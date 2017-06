Fußball Positives Finale im Fußball-Bezirk Bodensee

Die Rundenspiele im Fußball-Bezirk Bodensee sind beendet, vor der Sommerpause findet jetzt noch die Relegation statt.

Fußball: Das Wochenende brachte nochmals einige positive Resultate für die Fußballclubs aus dem Bezirk Bodensee. Zuallererst der Relegationsaufstieg des FC Singen 04 in die Verbandsliga, der gleichzeitig dem FC Rot-Weiß Salem den Klassenerhalt in der Landesliga sicherte.

Auf Bezirksebene sind die Meisterschaftsrunden Geschichte. Das Saisonfinale hielt nur wenige Überraschungen parat. In der Bezirksliga Bodensee hat der FC Überlingen die Chance genutzt, als Vizemeister im direkten Kräftemessen mit dem FC Königsfeld (Vizemeister im Schwarzwald) vielleicht doch noch den Wiederaufstieg in die Landesliga zu schaffen. Bitter am Tabellenende für den SC Pfullendorf II, FSG Zizenhausen/Hi./Ho. und FC Kluftern – ihr Weg führt nun doch in die Kreisliga A.

Erwartungsgemäß verteidigte der BSV Nordstern Radolfzell den Spitzenplatz der Kreisliga A, Staffel 2, während der FC Bodman-Ludwigshafen in die Aufstiegsrelegation gehen muss. Gut möglich, dass in den Abstiegsrunden der Kreisliga A zum Teil um die „goldene Ananas“ gespielt wird, doch endgültig wissen kann man dies erst beim Bezirkstag im Juli. Betroffen sind die Letzten (BC Konstanz-Egg, FC Hilzingen II, FC Beuren-Weildorf), Vorletzten (Gli Azzurri Radolfzell, SG B.K.B./Gallmannsweil, SG Zoznegg-Winterspüren) und die Drittletzten (FC Singen II, SG Stahringen-Espasingen, SV Meßkirch).

Der letzte noch offene Meistertitel der Kreisliga B wurde in Staffel 3 an den SV Markelfingen vergeben, hier muss der SV Litzelstetten in die Relegation. In Staffel 4 darf der FC Kluftern II nicht die Relegation zum Aufstieg in die Kreisliga A spielen, weil die erste Mannschaft dort künftig spielt. Stattdessen nimmt Bodensee Türkgücü Markdorf als Dritter an den Aufstiegsspielen teil. Die Abstiegsrelegation wird vervollständigt durch den SV Allensbach II (Staffel 3), der SC Göggingen II (Staffel 5) verzichtet auf die Teilnahme.

Last-Minute-Meister wurde in Staffel 1 der Kreisliga C die SpVgg Konstanz-Allmannsdorf, weil der FC Radolfzell II patzte und nun in der Aufstiegsrunde ran muss. In Staffel 3 steigt der FC Uhldingen II als „Vize“ direkt auf, die SG B.K.B./Gallmannsweil II nimmt als Dritter an der Relegation teil.

Meister und Staffelsieger

Bezirksmeister: SV Worblingen (Frauen)/FC Hilzingen (Männer)

Bezirkspokalsieger: FC Uhldingen (Frauen)/TSV Aach-Linz (Männer)

Frauen-Kreisliga A: FC Hilzingen

Männer-Kreisliga A: FC Anadolu Radolfzell (Staffel 1), BSV Nordstern Radolfzell (2), FC Uhldingen (3)

Männer-Kreisliga B: SV Bohlingen (Staffel 1), SV Hausen a.d.A. (2), SV Markelfingen (3), SC Markdorf II (4), VfR Sauldorf

Männer-Kreisliga C: SpVgg Konstanz-Allmannsdorf (Staffel 1), FSV Phönix Gottmadingen (2), SG Herdwangen/Großschönach III (3), SG Heudorf/Honstetten II (4)