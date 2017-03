Pure Dominanz beim Heimauftakt der Hegau-Bodensee-Turner

Kunstturner fertigen den PTSV Jahn Freiburg mit 52:9 ab und führen die Oberliga-Tabelle an

Kunstturnen, Oberliga: TG Hegau-Bodensee – PTSV Jahn Freiburg 52:9. – Einen klaren Heimsieg erturnte sich die Hegau-Bodensee-Turngemeinschaft am zweiten Wettkampftag in der badischen Oberliga. Gleich vom ersten Gerät an zeigten die Turner der TG Hegau-Bodensee, dass sie auf ihren ersten Heimwettkampf gut vorbereitet waren und keinesfalls den mit einer Niederlage am ersten Wettkampftag gestarteten Gegner aus Freiburg unterschätzten. Schon am ersten Gerät, dem Boden, bewiesen sie ihre Stärke durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und konnten dieses Gerät mit 10:1 Score-Punkten gewinnen. Am zweiten Gerät, dem Seitpferd, erreichten sie 12:1 Punkte. An den Ringen bäumte sich das im Durchschnitt ältere Freiburger Team auf, konnte aber einen knappen Geräteverlust mit 4:5 Punkten nicht verhindern.

Der 27:6-Halbzeitstand und die bis dahin gezeigten Leistungen ließen somit schon eine Vorhersage für den weiteren Wettkampfverlauf zu. Das Hegau-Bodensee-Team konnte auch nach der Pause die Konzentration hochhalten, fackelte nicht lange am Sprung und entschied auch dieses Gerät mit 9:0 Score-Punkten für sich. Alle drei Tsukaharas konnten nahezu perfekt in den Stand geturnt werden. Am vorletztem Gerät, dem Barren, zeigte die Heimmannschaft wiederum hochkonzentriert ihre Übungen. Bei ähnlichen Schwierigkeiten der gezeigten Elemente erhielt man wesentlich weniger Abzüge bei der Ausführung, so dass das Gerät mit 6:0 Punkten gewonnen wurde.

Am letzten Gerät, dem Reck, war der Wettkampf somit bereits entschieden. Dennoch mobilisierten alle Turner ihre Kraftreserven und zeigten gelungene Übungen. Die höherwertigeren, sauber vorgetragenen Übungen der TG Hegau-Bodensee konnte der Gegner nicht kontern und musste auch dieses Gerät deutlich abgeben. Mit dem Wettkampfergebnis von 279,6:264,3 Punkten, 12:0 Gerätepunkten und 52:9 Score-Punkten kann die TG Hegau-Bodensee sehr zufrieden sein. Insgesamt zeigt die Leistungskurve nach oben. Diese Leistung wird bei der anstehenden Auswärts-Begegnung gegen das stark einzuschätzende Team vom TV Iffezheim in jedem Fall wieder von Nöten sein, damit sich die TG-Riege weiter an der Tabellenspitze behaupten kann. (lf)