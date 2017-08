Fußball Punkteteilung im Linzgauderby zwischen Salem und Pfullendorf

Der FC RW Salem spielt in der Landesliga 2:2 gegen den SC Pfullendorf, während der SC Konstanz-Wollmatingen weiter auf den ersten Saisonsieg wartet. Vier Teams stehen nach drei Partien mit neun Punkten an der Tabellenspitze.

Fußball, Landesliga

FC Rot-Weiß Salem

SC Pfullendorf

2:2 (0:2)

Im Prestige-Duell zwischen dem FC RW Salem und dem SC Pfullendorf drückten die Gäste von Beginn an mächtig aufs Gas und drängten die Gastgeber weit in die eigene Hälfte. So war das 0:1 nach zwölf Minuten, als Stützle per Kopf einen Freistoß aus dem Halbfeld direkt ins Tor verlängerte, die logische Konsequenz. Als nur drei Minuten später Keller nach einem Tohuwabohu im Salemer Strafraum auf 0:2 erhöhte, ließ dies nichts Gutes für die Heimelf erahnen. So dauerte es auch bis zur 30. Minute, ehe Gästetorhüter Willibald das erste Mal eingreifen musste. Danach führte ein Dreifachwechsel (34.) unmittelbar zu einer höheren Stabilität im Spiel der Rot-Weißen und schränkte die Aktionen der Pfullendorfer sichtlich ein. Dadurch und aufgrund mehrerer hervorragenden Paraden des Torhüters Livgöcmen rettete sich der FC mit dem Zwei-Tore-Rückstand in die Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel zeigte Salem eine gute Einstellung und kämpften sich zurück ins Spiel. Dies wurde belohnt, als Pasquale nach einem sehenswerten Alleingang in der 56. Minute von Felix Steinhauser nur durch ein Foul im Strafraum gestoppt werden konnte. Den Strafstoß verwertete Theurich kompromisslos zum Anschlusstreffer. Obwohl die Gäste immer wieder gefährlich vor dem Tor auftauchten, gelang in der 76. Minute durch einen umstrittenen Handelfmeter, verursacht durch Werne, der Ausgleich. Wiederum traf Theurich nervenstark. In den Schlussminuten war die Partie an Dramatik nicht zu überbieten, als in der 81. Minute Pasquale und in der 89. Minute Yazici jeweils mit Gelb-Rot vom Platz mussten. Die neun verbliebenen Salemer verteidigten das umjubelte und doch glückliche Unentschieden bis zum Schlusspfiff.

Tore: 0:1 (12.) Stützle, 0:2 (15.) Keller, 1:2 (56./FE) Theurich, 2:2 (76./HE) Theurich. – SR: Tietze (Radolfzell). – Z: 550. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (81.) für Pasquale und (89.) für Yazici (beide Salem).

SG Dettingen-Dingelsdorf

FC Hilzingen

3:2 (1:0)

Das Geschehen spielte sich in der ersten Hälfte vor allem im Mittelfeld ab. Das Spiel war geprägt von vielen Ballverlusten und Fehlpässen auf beiden Seiten. In der 7. Minute führte ein solcher Ballverlust zur ersten Chance der Hilzinger, doch Dukart nahm das Geschenk nicht an. Auf der Gegenseite verpasste Florian Deussen freistehend (34.). Wenig später fiel das 1:0 für die SG Dettingen-Dingelsdorf. Ott eroberte den Ball im Mittelfeld, seine Flanke von rechts verwandelte Simon Büttner. Kurz vor der Pause verhinderte SG-Torwart Dehne den Ausgleichstreffer, als Leo Endres alleine vor ihm auftauchte.

