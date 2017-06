Jugendfußball Prominente Namen bei Linzgau Trophy auf Platz eins

Der SSV Jahn Regensburg und der SSV Reutlingen gewinnen die Nachwuchsturniere in Pfullendorf. Die U13- und U15-Mannschaften zeigen spannende Spiele bei der 3. Internationalen Linzgau Trophy.

Jugendfußball: Bei bestem Wetter ging die 3. Internationale Linzgau Trophy 2017 zu Ende. Mit 24 Mannschaften aus der U13 und U15 war das Turnier wieder sehr stark besetzt. Nach zwei anstrengenden Turniertagen gingen der SSV Jahn Regensburg bei der U13 und der SSV Reutlingen bei der U15 als Sieger vom Platz.

Nach der Vorrunde am Samstag, durchgeführt auf vier Plätzen in Aach-Linz, Denkingen und Pfullendorf, wurden die Teams in Champions und Europa League aufgeteilt. Die Favoriten gaben sich keine Blöße und erreichten jeweils die Champions League. In der Pfullendorfer Käfig-Arena fanden parallel am Sonntag die Finalspiele der Europa League statt. Bei der U13 konnte sich Austria Lustenau aus Österreich gegen den VfB Friedrichshafen mit 2:0 durchsetzen. Bei der U15 musste ein Elfmeterschießen über den Sieg entscheiden. Der SC Pfullendorf I setzte sich dabei gegen die TSG Balingen mit 4:3 durch.

Die Jahnschmiede aus Regensburg bezwang im ersten Halbfinale den SSV Reutlingen mit 2:0. Der 1. FC Heidenheim konnte sich gegen den FV Ravensburg, Ligakonkurrent aus der Talenteliga Württemberg, nach regulärer Spielzeit nicht durchsetzen. Im sehr spannenden Elfmeterkrimi unterlag schließlich der FV Ravensburg mit 4:6. Im Finalspiel der U13 begann der SSV Jahn Regensburg mit sehr hohem Tempo gegen den 1. FC Heidenheim. Der musste dem hohen Tempo Tribut zollen und unterlag mit 0:2.

In der Geberit-Arena unterlag in der U15 der Bundesliga-Nachwuchs des SC Freiburg im ersten Halbfinale den Stuttgarter Kickers mit 0:3. Im zweiten Halbfinale konnte sich der SSV Reutlingen knapp mit 1:0 gegen den FV Ravensburg durchsetzen. In einem spannenden Finale stand es nach regulärer Spielzeit 0:0 zwischen dem U15-Regionalligisten Stuttgarter Kickers und dem Oberligisten SSV Reutlingen. Im Elfmeterschießen gewannen die Reutlinger mit 2:1.

Bürgermeister Thomas Kugler ehrte zusammen mit dem 2. Vorstand des SC Pfullendorf Peter Hofmann in der sehr gut besetzten Geberit-Arena nach zwei spannenden Turniertagen die doch sehr müden Nachwuchskicker. Im Konfettiregen ließen sich die Sieger mit ihren Pokalen unter dem Beifall des Publikums feiern. Ein Lob gebührte auch den Schiedrichtern, die alle Spiele reibungslos und souverän leiteten. Mit strahlenden Gesichtern bei Spielern, Trainern, Eltern, Fans und Sponsoren endete die 3. Linzgau Trophy 2017. Auch die veranstaltenden Vereine TSV Aach-Linz, SV Denkingen und SC Pfullendorf zogen ein sehr positives Fazit dieses Mammut-Events.

Die Platzierungen

U13, Champions-League: Spiel um Platz 5: SSV Ulm – FC Radolfzell 4:6 n.E., Spiel um Platz 3: SSV Reutlingen – FV Ravensburg 1:0, Finale: SSV Jahn Regensburg – 1. FC Heidenheim 2:0; Endstand: 1. Regensburg, 2. Heidenheim, 3. Reutlingen, 4. Ravensburg, 5. Radolfzell, 6. Ulm.

U13, Europa-League: Spiel um Platz 11: TSV Neu-Ulm – SC Pfullendorf 13:14 n.E., Spiel um Platz 9: Offenburger FV – Freiburger FC 0:1, Spiel um Platz 7: VfB Friedrichshafen – Austria Lustenau 0:2; Endstand: 1. Lustenau, 2. Friedrichshafen, 3. Freiburg, 4. Offenburg, 5. Pfullendorf, 6. Neu-Ulm.

U15, Champions-League: Spiel um Platz 5: TSV Neu-Ulm – FC Radolfzell 0:2, Spiel um Platz 3: SC Freiburg – FV Ravensburg 3:2 n.E., Finale: Stuttgarter Kickers – SSV Reutlingen 1:2; Endstand: 1. Reutlingen, 2. Stuttgart, 3. SC Freiburg, 4. Ravensburg, 5. Radolfzell, 6. Neu-Ulm.

U15, Europa-League: Spiel um Platz 11: SC Pfullendorf II – Offenburger FV 3:7 n.E., Spiel um Platz 9: SC Konstanz-Wollmatingen – SG Aach-Linz/Denkingen 4:0, Spiel um Platz 7: SC Pfullendorf I – TSG Balingen 4:3 n.E.; Endstand: 1. SC Pfullendorf I, 2. Balingen, 3. Konstanz-Wollmatingen, 4. Aach-Linz/Denkingen, 5. Offenburg, 6. SC Pfullendorf II.