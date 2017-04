Fußball Punkteteilungen für SC Pfullendorf und 1. FC Rielasingen-Arlen

SC Pfullendorf mit Remis gegen den SV Stadelhofen, Rielasingen-Arlen kassiert Ausgleich in letzter Minute

Fußball, Verbandsliga

SC Pfullendorf

SV Stadelhofen

1:1 (0:1)

Eine gefühlte Niederlage war für den SC Pfullendorf das 1:1 gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten SV Stadelhofen. Die Linzgauer befinden sich sechs Spieltage vor Saisonende weiter in akuter Abstiegsgefahr. Bereits in der Frühphase der Partie wurde deutlich, worum es beiden Mannschaften geht. Der SCP versuchte die Remchtäler früh in Bedrängnis zu bringen. Die erste Möglichkeit vergab Perkovic in Rücklage (13.). Nach einer halben Stunde setzte Stützle die Kugel aus der Distanz knapp am Gästetor vorbei (28.). Dann aber der Schock: Nach einem Ballverlust ließ SVS-Torjäger Valon Salihu SCP-Keeper Maximilian Ritzler keine Abwehrchance – 0:1 (35.). Der Sportclub brauchte einige Minuten, um sich aufzurappeln. In dieser Phase verhinderte Ritzler mit einer Glanzparade gegen Jonas Frammelsberger die Vorentscheidung (38.). Glück hatten die Ortenauer drei Minuten vor der Pause, als Perkovic’ Kracher in der Gästeabwehr hängen blieb (42.).

Nach Wiederbeginn hatte der Gastgeber das Geschehen fest im Griff und drängte auf den Ausgleich. Der Lohn für die Bemühungen folgte in Minute 56. Nach einer schönen Kombination über Yosef und Huber legte der aufgerückte Benjamin Sturm von der linken Seite auf Lukas Stützle zurück, der das Leder zum 1:1 über die Linie bugsierte. Nun ging es Schlag auf Schlag. Wieder war es der glänzend aufgelegte Ritzler, der gegen Max Wörner den erneuten Rückstand verhinderte (58.). Dann traf Pfullendorfs Erdem nur das Außennetz, ehe im Gegenzug auch Kirn am starken SCP-Torhüter verzweifelte (63.).

Dann nahm die Partie fast schon dramatische Zustände an, als Schiedsrichterin Noemi Topf nach 64 Minuten auf dem Platz kollabierte. Die Partie musste 16 Minuten unterbrochen werden, ehe Assistent Sasa Matosevic die Spielleitung übernahm. An der Linie sprang der Bezirksvorsitzende Konrad Matheis ein, der im Stadion war. Topf ging es nach einer kalten Dusche schon wenig später wieder besser.

Der SCP drängte nach der langen Unterbrechung zielstrebig weiter in Richtung Sieg. Gästeschlussmann Marcel Lang wackelte bei Sturms Knaller (86.). Eine Minute vor dem offiziellen Spielende holte sich Michael Schindler nach überhartem Einsteigen die Gelb-Rote Karte ab. In der 18-minütigen Verlängerung ging es weiter heiß her. Stützle (90.+5) und Marllex Abdulai (90.+6) vergaben den Führungstreffer. Glück hatte aber auch der SCP, als Salihu seinen Fallrückzieher über das Tor beförderte (90.+12). Die beste Möglichkeit blieb dem besten Mann auf dem Platz, SCP-Angreifer Stützle, vorbehalten, der nur Aluminium traf. „Wie schon im Hinspiel war der SCP besser. Der Punkt ist für uns glücklich, wir mussten einige brenzlige Situationen überstehen“, sagte Gästetrainer Daniel Bistricky. Sein Gegenüber Marco Konrad ergänzte: „Es scheint so, als hätten wir uns den Sieg noch nicht ganz verdient. Wir hatten genug Möglichkeiten und müssen jetzt mit dem einen Punkt leben.“ (stl)

SC Pfullendorf: Ritzler – Werne, Abdulai, Steinhauser, Sturm – F. Steinhauser – F. Erdem (90.+7 Slawig), Huber (65. Onuoha), Keller (46. Marena), Perkovic (46. Yosef) –Stützle. – Tore: 0:1 (35.) Salihu, 1:1 (56.) Stützle. – SR: Topf (VS-Pfaffenweiler). – Z: 320. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (89.) für Schindler (SV Stadelhofen).