Nach der Pause verstärkte Hilzingen seine Angriffsbemühungen, ohne dabei besonders torgefährlich zu werden. Stattdessen ergab sich Raum für Konter der Gastgeber, wobei zunächst der starke Büttner am Tor vorbei zielte und kurz danach SG-Kapitän Markus Huber gegen den Pfosten köpfte (67.). In der 77. Minute klappte es besser, Büttner flankte präzise von rechts, und der eben erst eingewechselte Maurice Oberle verwandelte zum 2:0. Wenig später verwandelte Stefan Hägele nach einem Foul von Ott an Grünwald den Strafstoß sicher zum 2:1. Hilzingen warf nun alles nach vorne, ohne richtig für Gefahr vor dem Tor zu sorgen. In der 87. Minute erkämpfte sich Büttner den Ball im Mittelfeld und schickte Yannick Stadelhofer steil, der dem Torwart keine Chance ließ und mit dem zum 3:1 das Spiel entschied. Die Gäste verkürzten zwar durch Christopher Schneider noch auf 3:2, doch direkt nach diesem Tor war Schluss. Der Heimsieg war aufgrund des kämpferischen Einsatzes und der besseren Chancenverwertung verdient. (gh)

Tore: 1:0 (39.) Büttner, 2:0 (79.) Oberle, 2:1 (82./FE).) Hägele, 3:1 (88.) Stadelhofer, 3:2 (90.+4) Schneider. – SR: Buuck (Bad Krozingen). – Z: 130.

DJK Villingen

SC Konstanz-Wollmatingen

2:0 (1:0)

Der SC Konstanz-Wollmatingen dominierte die erste halbe Stunde bei der DJK Villingen, hatte aber zu wenig zündende Ideen im Abschluss, und durch die mangelnde Durchschlagskraft gerieten die Hausherren nicht in Rückstand. Im Gegenteil: Die DJK schaffte in der 29. Minute nach einem sehenswerten Angriff die überraschende 1:0-Führung. Tritschler vollendete eine schöne Ballstafette mit einem platzierten Schuss. Die Gastgeber blieben am Drücker und vor der Pause wäre noch der zweite Treffer möglich gewesen.

So blieb die Partie ob des knappen Spielstandes nach der Halbzeit weiter spannend und offen. Konstanz kam druckvoll und motiviert aus der Kabine und versuchte, mit aller Macht den Ausgleich zu erzielen. Dies gelang gegen eine kampfstarke und diszipliniert spielende Gastgeberelf jedoch nicht. Direkt nach der Halbzeit dezimierte sich der SC mit einer Roten Karte für Harald Slef (51.). Und in der 73. Minute folgte mit einer Gelb-Roten Karte für den erst 19 Minuten vorher eingewechselten Anoir Ben Chaieb der nächste Gästeakteur. Die Hausherren setzten, nachdem sie vorher einige Möglichkeiten hatten liegen lassen, in der 75. Minute zum entscheidenden Schlag an: Tritschler bediente mit einer Freistoßhereingabe Pascal Beha. Dieser versenkte die Kugel aus spitzem Winkel sehenswert in den Maschen zum 2:0. Trotz einer Zwei-Mann-Unterzahl gab der Gast nie auf. Hätte die DJK einige ihrer guten Konter konsequenter zu Ende gespielt, hätte sie das Ergebnis in der Schlussphase durchaus auf 3:0 oder 4:0 hochschrauben können. „Die Jungs sind erleichtert, dass wir endlich die ersten Punkte haben. Darum ging es in diesem Spiel. Spielerisch und fußballerisch war es sicherlich kein Leckerbissen. Wir haben uns aber aus den Druckphasen eines starken Gegners herausgekämpft und am Ende verdient gewonnen“, sagte DJK-Trainer Ralf Hellmer. (olg)

Tore: 1:0 (29.) Tritschler, 2:0 (75.) Beha. – SR: Karaüc (Langenargen). – Z: 120. – Bes. Vork.: Rot (51.) für Slef und Gelb-Rot (73.) für Ben Chaieb (beide SC Konstanz-Wollmatingen).

FV Walbertsweiler-Reng.

