Tennis Qualifikanten schlagen sich wacker in Überlingen

Bei den Überlingen Open zeigen auch die Teilnehmer aus der Region gutes Tennis. Das Wetter sorgt für einen reibungslosen Ablauf

Tennis: Das Wetter spielt, fast schon traditionell bei den „Überlingen Open“ mit, so dass Turnierdirektor Markus Dufner nach zwei Qualifikationstagen und den ersten Spielen des Einzel-Hauptfeldes sowie der Doppelkonkurrenz einen reibungslosen Ablauf diagnostizieren kann.

Dicht vor einer Überraschung stand das Überlinger Doppel Dominik Gläser/Christoph Herr, das gegen die Österreicher Björn Nareyka/Gabriel Schmidt den ersten Satz recht offen gestalten konnte, dennoch in zwei Sätzen unterlagen. Herr hat heute noch die Chance, mit einem Erstrundensieg als erster Überlinger einen Einzel-Weltranglistenpunkt zu gewinnen. Die Hürde ist allerdings groß: Er trifft auf die Nummer sechs des Turniers, Paul Wörner.

Nach seinen beiden Siegen in der Quali läuft es für den Konstanzer Rene Schulter auch im Hauptfeld gut. In nur 61 Minuten schlug er das Talent des Badischen Tennisverbandes, Moritz Hoffmann. Und unter einer Stunde Spielzeit blieb er wenig später im Doppel an der Seite von Peter Torebko, um auch hier in die zweite Runde einzuziehen. In der zweiten Runde der Doppelkonkurrenz treffen Torebko/Schulte heute auf das Doppel Matthias Heim/Jakob Sude (nicht vor 14.30 Uhr), in Überlingen auf Position zwei geführt, Torebko greift erst heute in die Einzelkonkurrenz ein.

Mit Elmar Ejupovic, Adrian Bodmer und Dominik Böhler setzten sich gestern die gesetzten Spieler durch. Dabei schien Dominik Böhler im „Match oft he Day“ schon auf einem sehr guten Weg, zumal er das Spiel mit einem Break eröffnete. Dann aber fand Fallert besser ins Spiel, doch am Ende hatte die Nummer fünf der Setzliste mit 6:4/6:4 die Nase vorn.

Heute greifen die Nummer eins, Marc Siebler, und die Nummer drei, Peter Torebko ins Geschehen der Einzelkonkurrenz ein. Den Auftakt macht um 10 Uhr auf der Anlage des TC Überlingen der Friedrichshafener Jakob Sude, der auf Jonas Trinker trifft. Es folgt die Begegnung Peter Torebko gegen Johannes Härteis. Danach spielt Christoph Herr auf dem Centre Court gegen Paul Wörner. Das „Match of the Day“, das nicht vor 17 Uhr beginnt, bestreiten Marc Sieber und der Qualifikant Joel Vincent Link. Morgen endet die erste Hauptrunde des Überlinger Turniers, am Sonntag finden die Finalspiele statt.