Vorbereitet hat sich Hanle schon seit Anfang des Jahres, unter anderem mit einem zehntägigen Trainingslager mit seinem Team „Schwalbe Paintrain auf Mallorca, wo er rund 2000 Kilometer und 23 000 Höhenmeter bewältigte.