SV Oberschach

4:0 (1:0)

Der FV Walbertsweiler-Rengetsweiler startete gleich mit zwei Großchancen ins Spiel gegen den SV Obereschach, Spielertrainer Stefan Bach scheiterte aber knapp. Der Gastgeber war die dominierende Mannschaft und spielte sich immer wieder Torchancen heraus, wobei aber die nötige Konsequenz fehlte. Die Schwarzwälder agierten meist mit langen Diagonalbällen, mit denen sie immer wieder gefährlich vor Torhüter Specker auftauchten, der aber rettete zweimal glänzend. Direkt vor der Halbzeit war es dann soweit. Nach einem Eckball stieg Schuhmacher am höchsten und köpfte zur 1:0-Pausenführung ein.

In der zweiten Hälfte spielte die Mannschaft um Spielertrainer Bach immer wieder schnell über außen und kam so durch Bach, Roth und Müller zu Torchancen. In der 55. Minute erkämpfte sich Bach den Ball im Mittelfeld und spielte blitzschnell auf Müller, der souverän auf 2:0 erhöhte. Nur sechs Minuten später lief es andersherum: Müller bediente Bach, der zum 3:0 einschob. Von diesem Doppelschlag erholten sich die Gäste nicht mehr. In der 81. Minute marschierte Fischer durch die halbe Gästeabwehr und traf sehenswert zum 4:0- Endstand.

Tore: 1:0 (45.) Schuhmacher, 2:0 (55.) Müller, 3:0 (61.) Bach, 4:0 (81.) Fischer. – SR: Heilig (Erzingen). – Z: 300.

SpVgg F.A.L.

DJK Donaueschingen

4:1 (2:0)

Die SpVgg F.A.L. ging nach zwei 5:0-Siegen mit breiter Brust ins Spiel gegen die DJK Donaueschingen. Anders die Gäste, die nur einen Punkt auf ihrem Konto haben. Die SpVgg kam besser in die Partie und kontrollierte Ball und Gegner von der ersten Minute an. Es wurden mehrere Chancen herausgespielt, die aber zunächst nichts Zählbares einbrachten. Dies änderte sich in der 21. Minute, als Sebastiani einen Freistoß vom linken Strafraumeck gekonnt über die Mauer zum 1:0 in die rechte Torecke zirkelte. Auch in der Folge blieben die Gastgeber die bessere Mannschaft. In der 29. Minute dann eine Kopie des 1:0. Wieder trat Sebastiani zu einem Freistoß an, und wieder konnte er den Ball über die Mauer in die rechte Torwartecke zirkeln. Somit ging es mit einem 2:0 in die Halbzeitpause.

Zu Beginn der zweiten Hälfte investierten die Gäste aus Donaueschingen mehr. In der 56. Minute wurde Ganter mit einem guten Pass in die Tiefe angespielt. Dieser ließ F.A.L.-Torwart Hummel keine Abwehrchance und vollendete zum 2:1. Nur drei Minuten später spielte das SpVgg-Mittelfeld einen Pass auf Mark Burgenmeister, der auf 3:1 erhöhte. In der 74. Minute hatten die Gastgeber erneut einen Freistoß vom linken Strafraumeck – und erneut verwandelte ihn Sebastiani zum 4:1. (mm)

Tore: 1:0 (21.) Sebastiani, 2:0 (29.) Sebastiani, 2:1 (56.) Ganter, 3:1 (59.) M. Burgenmeister, 4:1 (74.) Sebastiani. – SR: Kozul (Rheinfelden). – Z: 320.

FC 08 Villingen II

SC Markdorf

1:0 (0:0)

Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel legte die Reserve des FC 08 Villingen einen Traumstart hin. Die erste Halbzeit im Spiel gegen den SC Markdorf war aber kein Fußballleckerbissen. Die ersten 20 Minuten passierte vor beiden Toren nichts, die Keeper blieben beschäftigungslos. Mario Ketterer hatte in der 23. Minute die erste und beste Abschlusschance im ersten Durchgang. Markdorf war ein unbequemer Gegner, der defensiv kompakt stand und mit seinen beiden Viererketten so verschob, dass sich die Teams neutralisierten. Viele Fehler auf beiden Seiten sorgten dafür, dass das Aufbauspiel kaum Ideen und Torraumabschlüsse produzierte.