1. FC Rielasingen-Arlen

FC Neustadt

1:1 (1:0)

Der 1. FC Rielasingen-Arlen begann nach der zuletzt starken Form entsprechend selbstbewusst gegen den FC Neustadt. Trotz einiger personeller Umstellungen lief der Ball gut in den eigenen Reihen. So geriet die Gäste-Defensive schon in der Anfangsviertelstunde unter Druck. Einen Eckball köpfte Dennis Lang nur um Zentimeter über das Lattendreieck. Die Gastgeber spielten druckvoll über die Flügel, aber auch mit teilweise guten Pässen im Zentrum. Nach einem Steckpass von Sebastian Stark wurde Robin Niedhardt nach 23 Minuten im letzten Moment im Neustädter Strafraum gestoppt. In der 30. Minute erneut ein Pass in die Tiefe, diesmal von Christian Jeske auf Sebastian Stark, der von einer unentschlossenen Neustädter Defensive profitierte und den Ball am herausstürmenden Simon Gantert im langen Eck unterbrachte – 1:0. Die Gastgeber blieben am Drücker und erspielten sich gute Chancen, die beste davon nach 39 Minuten, als Rene Greuter alleine vor Gantert uneigennützig auf Christoph Matt passte, der zwar vollendete, aber im Abseits gesehen wurde.

In der zweiten Halbzeit hatten wiederum die Gastgeber den besseren Start, nach gutem Zuspiel von Jeske traf Sebastian Stark aus spitzem Winkel nur das Außennetz. Praktisch im Gegenzug die erste Torchance für die Gäste. Nach einem langen Ball stand deren Torjäger Sam Samma alleine halblinks vor dem Tor. Sein Abschluss aus zwölf Metern war aber schwach und letztlich ungefährlich. Nur eine Minute später tauchte Greuter nach gutem Zuspiel von Sebastian Stark vor Gantert auf, umlief den Neustädter Torhüter, brachte aber den Ball aus spitzem Winkel nicht an ihm vorbei. Die Gäste waren nun besser im Spiel, ein Schlenzer aus 15 Metern von Tobias Falkowski flog knapp am Dreieck vorbei. Nach dieser intensiven Anfangsviertelstunde in der zweiten Halbzeit verflachte das Spiel merklich. Bei den Hegauern lief der Ball nicht mehr gut, viele Fehlpässe prägten nun ihr Spiel. Die Gäste lauerten auf ihre Chance, doch richtig gefährlich wurde es vor beiden Toren nicht mehr. Es schien sich ein glanzloser aber verdienter Arbeitssieg für die Gastgeber anzubahnen, als Samma nach einer Flanke seinen Fuß an den Ball brachte und dieser aus acht Metern zum Ausgleich im Dreieck landete. Im einzigen Abschluss, der gefährlich auf das Rielasinger Tor kam, rettete der Neustädter Torjäger seiner Mannschaft einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf.

Gästetrainer Klaus Gallmann bescheinigte dem 1. FC Rielasingen-Arlen eine richtig gute erste Halbzeit, und am Ende sei es für seine Mannschaft ein sehr, sehr glücklicher Punktgewinn gewesen. Andererseits hatte er auch Lob für seine Mannschaft parat, die sich mit großer Leidenschaft den Punkt verdient gehabt habe. Sein Gegenüber Jürgen Rittenauer war mit der ersten Halbzeit seiner Mannschaft ebenfalls einverstanden, er bemängelte aber auch, dass man den Sack nicht zumachen konnte. Zu kompliziert und zu wenig zielstrebend ging man mit den Chancen um und deshalb dürfe man sich über das 1:1 nicht wundern. (te)

1. FC Rielasingen-Arlen: Klose, Kling, Greuter (80. F. Stark), Jeske, Winterhalder (67. Bertsch), Niedhardt, Strauß, S. Stark (82. Lekavski), Lang (87. Helmlinger), Berger, Matt. – Tore: 1:0 (30.) S. Stark, 1:1 (90.) Samma. – SR: Schnurr (Hügelsheim). – Z: 130.