Anders dann Halbzeit zwei: Esref Su hatte die erste gefährliche Gästeaktion. Seinen Flachschuss lenkte Matthias Demmer im Villinger Kasten glänzend um den Pfosten zur Ecke (49.). Auf der anderen Seite forderten die Hausherren in der 58. Minute Foulelfmeter. In der Folgezeit plätscherte das Geschehen vor sich hin. In der 71. Minute klärte zunächst Markdorf nach einer Ecke den Kopfball von Martin Siber auf der Linie. Aus der nächsten Aktion gab es wieder Eckball, den Luca Crudo mit dem Kopf zum erlösenden 1:0 einnickte. Kurze Zeit später hätte Siber das Spiel frühzeitig entscheiden können, doch er scheiterte alleine vor SC-Keeper Michael Müller (76. ). Auch Crudo vergab in der 79. Minute aussichtsreich. Markdorf verlor seine Linie, die überlegenen Hausherren verpassten es, den Sack zuzumachen. Ketterer scheiterte an Müller (83.). Markdorf versuchte vergeblich noch das 1:1 zu erzielen, und in der Nachspielzeit scheiterte Pietro Morreale per Foulelfmeter an Müller. (olg)

Tor: 1:0 (72.) Crudo. – SR: Maier (Bühl). – Z: 60.

FC Löffingen

FC Überlingen

4:3 (2:0)

Die Gäste aus Überlingen präsentierten sich beim FC löffingen als äußerst lauf- und spielstarke Truppe, die den Gastgebern einiges abverlangte. Löffingen begann forsch und in der 3. Minute verpasste Beha nur knapp die Führung. Nur eine Minute später scheiterte Temime an Löffingens Torhüter Osek. In der 7. Minute verhinderte auf der anderen Seite Negraßus die Führung durch Schuler, ebenso bei einem Flachschuss von Hoheisel (17.). Die Führung für die Gastgeber fiel dann in der 21. Minute, als Schuler eine Flanke von Baumann zum 1:0 verwandelte. Überlingen spielte weiter kompromisslos nach vorne, und in der 24. Minute konnte Osek einen gefährlichen Ball von Blank gerade noch um den Pfosten lenken. In diese Drangperiode fiel das 2:0, als Gaudig eine Beha-Flanke eindrückte.

Überlingen nahm im zweiten Durchgang zunächst das Heft in die Hand. In der 52. Minute drückte Gerlach einen Freistoß zum 2:1 ein. Fünf Minuten später traf er erneut zum 2:2. Nun entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem die Gastgeber mit der neuerlichen Führung antworteten (59.). Gaudig wurde nach schnellem Vorstoß an der Strafraumgrenze von Steurer ausgebremst, der dafür die Rote Karte sah. Den fälligen Freistoß nagelte Schuler flach ins linke Eck. In der 67. Minute wurden die Gäste mit einem Konter bestraft, den Hoheisel zum 4:2 nutzte. Überlingen gab sich nicht geschlagen und Öhler verkürzte auf 4:3 (74.). Die Gäste drängten auf den Ausgleich, Löffingen ließ aber nicht mehr viel zu und sicherte sich drei Punkte.

Tore: 1:0 (21.) Schuler, 2:0 (45.) Gaudig, 2:1 (52.) Gerlach, 2:2 (57.) Gerlach, 3:2 (60.) Schuler, 4:2 (67.) Hoheisel, 4:3 (74.) Öhler. – SR: Langeneckert (Appenweier). – Z: 130. – Bes. Vork.: Rot (59.) für Steurer (FC Überlingen).